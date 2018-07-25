快时尚争抢HOME家居市场

导语：快时尚品牌正在尝试打造家居界的快时尚品牌，以期弥补增长放缓的服装主业表现。北京商报记者近日走访发现，ZARA HOME北京首店世贸天阶店重新选址并正在装修，预计于8月底或9月初开业，新店将增加经营面积和商品种类。（来源：北京商报）

这已经是ZARA HOME在北京的第7家店。相比之下，H&M也在通过线上渠道布局HOME业务，目前未在国内开出实体店。行业数据显示，家居产品利润比服装高出10%-20%。行业专家表示，服装品牌进入家居行业是看中了其中的利润，但大部分企业想短时间盈利还比较困难。

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频繁布局

世贸天阶店是ZARA HOME在中国的第一家门店，于2011年设立，此次调整属于老店迁移。目前ZARA HOME线下门店商品以家居为核心，基本品类包括卧室用品、浴室用品、餐厅用品、装饰品、居家便服、芳香剂、儿童商品等。

北京商报记者走访多个门店发现，目前ZARA HOME整体处于促销阶段，店内屏幕上显示“打折”字样。ZARA HOME蓝色港湾店的工作人员表示，通常情况下每年整体上新一次，由于近期刚上新款，旧款商品正在促销当中。店内有标注出打折区与新品区。据该工作人员介绍，近期香薰类产品比较受消费者欢迎。不过，记者在店内观察半小时后发现，客流较为稀少，大部分消费者离店时没有购买商品。

北京商报记者对比ZARA HOME、H&M和无印良品发现，ZARA HOME商品的价格要高出不少。以拖鞋商品为例，ZARA HOME售价为119元，H&M为80-129元，无印良品为59元；起居服商品ZARA HOME为399元，无印良品为299元，H&M为199-220元。

目前，H&M并未在国内开出单独的家居品类门店，在线上渠道，家居类商品也涵盖在H&M官方旗舰店内。北京商报记者看到，H&M天猫官方旗舰店内包含“家居”产品类目，有24个细化产品类别，如靠垫、床单、地毯、瓷器、烛台、厨具、浴袍、储藏等。其中销量最高的产品为一款24.9元的欧式风格陶瓷马克杯，页面显示月销量349笔。但是价位高于300元的商品，页面显示销量则非常少，除了一款原价350元现价300元促销的棉质地毯月销17笔、一款399元的亚麻睡袍月销17笔以外，从300-1990元价位区间的共98款商品，销量均为个位数，其中46款商品月销量为零。

利润推动

实际上，早在2003年ZARA母公司INDITEX就设立了ZARA HOME，并于2011年在北京开设了首家门店。INDITEX的2015年财报显示，ZARA HOME销售额同比上涨19%，同年主品牌ZARA为7%；2016年财报显示，ZARA HOME销售额增长17%，ZARA为13%。

正是由于高利润的推动才使得INDITEX集团在中国大力布局ZARA HOME。中国家具协会理事长朱长岭认为，服装品牌进入家居行业是看中了其中的利润，但大部分企业想短时间内盈利比较困难，因为现阶段家居行业发展迅速，不少企业早已驻足其中，跨界经营在经验和渠道上可能会出现劣势。

另一大快时尚品牌H&M在中国市场选择发展路径则较为保守。据H&M相关负责人表示，家居门店建设成本较高，现阶段收益还不可观，所以目前只在网上销售家居类商品。

未来空间

奢侈品中国联盟荣誉顾问张培英表示，ZARA在服装领域的布局一直走在行业前列，所以在其余产品，特别是有潜力的产品上会重点发展，但以目前情况来看，ZARA HOME的布局应该还只是产品线的延伸，暂时还不会作为集团主品牌发展。他表示，ZARA在前期的布局可能比较轻松，但后期发展可能会面临一定困难，因为家居产品线不是服装品牌擅长的品类。实际上，家居利润比服装品类高出10%-20%，所以ZARA才大力布局该品类，虽然价格略高，但与无印良品相比，ZARA具有一定的品牌优势。

张培英认为，未来ZARA HOME会像ZARA服装品牌一样聚集年轻及白领阶层消费者。 朱长岭也表示，ZARA HOME更新频率较快，主要面对年轻群体，未来有一定的发展空间，但需要保留经典产品才能长久发展。