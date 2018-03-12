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喝可乐也不能开车了 可口可乐要往里加酒精啦

喝可乐也不能开车了 可口可乐要往里加酒精啦
2018年03月12日 16:23 新浪时尚
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　　可口可乐近日宣布，他们将打破传统，在日本市场推出自家的首款酒精饮料，让人不得不疑问，是可乐不好卖了吗？（编辑：小黑）

　　据说，这款“可乐味酒精”是结合可口可乐风味与在日本颇受欢迎的酒精饮料‘Chu-Hi’的罐装饮品，酒精度在 3-8% 之间。老司机们可得注意了，以后喝可乐都不能贪杯了。

　　作为拥有逾百年历史的美国饮料品牌，其实可口可乐在做可乐这条路上很“作”，除了人们怨声载道的樱桃味外，还推出过超多的口味。

Coca Cola Life

　　Coca Cola Life也称绿色版可口可乐，与普通可乐不同的是，Coca Cola Life的甜味剂变成了天然甜味剂甜菊糖，每100 ml的热量与标准可乐相比少了1/3，只有27卡路里，连包装也采用可回收的 Plant Bottle 环保瓶。

Coca Cola LifeCoca Cola Life

　　然而，它的含糖量并没有降低多少——330 ml装的含糖量是22克，而世界卫生组织倡议，每日糖份摄入量最好低于25克。所以，这些噱头连减肥人士都没能打动……绿罐占总销量不到 1% ，只好灰溜溜退出可乐届……不过颜值是真的很高呢！

Coca Cola LifeCoca Cola Life
Coca Cola LifeCoca Cola Life

Coca-Cola Zero

　　2005年，可口可乐专门推出了一款无糖汽水饮料 “零度”，专为喜欢低热量的人士打造。虽然口味比不上普通可乐，但依然受到了很多消费者的欢迎。

Coca-Cola ZeroCoca-Cola Zero

　　但零度可口可乐不含糖并不代表它不甜，它的甜味是来源于一种叫阿斯巴甜的人工甜味剂。

Coca-Cola ZeroCoca-Cola Zero
Coca-Cola ZeroCoca-Cola Zero

Coca-Cola Zero Sugar

　　可口可乐此前做了一番调研，发现人们并没有意识到Coca Cola Zero其实是不含糖分及卡路里的，所以将“Coca-Cola Zero”更名为“Coca-Cola Zero Sugar”。

Coca-Cola Zero SugarCoca-Cola Zero Sugar

　　Coca-Cola Zero Sugar可以说是Coca Cola Zero的升级版，此次产品升级有三层含义：一是配方升级，尝起来更像可口可乐，在甜味剂的两个成分上（具体是阿斯巴甜和安赛蜜-K）加强了甜度；二是包装升级，增加红色部分的面积，三是品名升级，强化“不含糖”概念。升级后的Zero Sugar口感与Coke Zero不同，味道上更贴近原味可乐。

Coca-Cola Zero SugarCoca-Cola Zero Sugar
Coca-Cola Zero SugarCoca-Cola Zero Sugar

Coca-Cola No Sugar

　　可能是Coca-Cola Zero Sugar和Coca Cola Zero都没能彻底打开低糖及无糖饮料的市场，可口可乐又推出了耗时5年研发的无糖产品Coke No Sugar，“No Sugar”这一命名进一步强调了这是一款不含糖分的可乐。

Coca-Cola No SugarCoca-Cola No Sugar

　　第三代无糖可乐-Coke No Sugar和之前的相比，是有史以来最接近经典可乐口味的无糖产品。（没错，又接近了）

Coca-Cola No SugarCoca-Cola No Sugar
Coca-Cola No SugarCoca-Cola No Sugar

Coca-Cola Plus

　　可口可乐为了让大家健康放心得喝可乐，真的是疯了，因为这又是一款无糖无卡路里的史上最健康可乐。

Coca-Cola PlusCoca-Cola Plus

　　Coca Cola Plus依然沿用了天然甜味剂甜叶菊，不过去掉了其中的一部分分子组织，让其口感更棒。除无糖外，还添加了可以降血脂的膳食纤维，在饭后饮用能够减少脂肪摄取量，并且能阻止饭后血中中性脂肪上升。

