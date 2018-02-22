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开工大吉 超治愈柴犬咖啡厅助你开年鸿运当头

开工大吉 超治愈柴犬咖啡厅助你开年鸿运当头
2018年02月22日 16:23 新浪时尚
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　　导语：狗年开工第一天，看见最多的一句话无疑就是“开工大吉”，但这四个字背后的真相其实是“不想上班”、“没状态”、“还没反应过来假期就结束了”......在这个极具惰性的节点，作为今年的绝对主角，狗狗们“以身作则”早早开工了，用超治愈的方式助你开年鸿运当头！倾情献上—— 柴犬咖啡厅。(编辑：小黑）

柴犬咖啡厅柴犬咖啡厅

　　不得不感叹狗狗咖啡厅真的少见呢。不过好消息是，去年11月在日本冈山县仓敷市开业的世界上第一间‘豆柴咖啡厅’，最近又在京都开了一家分店。虽然全国才两家店，但好歹多了一间不是？

豆柴咖啡厅豆柴咖啡厅

　　所谓‘豆柴’，可以理解成比较小只的柴犬。它们的特征非常简单，就是男生身长介于31~34公分，女生身长介于29~32公分，平均身高在30.5~32.5公分，体重在4~6公斤，因此被称为豆柴。

豆柴与柴犬豆柴与柴犬

　　对于喜欢小狗狗家里却不能饲养或者是没办法养的人来说，‘豆柴咖啡厅’可是充电的好地方！光是看到这些豆柴照片都觉得体力回满了。每家店里面都有多达10只可爱的豆柴，你可以尽情和它们一起玩，捏捏他们的肉球！

走，兄弟们走，兄弟们
我咬我咬
我也咬我也咬
你算哪块小饼干哦你算哪块小饼干哦
我可爱吧我可爱吧

　　这些小豆柴们不仅极度可爱，还相当友善，不会乱咬人。

　　你可以和它们合照~

游客与小豆柴合照游客与小豆柴合照

　　摸摸豆柴们治愈一下~

可爱小豆柴可爱小豆柴
可爱小豆柴可爱小豆柴

　　有些柴柴还会直接在客人的怀里睡着……实在是太犯规了，感觉客人都舍不得起身离开啊，起身会吵到柴柴的啊。

柴柴在睡觉柴柴在睡觉
柴柴在睡觉柴柴在睡觉

　　不过咖啡厅可不是24小时营业的哦，仓敷店的营业时间是9：30~17：30，京都店的营业时间是11：30~19：30，其它时间要让柴柴们休息休息。

躺一会躺一会
我睡会我睡会

　　两家分店的入场费倒是没区别，3岁以下的小孩子免费，4岁至小学生580日元（约33元），初中生及以上每人780日元（约45元，附一杯饮料）。时间没有限制，但如果客人爆满，那差不多能坐30分钟左右。

豆柴咖啡厅豆柴咖啡厅

　　咖啡厅的地址也提供给大家。仓敷豆柴咖啡的地址是冈山県仓敷市中央1-1-7仓敷いろはに小路2F。

仓敷豆柴咖啡仓敷豆柴咖啡

　　京都豆柴咖啡的地址是中京区新京极通り四条上ル中之町548-1。

京都豆柴咖啡京都豆柴咖啡

　　这么治愈的地方，大家去日本旅游的话有机会一定要去玩一下，享受被柴犬大军包围的快感，小心进去就出不来了！

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记得“花前阅下”。    
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