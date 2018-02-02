这里可能是东南亚最好吃的国家 一个胃根本不够用

导语：在越南，“吃”早已成为了旅游体验中不可或缺的组成部分。今天就让Lonely Planet带着你做一次越南美食的大盘点吧！（来源：LonelyPlanet）

Lonely Planet全新版《越南》指南上市啦！

越南的各处都能给人带来难以忘怀的旅行体验——你可以在下龙湾的平底帆船上欣赏超现实风格的石灰岩海岛，在河内穿过如海啸般汹涌的摩托车车流，在丰芽格邦国家公园探索世界上最壮观的洞穴系统……

此外，越南还是一个超级烹饪大国，越南美食有着不可思议的口味变化——或柔和、或辛辣、或香甜。北部的粉汤体现出浓浓的中国风味，中部繁复的烹饪技巧延续了当年皇家宫廷的风范，南部香甜清新的各类美食则散发着迷人的法式风情。

在越南，“吃”早已成为了旅游体验中不可或缺的组成部分。今天就让Lonely Planet带着你做一次越南美食的大盘点吧！

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北越不仅仅是中国和东南亚之间地理上的衔接，更是两者饮食文化的过渡区，所以北越菜有着浓浓的中国菜的烙印。北越菜以可口的粉面为主，味道柔和，带着乡土风范，却又不失精致典雅。

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在这里酱油有着不输鱼露的人气。人们也不像越南的其他地区那样用酸角酱提酸或是用辣椒提辣，而是分别使用食醋和黑胡椒。虽然食材平淡无奇，但是较长的烹调时间能让味道得到最大限度的发挥。

| 越南肠粉

Banh Cuon

Photo by Nicolas Ho via Flickr

肠粉是最为人们熟知的越南美食之一。米糊是越南肠粉皮的原材料。先将米糊倒在一张软棉布上将其蒸实。蒸实之后在面皮上撒猪肉碎、蘑菇和虾干，然后卷成卷， 上面再撒些炸脆的洋葱碎。最后连同豆芽、黄瓜条和切好的新鲜草本香料一起上桌，美味的越南肠粉就算是做好啦！当然在肠粉的边上永远少不了一碟蘸酱（Nuoc Cham）。

Photo by Guilhem Vellut via Flickr

| 烤肉米粉

Bun Cha

Photo by stu_spivack via Flickr

烤肉米线算得上是街头小吃中的“人气王”。原材料非常简单，米粉配上烤猪肉片或猪肉饼，再加上新鲜的香料和各种蔬菜，当然特制的蘸酱是万万少不了的。蘸酱的味道偏甜，里面往往还会有几片泡菜。、牛肉米粉

Pho Bo

Photo by Kirk K via Flickr

牛肉米粉的精华全在汤汁里。米粉汤需要用牛骨家红葱头、姜、鱼露、黑小豆蔻、大料和桂皮熬煮数小时。地道的牛肉米粉要求米粉得能做到“挂汁”。

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沙坝是1922年法国人修建的避暑山庄，现在这里已经发展成为了越南西北部的旅游中心。沙坝还是山地部落苗族的家园。对于美食爱好者来说P Cau May沿街则是觅食的最佳去处，这里聚集着大量餐厅，菜肴多为越南菜和西餐。

| Hill Station Signature Restaurant

Photo from www.thehillstation.com

店里的装潢主打酷酷的禅宗范儿。这里供应各色的越南苗族菜肴，包括柠檬爆炒猪肉、蕉叶叫花鳟鱼和传统的苗族血肠。对酒感兴趣的游客还可以尝一尝当地的大米酒和玉米酒。这里有名的彩虹鳟鱼卷可以说是和日本的寿司有着异曲同工之妙。更多的信息可以登录www.thehillstation.com查询。

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越南中部

越南中部的人不喜欢“沉闷”的味道，这也是为什么辣椒会备受当地人欢迎的原因。位于越南中部的顺化曾经是西山朝（1778-1802）和阮朝（1802-1945）的京城，这里的食物也传承了宫廷菜所特有的小巧精致，所以在分量上较越南的其他地区往往会偏小偏少一些。现在常见于街头的小吃糯米蒸糕（Banh Beo）就曾经是“皇室点心”哦！

Photo by thy khue via Flickr

| 顺化米线

Bun Bo Hue

Photo by Kirk K via Flickr

顺化米线口味“劲爆”，可以说是完美体现了中部人对于辣味的偏爱。米线的汤因为加入了辣椒和胭脂树色素往往会呈现出橙黄的颜色。汤里除了柠檬草还少不了咸咸的虾酱（Mam Tom）。

| 蛤蜊盖饭

Com Hen

Photo by Charles Haynes via Flickr

一边是盖着小蛤蜊肉的米饭，另一边则码放着锅巴、炸猪皮、花生、芝麻、香料和蔬菜。除此之外，每个人还会有一碗蛤蜊汤。吃的时候应该把蛤蜊汤倒在盖饭上，这样就能够实现多种味道的完美融合。

| 猪肉虾饼

Banh Khoai

Photo by Runaway Juno via Flickr

猪肉虾饼的大小和手掌差不多。饼是用米糊油煎出来的，用的是一种特质的长柄煎锅。饼里面还会夹着一片生菜叶，生菜叶里则裹着虾、猪肉、鸡蛋、豆芽和香料。蘸酱的原材料则是发酵的大豆，酱料透着一种“来自大地”的味道。