Coca-Cola PlusCoca-Cola Plus
Coca-Cola PlusCoca-Cola Plus

Coca-Cola Coffee Plus

　　为了扩大业务面，可口可乐就曾推出过咖啡味的可乐，咖啡因含量比普通可乐多50%，名为Coca-Cola Coffee Plus，售价约7.7元人民币。

Coca-Cola Coffee PlusCoca-Cola Coffee Plus

　　尝试过的网友说，它闻起来的确更像咖啡，如果你闭上眼睛，堵住耳朵（以防听到嗞嗞声），没准儿会以为它真是一杯咖啡。

Coca-Cola Coffee PlusCoca-Cola Coffee Plus
Coca-Cola Coffee PlusCoca-Cola Coffee Plus

Coca-Cola Ginger

　　2016年时，为了吸引新的消费群体，可口可乐再出新花样，推出姜味可乐。

Coca-Cola GingerCoca-Cola Ginger

　　不过遗憾的是，这种姜味可乐，仅在部分地区发售。

Coca-Cola GingerCoca-Cola Ginger
Coca-Cola GingerCoca-Cola Ginger

Coca-Cola Peach

　　如果说刚刚姜味你觉得有点可怕的话，那这款桃味可口可乐可能会是你的心头爱。将可乐的碳酸刺激精致搭配令人喜爱的桃香，一定很好喝。

Coca-Cola PeachCoca-Cola Peach
Coca-Cola PeachCoca-Cola Peach

Coca-Cola 零下4度

　　可口可乐曾推出了一款“零下四度”的新品，仅需摇一摇就可以将里面的可乐变成冰沙，十分地可口。而消费者需要做的事情就是买来可乐之后打开喝一口，摇一摇就可以享受到美味的可乐冰沙了。

Coca-Cola 零下4度Coca-Cola 零下4度

　　这其中的原理其实是：冻之前摇瓶子，增大内部气压，降低水的凝固点，可以把水冻到零度以下不结冰，可乐变成过冷水，打开可乐的时候气压降低，一摇就结冰。很好玩是不是？

Coca-Cola 零下4度Coca-Cola 零下4度
Coca-Cola 零下4度Coca-Cola 零下4度

Coca-Cola Green Tea

　　2009年的时候，可口可乐也曾在日本市场推出了绿茶味可乐，含有茶多酚的主要成分——儿茶素，主要面向20岁至30岁左右有健康意识的女性。

Coca-Cola Green TeaCoca-Cola Green Tea
Coca-Cola Green TeaCoca-Cola Green Tea

Coca-Cola Lemon

　　有人喝可乐喜欢加柠檬，可口可乐当然也没放过这个机会，推出了一个柠檬口味的可乐，还算比较成功。不过国内没有，Sad！

Coca-Cola LemonCoca-Cola Lemon
Coca-Cola LemonCoca-Cola Lemon

Coca-Cola Lime

　　有人喜欢加柠檬，有人则喜欢加青柠。对于那些喝可乐喜欢放调味品的同学来讲，这两款真的很省事，不用自己切了。

Coca-Cola LimeCoca-Cola Lime
Coca-Cola LimeCoca-Cola Lime

Coca-Cola Orange

　　听起来像芬达，看起来也有点像芬达，但喝起来绝对不是芬达。打开之后的效果更是众说纷纭，有人觉得在可乐里加上橙子味挺不错的，不过也有人觉得“不知道自己在喝什么”。而且，干嘛大水冲了龙王庙，和自家的芬达过不去呢。

Coca-Cola OrangeCoca-Cola Orange
Coca-Cola OrangeCoca-Cola Orange

Coca Cola Blak

　　这款可口可乐的名字看着很玄乎，其实你可以叫它意式浓缩咖啡可乐，因为它就是在可乐里加入了意式浓缩咖啡。有的咖啡党超级喜欢，不过也有人说对咖啡彻底产生阴影了。

Coca Cola BlakCoca Cola Blak
Coca Cola BlakCoca Cola Blak

　　可口可乐为了留住大家的胃也是拼了，出了这么多种口味，太努力了。看了这么多奇奇怪怪的口味，话说，大家都有喝过哪些奇葩味道的饮料啊？来留言区跟大家分享一下吧。

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