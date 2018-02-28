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除了20万的车 一包四川辣酱在美国还能换什么

除了20万的车 一包四川辣酱在美国还能换什么
2018年02月28日 15:46 新浪时尚
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　　导语：前段时间英国“闹鸡荒”，因为没有鸡肉原料，700多家肯德基被迫暂停营业，连孩子都在BBC的镜头前控诉，没有鸡吃让她“又气又伤心，又饿又难过”，听得让我们也既伤心又难过。（编辑：小黑）

愤怒的小女孩愤怒的小女孩

　　而对比另一边的美国，却是另一番景象。

　　因为麦当劳宣布，从26号开始，消失20多年的四川辣酱将重新开卖，2000万包，就和五福一样，绝不刻意限量。这次，美国人民终于不用因为吃不到麦当劳的四川辣酱愤而报警了。

四川辣酱四川辣酱

　　四川辣酱的起源其实要追溯到1998年，当年麦当劳为了配合迪士尼动画电影《花木兰》的宣传，在美国推出了一款限量的四川辣酱Szechuan Sauce。

《花木兰》版四川辣酱《花木兰》版四川辣酱

　　而在去年4月份，因为美国动画片《瑞克和莫蒂》，让四川辣酱再次回归大众视野。剧里的男主角天才疯狂科学家瑞克，在逃出银河联邦监狱的路上，还不忘奔去麦当劳买鸡块，并点名要1998年的这款限量版四川辣酱，“莫蒂，因为这一切都是为了四川辣酱。哪怕再拍上九季，我一定要再次吃到四川辣酱”。

动画截图动画截图

　　虽然后来麦当劳也在去年10月7日供应过这款《瑞克和莫蒂》特别版的四川辣酱，但仅限一天，还是“特别限量”，不少粉丝都没买到。更有甚者不惜驱车千里、排队几小时，只为得到属于自己的那一小包酱料。

《瑞克和莫蒂》特别版的四川辣酱《瑞克和莫蒂》特别版的四川辣酱
排队购买辣酱的人们排队购买辣酱的人们
排队购买辣酱的人们排队购买辣酱的人们
排队购买辣酱的人们排队购买辣酱的人们
因没买到辣酱而抗议的人们因没买到辣酱而抗议的人们

　　更夸张的是，美国密歇根州女子瑞秋玛丽Rachel Marie，竟用一小包四川辣酱，换来了一辆2004年款大众GTI。

Rachel在社交网络上分享自己的新车Rachel在社交网络上分享自己的新车

　　这还远远不够，在拍卖网站上，一盒1998年“典藏版”辣酱，净含量只有28克，价格却接近10万美元，差不多人民币66万元，美国人民果真豪爽啊。

拍卖网站上的四川辣酱拍卖网站上的四川辣酱

　　不过，还是建议麦当劳祭出家庭装“四川辣酱”，以平民愤。

大瓶装大瓶装

　　虽然这款四川辣酱并非地道的中国货，但不得不说现在中国美食越来越受到国外食客的欢迎，其售价也水涨船高。比如说，老干妈。

老干妈在美国老干妈在美国

　　在全球最大的社交网站Facebook上，就有一个由Simon Stahil成立的老干妈爱好者主页。世界各地的“老干妈”粉丝交流最多的一个问题就是：上哪儿能买到“老干妈”？

老干妈讨论小组老干妈讨论小组

　　其实，在华人众多的发达国家大都市，对“老干妈”的需求十分旺盛。比如纽约、旧金山、伦敦、巴黎和悉尼等地，大家都可以在当地中国超市寻觅到“老干妈”的“倩影”。

美国亚特兰大郊区某超市的老干妈美国亚特兰大郊区某超市的老干妈

　　售价的话，一瓶210克的老干妈，在美国亚马逊网站上的价格是10美元左右，折换成人民币约为65元，而同样重量的同一款老干妈在国内1号店、淘宝上的价格平均为7.8元左右。

老干妈部分地区价格表（会有波动）老干妈部分地区价格表（会有波动）

　　虽然中国的美食满足了他们的口味需求，但真正拯救他们的，还是中国的“神药”。

　　这个冬天，美国经历了近10年来最严重的季节性流感疫潮，不少人都患上了流感。深陷于被流感支配的恐惧中不可自拔，为了保命，人们纷纷开始吃药预防。就在这时，一剂“解药”打开了美国人的大门，它就是——川贝枇杷膏。

华尔街日报的报道华尔街日报的报道

　　纽约普瑞特艺术学院的一位建筑师兼设计教授亚历克斯·施韦德Alex Schweder在冬天患上了感冒，病了一周半，咳嗽一直未停。他曾在香港旅居的女友听说川贝枇杷膏治咳嗽有效，就给他喝了下，没想到15分钟内就不咳嗽了。Alex开始向身边的亲朋好友推荐，就这样一传十十传百，很快纽约、加州这些感冒重症区就传遍了，枇杷膏也被推上热门话题。

川贝枇杷膏川贝枇杷膏

　　因为在流感最严重的时候突然火起来，导致了严重的供需不平衡，之前在美国卖10来刀的枇杷膏价格直接翻了几倍，在网上是30来刀（约合人民币190元），而在很多中国超市里，甚至一度狂飙到70刀（大概450人民币），但仍旧卖到脱销。

川贝枇杷膏买到29.99美元川贝枇杷膏买到29.99美元

　　枇杷膏的爆火让我想起了当年另一款横扫亚马逊的“神药”——马应龙痔疮膏。

　　马应龙痔疮膏当时的风头可以说都盖过了老干妈。在美国亚马逊上，马应龙痔疮膏共收获1027个评价，评分4.3，获得同样评分的老干妈只收获74个评价。

马应龙痔疮膏马应龙痔疮膏

　　“就像涂了玫瑰色的冰淇淋那样，清凉而持久”，“这个药膏简直神了……在消肿的过程中，除了有一种舒适的刺激感，你不会有其他感觉”，“不疼，不流血了，这是真的吗？如果这是梦，请不要叫醒我”，“这个产品简直是人造奇迹，必须让全世界知道它的存在”。美国人已经被它迷得七荤八素了。

网友对马应龙痔疮膏的评论网友对马应龙痔疮膏的评论
网友对马应龙痔疮膏的评论网友对马应龙痔疮膏的评论

　　吃老干妈上面爽，用马应龙下面爽，中国人两头都帮美国人照顾到了，难怪美国人要感谢我们。

　　除了吃的用的，还有我们中国穿的也走出了国门。当年见证女排辉煌的回力鞋，就摇身一变成为好莱坞明星追捧的“WOS33”，相比国内不到100元的售价，留洋后的“回力”一跃翻了5倍，卖到70欧元，连老外都开始求代购。

WOS33在唐人街进行街拍WOS33在唐人街进行街拍

　　看看咱们中国这些老字号，一样几百年屹立不倒。不管怎么样，致富之路我已经帮你指明了，至于选哪样代购，就看你们了，嘻嘻。

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