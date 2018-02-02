肥肠爱好者们 一定要为了它去一趟成都！

导语：很多人吃东西向来荤素不忌，唯有一样，外出吃饭时不大敢点：肥肠。（来源：企鹅吃喝指南）

一是肥肠如果处理得不好，容易有味道。二是，点菜时公然喊出“肥肠”二字，总觉得有些羞耻。若在座有不太熟的人，更担心对方一脸嫌弃地看你：

“咦——你吃肥肠啊？”

但这样的说法，会招来很多四川朋友的大呼小叫：“吃肥肠有啥子丢脸的？你平时吃的肯定是崴货！走，我带你去吃资格勒！”

肥肠

这些人挂着“专治不吃肥肠20 年”的坏笑，走街串巷，混迹于各个烟火气浓厚的肥肠档铺，和当地人一起撸袖擦汗，嗦肥肠粉。

从红油浮面、软糯入味的肥肠鸡开始，一路到香葱米粉裹身放入竹蒸笼的粉蒸肥肠。豆瓣酱和辣椒油厮杀出淋漓香气，脂肪和蛋白质在唇齿间翻滚痴缠。满头大汗也顾不得形象，全身感官都暂时消失，只剩舌头全力以赴，去感受那猛烈脂香……

肥肠

总之，几天下来，你会对肥肠彻底黑转粉。四川人，真的太会吃肥肠了！

来四川吃肥肠之前，你得先知道，肥肠一般指的是猪大肠，但四川人把小肠、肠头也吃得花样百出。

口味

如果你也是肥肠的“门外汉”，可以先从调味丰富，不容易有腥气的肥肠粉试起！

1 | 肥肠粉

重口程度★★★

肥肠粉是最地道的成都本土小吃，街头巷尾到处都是它的身影。不管是三伏还是数九，总能看到那些小店门前支起一大铁锅，奶白色浓汤里熬着猪骨和大段的新鲜肥肠。

肥肠粉

人群挤在店里，什么都顾不上，只对自己眼前一碗油汪汪、香喷喷的肥肠粉负责，一面稀里呼噜地啜粉一面时不时擦汗。红味的，飘着带焦香的辣子油。有的人加了醋，就更是酸辣扑鼻；白味的，是浓烈的花椒香和宜宾芽菜的曼妙组合，鲜中带着微妙的酸。

再碰上行家点上一个牛肉锅盔，掰碎了浸到汤里，让饼吸足了汤汁入口，居然有点陕西人“泡馍”的意思。

肥肠粉

在成都，一百个人有一百种肥肠粉的吃法，红汤白汤？加不加节子、肥肠？要不要心肺汤？添不添锅盔？——全凭自己喜好。

在肥肠粉店里听到和自己一样吃法的点单，大多会心一笑：“老板儿，一碗红味肥肠粉加两个节子，再要个猪肉锅盔！”

点单秘笈

常客正宗老字号九江肥肠粉

正宗老字号九江肥肠粉

装修是小清新风格，但味道传统，没有走样。红味香辣鲜爽，白味浓郁微麻。地道的猪杂汤底撑得起调料的浓墨重彩，重口味也压不住汤头的鲜浓。

肥肠火候正好，不过分软烂，略有嚼劲。冒节子也规规矩矩，不偷工减料。

肥肠粉

要论缺点，粉煮得略软烂了些。另外锅盔不是现做的，也不必点。

人均：肥肠粉12元/小份，15元/大份，冒节子3元/个

地址：忠烈祠西街43号附5号

电话：028-86664496

营业时间：8：00 - 21：00

2 | 粉蒸肥肠

重口程度★★

川菜的粉蒸做法，以豆瓣酱和腐乳调味，入小竹笼蒸制。粉蒸肥肠少了油腻感，包裹肥肠的米粉起到了“润滑剂”的作用，让肥肠口感愈加软糯入味。

粉蒸肥肠

四川人还把粉蒸肥肠夹入小锅魁做成“夹饼”，或是倒入豆腐脑同吃，既可以做正餐，又是小吃的好材料。

叁无粉蒸

叁无粉蒸

1995 年开业的苍蝇馆子，因起初“无招牌”、“无门牌”、“无服务”而被戏称为“叁無饭店”。店面极小，藏在老式居民区的巷弄里。卫生条件、就餐环境都欠佳，唯以味道取胜。

