笔记本中的战斗机，竟跨界在北京开起咖啡厅

导语：它被誉为二十世纪欧洲艺术家和知识分子中的传奇，是文具界最长久的存在，更是笔记本中的“奢侈品”。画家梵高、毕加索以及作家海明威都用它来完成自己的创作，现如今也是小贝和贝嫂的出行必备笔记本。不仅如此，这家传奇笔记本还跨界开起了咖啡厅，而全球第二家店就在最近开到了北京。（编辑：实习生孙爽）

Moleskine笔记本

Moleskine作为二十世纪欧洲艺术家和知识分子中的传奇笔记本。画家梵高、毕加索到小说家海明威一些众所周知的艺术家，他们的很多草稿、笔记、计划、构思以及在变成名画及惊世之作之前，都被一一记录及收藏在这个笔记本中。梵高曾经用过7本 Moleskine，全部记载着的手绘草图甚至完成作品，甚至包括其著名作品《Vase with Sixteen Sunflowers》、《Vase with Twelve Sunflowers》。而海明威的《太阳照常升起》手稿也是用 Moleskine笔记本完成的。

毕加索用Moleskine的手稿

梵高用过的Moleskine

现如今大家都喜爱的经典影视剧，如《神探夏洛克》、《天使爱美丽》等都少不了这个笔记本的存在。生活中，贝嫂在时装周拿起了这个笔记本做起了记录，获得过格莱美大奖和普利策戏剧奖的美国艺术家Lin-Manuel Miranda在发表获奖感言时拿出的本子也是来自Moleskine，而它更是贝克汉姆的出行必备。其经典程度绝对毋庸置疑。

《神探夏洛克》卷福所用的笔记本

《天使爱美丽》Amelie 记录她的寻人线索的笔记本

《影子写手》The Ghost所用的笔记本

贝嫂在时装周用Moleskine笔记本

格莱美大奖和普利策戏剧奖的美国艺术家Lin-Manuel Miranda

贝克汉姆的出行必备

它的设计简洁，十分耐看，而且大小、纸质、重量都是按照方便随身携带这一标准设置的，让你能随时随地记录下灵感和创意。纸张采用的是无酸纸，这种材质不像普通的纸放久了会变黄，能够长期保存。封面用的是牢固的硬皮，让你在使用多年之后，依然可以保持表面不破损，内页不起边、不折角。

形式多样的Moleskine笔记本

形式多样的Moleskine笔记本

形式多样的Moleskine笔记本

形式多样的Moleskine笔记本

利用当下最火的元素，并且邀请有个性、特点的艺术家进行合作，生产出独具特色的限量款笔记本。顺应时代的潮流，紧跟大众的喜好，是Moleskine最重要的经营策略之一。

哆啦A梦系列

小王子系列

乐高系列

星球大战系列

白雪公主系列

Hello Kitty系列

这家传奇的笔记本品牌可不仅仅是单纯的卖本这么简单，它还跨界做起咖啡厅。继第一家Moleskine咖啡店在米兰布雷拉区成功开业之后，最近全球第二家Moleskine cafe在北京的三里屯开业了。而Moleskine将第二家咖啡厅开在中国，足以证明其对于中国消费市场的重视。

Moleskine咖啡厅三里屯门店

咖啡厅用与Moleskine笔记本的经典黑白单一色调形成鲜明对比的装修风格，采用浅色木材、明亮的白色墙壁和暖色调的家具。在这里不仅展示有知名艺术家和年轻艺术家的作品，还会不定时举行一些线下活动。还配套有销售区域，让客人可以边喝咖啡边挑选Moleskine笔记本。除此之外，咖啡店还特设用于咖啡制作和品尝的咖啡吧、放松休闲区和图书馆式公共阅读空间，让人们可以在这里更好的进行交流和沟通。

Moleskine咖啡厅店内装饰

Moleskine咖啡厅店内装饰

Moleskine咖啡厅店内装饰

笔记本选购区

不断推陈出新，用心经营，Moleskine属于自己的方式缔造了一段关于书写的传奇。

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