英媒称全球食物浪费现象惊人:年损近13亿吨

导语：英媒称，在全世界每年为人类消费而生产的食物中，约有三分之一会损失或浪费。联合国粮农组织称，这部分被浪费的食物大概有13亿吨左右，相当于全世界每年粮食产量的一半多。（来源：参考消息）

英媒称，英国和世界各地的食物浪费规模惊人。

据英国《每日电讯报》网站1月2日报道，在圣诞节和新年庆祝活动落下帷幕之际，人们常常会审视自己的习惯，以改进自己的生活方式。

说到节日庆祝活动后的梳理工作，有一项数据可能尤其值得人们思考：在全世界每年为人类消费而生产的食物中，约有三分之一会损失或浪费。

联合国粮农组织称，这部分被浪费的食物大概有13亿吨左右，相当于全世界每年粮食产量的一半多。

与此同时，2014年-2016年全球有7.95亿人遭受慢性营养不良困扰。

据估计，全球工业化国家的食物损失和浪费多达6800亿美元，另外，发展中国家的损失和浪费也达3100亿美元。意料之中的是，西方国家的食物浪费比例最高，而发展中国家则更容易出现食物损失。

每年，富裕国家消费者浪费的粮食几乎和撒哈拉以南非洲的粮食净产量一样多，达2.22亿吨。在欧洲和北美，每年的人均浪费量为95-115公斤。

报道称，食物生产周期包括很多不同阶段，这意味着食物损失和浪费的方式有多种。在北美、欧洲和大洋洲地区，食物在消费阶段更有可能遭到浪费。在亚洲和非洲的发展中国家，因为基础设施欠缺或设备不良，食物在收获之后和加工阶段浪费更多。