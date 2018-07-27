全港最大 走进香港 Starbucks 首家旗舰店

导语：首设鸡尾酒 Mixology Bar 及 Teavana Bar，多款限定饮品及食品现身！（来源：界面新闻）

香港 Starbucks 旗舰店为全港最大分店，位于铜锣湾并占地5，500 呎，首设鸡尾酒Mixology Bar 及 Teavana Bar，为一众饮品爱好者带来一系列特饮。旗舰店独家推出 6 款崭新的咖啡饮品，当中最为特别的可说是以 Starbucks Reserve 冷萃咖啡融合云呢拿雪糕及香浓麦芽粉的“麦香雪漾冷萃咖啡”，以及将 Starbucks Reserve 特浓咖啡加入整球云呢拿雪糕的“经典雪糕咖啡”。

Teavana Bar

作为香港首家 Teavana Bar，其严选了质量卓越的茶叶及花果配搭，带来 15 款旗舰店限定茶饮，当中有 5 款更是香港独家创作，最为特别的是“鲜果茶园”及“鲜柠薄荷气泡绿茶”。“鲜果茶园”以多款新鲜水果配搭冰凉的 Teavana 茶底，顾客更可随喜好选择英式红茶、洛神花茶、薄荷香柠绿茶及全新白茶；“鲜柠薄荷气泡绿茶”则是由专人精心调制，揉合薄荷及绿茶并注入气泡，为夏日带来冰凉享受。

Mixology Bar

旗舰店 Mixology Bar 独家呈献的“特浓咖啡马天尼”，由 Starbucks 咖啡大师在现场调制，以马天尼酒香衬托 Starbucks 特浓咖啡。同时还有“Sparkling Kenya IPA”，以肯尼亚冷萃咖啡及 IPA 啤酒完美融合，能够散发肯尼亚咖啡的阵阵果香同时，更带有啤酒花浓厚的杏桃、甘橘及白橡木气息。

All-Day Gourmet Toast 及美式松饼

店内亦独家呈献三款 All-Day Gourmet Toast，当中包括“烟三文鱼溏心蛋天然酵母面包”、“烟肉德式猪肉肠炒蛋天然酵母面包”及“牛油果炒蛋天然酵母面包”，再伴以烤焗时令蔬菜，同时增设自选沙律吧供应多款独家配搭的新鲜沙律。下午茶时刻推出多款松软绵密、蛋味香浓的美式松饼，每日即场新鲜制作的三款口味，包括“意大利芝士饼忌廉松饼”、“士多啤梨松饼”以及“焦糖香蕉朱古力松饼”，配合纯正枫糖浆，绝对是咖啡或茶饮的绝配。

香港 Starbucks 旗舰店

地址：香港铜锣湾新宁道 1 号利园三期 1 楼 101-110 号铺

时间：7：30–23：00（星期一至五）；8：00–23：00（星期六、日及公众假期）

图片来源：HYPEBEAST