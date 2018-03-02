好气哦，星巴克又偏心

导语：虽然对星巴克的爱不完，但有时就觉得它真的好偏心啊。比如说，星巴克最近又在日本推出了具有网红潜力的新品，两款全新的气泡水，不但好喝还好看。（编辑：小黑）

星巴克气泡水

无热量的Starbucks Sparkling Refreshing Taste售价130日元，约合人民币7.7元；低热量的Starbucks Sparkling Peach Splash还混合了桃汁和苹果汁的甜味，售价140日元，约合人民币8.3元。两款都于2月27日在日本两万多家7-11便利店开卖，收获了不少小伙伴的好评。

星巴克气泡水

星巴克气泡水

星巴克气泡水

回首过去的一个月，日本其实还出了不少特别有“特点”、有“颜值”的美食，非常值得一试。比如说，下面这些……

LAWSON布丁狗包子

LAWSON布丁狗包子

2月20日，在狗年开始的不几天，这款萌萌哒布丁狗包子就空降日本便利商店LAWSON的柜台啦。只不过，仅在日本全国的LAWSON才有卖，其他地方买不到。

LAWSON布丁狗包子

LAWSON布丁狗包子

布丁狗包子是卡士达酱口味的，基本上吃过日本便利店包子的人都知道在美味程度上绝对不需要担心，唯一需要注意的就是它限量，卖完了就想吃也吃不到这点而已。

LAWSON布丁狗包子

牛仔裤肉包

牛仔裤肉包

如果说LAWSON的布丁狗包子让你食欲大开的话，那这款牛仔裤肉包可能就并没有这个效果了。

牛仔裤肉包

日本小店‘仓敷デニムストリート’专门推出各种蓝色食物，除了肉包，还有饮料、冰淇淋和汉堡。饮料和冰淇淋还算好，能下得去嘴，蓝色的汉堡和包子，实在有点难啊。

蓝色冰淇淋

蓝色汉堡

虽然看起来让人食欲全无，其实牛仔裤肉包现在已经变成热门打卡签到点了。看许多网友们的心得，似乎只是颜色较为特别，其实还是很好吃的！虽然还是觉得蓝色食物有点恐怖，但有机会还是想去尝尝。

蓝色包子和饮料

猫肉球棉花糖

猫肉球棉花糖

看看这可爱的猫咪跟肉球，是不是萌度爆表，其实它们都是棉花糖专卖店“やわはだ”推出的猫肉球棉花糖。

猫肉球棉花糖

猫肉球棉花糖

你可以把它泡在咖啡或是饮料中让它慢慢融化，真的是非常治愈，可爱又软萌。

猫肉球棉花糖

泡面花束

泡面花束

日清食品为了迎接2月的情人节，特意推出了这款泡面花束。不要小瞧了这束“花”，这可是世界上第一款泡面花束。

泡面花束

泡面花束

泡面花束

根据口味不同一共有红、蓝、黄三种包装，分别为原味、海鲜以及咖哩。另外，还有一款特别的版本为‘综合版’花束，多了辣番茄、起司咖哩、泰式酸辣汤等等口味。如果送给心仪的人话，可谓名副其实‘泡’妞！

泡面花束

巧克力玫瑰花

巧克力玫瑰花

玫瑰巧克力专卖店‘message de rose Belle Rose’推出的巧克力玫瑰花被不少人在情人节这天用来表达爱意。乍看以为只是花店送来的一束花，其实这些都是巧克力。

巧克力玫瑰花

不只色泽造型看起来接近真花，竟然就连花瓣也能像真花一样一片片拿下！几乎可以以假乱真的一朵朵玫瑰花也充分说明了这间店的最大特色。

巧克力玫瑰花

每一朵玫瑰花都是使用法国高级巧克力品牌Weiss制作而成，有可以将花瓣一片片剥下的大朵玫瑰花，也有单支较小的玫瑰花，不同颜色分别代表不同口味的巧克力，美到舍不得送人也不想吃。

巧克力玫瑰花

彩虹内脏

彩虹内脏

大家不愿意分享内脏的照片或许是因为内脏怎么拍都拍不可爱的色调，但京都的烧肉店“焼肉バルやる気”和“先斗町焼肉やる気” 就推出了即使是丑丑内脏也能拍出可爱照片的彩虹内脏。

彩虹内脏

他们把不怎么上相的内脏用不同的食材染色，变成粉红（明太子）、黄（柠檬）、绿（罗勒）、橘（咖哩）、蓝（薄荷）、紫（红酒）、红（辣椒）等共7色7种不同的味道，让大家既可以拍出可爱的烧肉照片，还有不同口味的内脏可以享用。

彩虹内脏

虽然又蓝又绿的颜色看起来好像不那么美味，但听吃过的人说，颜色完全不影响内脏的美味。而且，关键是现在怎么拍都好看，对于喜欢吃内脏的人来说，确实值得朝圣。

彩虹内脏

这边日本玩的那么欢乐，那边韩国也没闲着。不过这次韩国的攻击力有点小，能拿得出手的，只有几个。

樱花蛋白霜饼干

樱花蛋白霜饼干

韩国7-11刚推出樱花蛋白霜饼干，就马上变成热门美食，美到差点人手一杯。一杯售价3000韩元，约合人民币17.5，也不是非常贵。

樱花蛋白霜饼干

樱花概念的花朵造型让人心花朵朵开，就算没机会吃到，光看这卖相也能瞬间明白这樱花蛋白霜饼干会爆红不是没有原因。

樱花蛋白霜饼干

怎么样，这些或好吃或新奇的美食，有没有拉到你的“仇恨”？

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