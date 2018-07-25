希腊雅典山火已致50人死亡上百伤

导语：据外媒报道，红十字会的一名官员称，希腊雅典附近多处山火延烧，24日在一个海滨度假胜地发现至少26具遗体，致死亡人数攀升至50人。由于目前还有许多人下落不明，相关官员称，死亡人数或进一步上升。（来源：中新网）

火灾发生地为一片松树林，很快就蔓延成为一条约5公里的火带。此前，政府曾宣布在雅典地区山火造成24人死亡，另有150多人受伤，但随后雅典以东海滨度假胜地马蒂海滩附近发现有26人死亡，致使死亡人数上升。据报道，在马蒂海滩发现的遗体被严重烧伤，这些人当时似乎试图逃进大海躲避火灾。

据报道，人们担心死亡人数可能还会进一步上升，因为还有许多人仍下落不明。内政部长Skourletis称，救援人员仍在“寻找更多失踪人员”。

当地消防部门说，约70名消防员赶往现场，30辆消防车、灭火直升机等也参与了灭火。由于风力较强，灭火难度很大。

当地时间24日黎明时分，雅典周围大火仍在燃烧，同时还有另外的一些大火在夜间其他地方爆发。据政府发言人Tzanakopoulos称，政府正在疏散附近居民。他称，“在雅典3条不同的线上，有15场大火几乎同时爆发”，他呼吁希腊政府向美国请求支援，用无人机监测火势。

据此前报道，大火发生在雅典以西约50公里处的格拉尼亚山一带，格拉尼亚山南麓基纳塔镇约1500名居民全部被迫撤离。火灾发生地为一片松树林，很快就蔓延成为一条约5公里的火带。

由于高温干旱，希腊每年夏季都面临着巨大的防火压力。2007年，希腊全国多地发生山林火灾，造成约80人丧生。