Photo by Tom Blackwell via Flickr

会安曾经是亚洲最国际化的港口之一，来自世界各地的商船都曾聚集在这里。今天的会安古镇在很大程度上依然保持着几百年前的样貌。越南中部地区与中国、日本和欧洲有长达数百年的渊源，这里的烹饪技法同时受到了三地的影响。

| Mermaid Restaurant

Photo by Anders Miguez via Flickr

这家餐馆看起来非常普通，面积也不是很大，但是餐馆的老板韦（Vy）可算得上是当地的传奇人物。当地的媒体将她称为“可以解答任何有关于越南菜疑问的人”。老板之所以将餐馆选址于此是因为这里靠近市场，能够直接买到最新鲜的食材。会安的三大名吃（会安米粉、白玫瑰和越南煎饼）你都能在这里找到。

| Red Bridge Cooking School

Photo by Tetsushi Kimura via Flickr

在会安的Red Bridge Cooking School你可以用半天的时间学习如何制作越南特色的牛肉粉。在这所学校里，上课途中你还可以乘船顺流而下航行大约4公里。课程还包括参观市场。更多的信息可以访问网站www.visithoian.com/redbridge。

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越南南部物产丰富，在市场的摊位上随处可见各色的香料和水果。这里的人口味偏甜。南部人常常会在咖喱中加入椰奶，所以这里的咖喱味道香甜浓郁。

Photo by Paro Nguyen via Flickr

沙拉（Goi）则体现了南越人对于草本香料和蔬果的偏爱，不管是青木瓜、文旦柚还是莲茎沙拉，都有着非常清新的味道。

| 法棍三明治

Banh Mi

Photo by wEnDy via Flickr

这种源自法国殖民者的三明治早已成为了百分百的“越南特色”。法棍面包仅仅只是“皮囊”，馅料才是这一道美食的重中之重。常见的馅料有冷餐肉酱、香肠、辣椒和酱油。为了使面包更加软化，三明治中往往还会加入蛋黄酱。美味的法棍三明治即使是越南当地人吃了也会免不了大呼一声“Umami（香）”！

| 越南煎饼

Banh Xeo

Photo by Richard Yu via Flickr

这种大米面煎饼又脆又有嚼头，煎饼里面卷满了猪肉、虾、绿豆和豆芽。吃的时候还可以在外面包上一片生菜叶或芥菜叶。就像大部分的越南美食那样，这道煎饼也要配上特制的酱料！

| 酸汤鱼

Canh Chua Ca

Photo by Sstrieu via Flickr

吃一碗酸汤鱼就好似是吃遍了整个湄公河三角洲：鱼是黑鱼或鲶鱼，水果有番茄和凤梨，蔬菜包括豆芽、秋葵和芋头茎（Bac Ha），酸汤用酸角酱提酸，用鱼露提咸，汤上还要撒上鲜绿的草本香料和金色的炸蒜末。

Photo by Falco Ermert via Flickr

美食爱好者们是绝对不会错过胡志明市的！胡志明市是越南南部的中心城市，这里既有21世纪的摩天大楼，也有香火缭绕的寺庙。背包客们可以跟随Vespa Adventures或XO Tours的骑行团游览这座城市，发掘当地美食。此外，在Pasteur Street上的Brwing Company还可以尝到加入了柠檬草和红毛丹等原料的精酿啤酒。

| Nha Hang Ngon

这是胡志明市最受欢迎的餐厅之一，聚集了很多本地人和外国人。餐厅开在一个树木繁茂的花园里，周围则摆着一圈美食摊。为了保证食物最地道的口味，每个摊位专做一种传统菜肴。

| Hum Vegetarian Cafe & Restaurant

Photo by Chie Gondo via Flickr

这家餐厅可以算的上是一家“老字号”了。这里既有安静优雅的环境又有可口的越南美食，即使你并不是一名素食主义者，也一定要来尝一尝！现在这家餐厅还在市中心开了一家分店，名叫Hum Lounge& Restaurant。

| Cuc Gach Quan

Photo by Jeremy Weate via Flickr

餐厅的主人是一名建筑师，这里的装修风格质朴而优雅，你可以在这里吃到传统而地道的越南家庭菜。虽然餐厅位于第一郡最北边的偏僻地带却仍然很受欢迎，如果想要在这里就餐就一定要记得提前预定。更多信息可以登录www.cucgachquan.com.vn/en。