除了20万的车 一包四川辣酱在美国还能换什么

导语：前段时间英国“闹鸡荒”，因为没有鸡肉原料，700多家肯德基被迫暂停营业，连孩子都在BBC的镜头前控诉，没有鸡吃让她“又气又伤心，又饿又难过”，听得让我们也既伤心又难过。（编辑：小黑）

愤怒的小女孩

而对比另一边的美国，却是另一番景象。

因为麦当劳宣布，从26号开始，消失20多年的四川辣酱将重新开卖，2000万包，就和五福一样，绝不刻意限量。这次，美国人民终于不用因为吃不到麦当劳的四川辣酱愤而报警了。

四川辣酱

四川辣酱的起源其实要追溯到1998年，当年麦当劳为了配合迪士尼动画电影《花木兰》的宣传，在美国推出了一款限量的四川辣酱Szechuan Sauce。

《花木兰》版四川辣酱

而在去年4月份，因为美国动画片《瑞克和莫蒂》，让四川辣酱再次回归大众视野。剧里的男主角天才疯狂科学家瑞克，在逃出银河联邦监狱的路上，还不忘奔去麦当劳买鸡块，并点名要1998年的这款限量版四川辣酱，“莫蒂，因为这一切都是为了四川辣酱。哪怕再拍上九季，我一定要再次吃到四川辣酱”。

动画截图

虽然后来麦当劳也在去年10月7日供应过这款《瑞克和莫蒂》特别版的四川辣酱，但仅限一天，还是“特别限量”，不少粉丝都没买到。更有甚者不惜驱车千里、排队几小时，只为得到属于自己的那一小包酱料。

《瑞克和莫蒂》特别版的四川辣酱

排队购买辣酱的人们

排队购买辣酱的人们

排队购买辣酱的人们

因没买到辣酱而抗议的人们

更夸张的是，美国密歇根州女子瑞秋玛丽Rachel Marie，竟用一小包四川辣酱，换来了一辆2004年款大众GTI。

Rachel在社交网络上分享自己的新车

这还远远不够，在拍卖网站上，一盒1998年“典藏版”辣酱，净含量只有28克，价格却接近10万美元，差不多人民币66万元，美国人民果真豪爽啊。

拍卖网站上的四川辣酱

不过，还是建议麦当劳祭出家庭装“四川辣酱”，以平民愤。

大瓶装

虽然这款四川辣酱并非地道的中国货，但不得不说现在中国美食越来越受到国外食客的欢迎，其售价也水涨船高。比如说，老干妈。

老干妈在美国

在全球最大的社交网站Facebook上，就有一个由Simon Stahil成立的老干妈爱好者主页。世界各地的“老干妈”粉丝交流最多的一个问题就是：上哪儿能买到“老干妈”？

老干妈讨论小组

其实，在华人众多的发达国家大都市，对“老干妈”的需求十分旺盛。比如纽约、旧金山、伦敦、巴黎和悉尼等地，大家都可以在当地中国超市寻觅到“老干妈”的“倩影”。

美国亚特兰大郊区某超市的老干妈

售价的话，一瓶210克的老干妈，在美国亚马逊网站上的价格是10美元左右，折换成人民币约为65元，而同样重量的同一款老干妈在国内1号店、淘宝上的价格平均为7.8元左右。

老干妈部分地区价格表（会有波动）

虽然中国的美食满足了他们的口味需求，但真正拯救他们的，还是中国的“神药”。

这个冬天，美国经历了近10年来最严重的季节性流感疫潮，不少人都患上了流感。深陷于被流感支配的恐惧中不可自拔，为了保命，人们纷纷开始吃药预防。就在这时，一剂“解药”打开了美国人的大门，它就是——川贝枇杷膏。

华尔街日报的报道

纽约普瑞特艺术学院的一位建筑师兼设计教授亚历克斯·施韦德Alex Schweder在冬天患上了感冒，病了一周半，咳嗽一直未停。他曾在香港旅居的女友听说川贝枇杷膏治咳嗽有效，就给他喝了下，没想到15分钟内就不咳嗽了。Alex开始向身边的亲朋好友推荐，就这样一传十十传百，很快纽约、加州这些感冒重症区就传遍了，枇杷膏也被推上热门话题。

川贝枇杷膏

因为在流感最严重的时候突然火起来，导致了严重的供需不平衡，之前在美国卖10来刀的枇杷膏价格直接翻了几倍，在网上是30来刀（约合人民币190元），而在很多中国超市里，甚至一度狂飙到70刀（大概450人民币），但仍旧卖到脱销。

川贝枇杷膏买到29.99美元

枇杷膏的爆火让我想起了当年另一款横扫亚马逊的“神药”——马应龙痔疮膏。

马应龙痔疮膏当时的风头可以说都盖过了老干妈。在美国亚马逊上，马应龙痔疮膏共收获1027个评价，评分4.3，获得同样评分的老干妈只收获74个评价。

马应龙痔疮膏

“就像涂了玫瑰色的冰淇淋那样，清凉而持久”，“这个药膏简直神了……在消肿的过程中，除了有一种舒适的刺激感，你不会有其他感觉”，“不疼，不流血了，这是真的吗？如果这是梦，请不要叫醒我”，“这个产品简直是人造奇迹，必须让全世界知道它的存在”。美国人已经被它迷得七荤八素了。

网友对马应龙痔疮膏的评论

网友对马应龙痔疮膏的评论

吃老干妈上面爽，用马应龙下面爽，中国人两头都帮美国人照顾到了，难怪美国人要感谢我们。

除了吃的用的，还有我们中国穿的也走出了国门。当年见证女排辉煌的回力鞋，就摇身一变成为好莱坞明星追捧的“WOS33”，相比国内不到100元的售价，留洋后的“回力”一跃翻了5倍，卖到70欧元，连老外都开始求代购。

WOS33在唐人街进行街拍

看看咱们中国这些老字号，一样几百年屹立不倒。不管怎么样，致富之路我已经帮你指明了，至于选哪样代购，就看你们了，嘻嘻。

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