粉蒸系列是招牌，有肥肠、牛肉和排骨三种。店家坚持用传统的小竹笼蒸制，火候把握精准。

叁无粉蒸

米粉和肥肠的比例、米粉的湿润程度都恰到好处，肥肠软糯又不失嚼劲，豆瓣酱的香味明显却不突兀。无论从哪个角度来看，都是一份教科书式的粉蒸肥肠。

叁无粉蒸

人均：粉蒸系列10元/份，烧菜系列12-14元/份，蔬菜2元/份

地址：猛追湾横街中部

时间：周一到周六11：30-20：30，周日不营业

3 | 火爆肥肠

重口程度★★★

肥肠这么丰腴的东西，炒得酥香微焦，吃起来更是光芒万丈。

火爆肥肠

家常的肥肠小炒要把先把肥肠煮熟，讲究一点的甚至先卤制肥肠，再下锅配青椒煸炒。干煸得恰到好处的肥肠，油脂香气全都被逼出来，下酒一流。

院8里

院8里

“院8里”是一家在小院儿里经营的传统川菜馆，川西方言里把“院子”称为“院坝”。

三家店的布置和氛围都很有老成都味道。川西民居的青砖石墙随处可见，院内还种着各种果树，仿佛回到儿时外婆家的一方小院儿，亲和力十足。

院8里

“院8里”的火爆肥肠用青辣椒和干辣椒一同过油爆香。入口是浓烈的麻、辣、鲜、香，随后泛出肥肠的脂香，让人忍不住要痛饮几口啤酒才觉得爽快！

火爆肥肠

除了火爆肥肠以外，乱刀土豆泥、肝腰合炒等川式小炒都很出彩。大菜偶有雷区，慎点。

人均：火爆肥肠48元/份，人均消费80元左右

地址：菱窠路27号（鹅君探店时候去的点将台店已经歇业，不过菱窠路这家分店也不错）

电话：028-86522020

营业时间：周一到周日11：00-23：00

4 | 肥肠豆汤饭

重口程度★

比起名声在外的肥肠粉，肥肠豆汤饭更像是老成都带着市井气的平民美食。

早年成都人周末晚起，习惯用头一天的剩饭煮“烫饭”做“早午餐”。有钱人家用鸡汤煮饭，普通人用的就是这豆汤。一碗豆汤饭，可谓是老成都人从小吃到大的“Comfort Food”。

肥肠豆汤饭

“豆汤”中的“豆”，可不是普通黄豆，而是“耙豌豆”——将干豌豆泡软后长时间炖煮、沥干水分后制成。绵密起沙，能把高汤的口感也变得醇厚无比。

肥肠豆汤饭

肥肠豆汤饭就是在肥肠炖煮的高汤里加入豆子和米饭。温婉的豆汤，看起来跟肥肠风格迥异，但吃过的才明白，那醇香脂肪与淀粉结合的妙处。

大火滚煮的奶白色高汤里，豌豆翻沙，肥肠切成厚片，油腻感在炖煮中已经被豆汤融合、消解，只余动物脂肪的醇厚、汤的鲜美和米饭的谷粒感完美结合。

这时候再上叫一份酸酸辣辣的四川泡菜，就是成都人的“小确幸”了吧？

巷子肥肠

巷子肥肠

成都“老字号”著名苍蝇馆子，专营肥肠数十年。招牌是豆汤饭和凉拌系列。

豆汤走老派路线，汤面上浮着厚厚油脂，豆汤喝来又滑又沙。味道偏重，加入米饭后可以单作主食来吃。

巷子肥肠

只不过豆汤里的肥肠给得吝啬，肥肠爱好者要单叫上一份才能过瘾。

除了豆汤以外，凉拌肥肠、肠头也很值得一试。店里一锅红油釀得极漂亮，厨师对川式凉拌的口味把握得非常到位。

人均：豆汤饭10元/份；凉拌肥肠28元/份

地址：一环路南二段磨子桥科华巷

电话：028-85220956

营业时间：11：00 -20：00

5 | 蘸水肥肠

重口程度★

四川人吃肥肠，不只有麻辣一种吃法。蘸水肥肠，就是用白汤煮肥肠加青菜，朴实简单，尤其考验大肠的新鲜程度，和店家的处理手法。

蘸水肥肠

再配一碟调制后的豆瓣酱做“蘸水”，简直就是下饭神器！

蘸水肥肠

三叁蘸水肥肠

蘸水肥肠

开在社区里的一家肥肠小店，做街坊生意，带着满满人情味。

蘸水肥肠分量十足，肥肠处理得干净，一点不带腥味。汤头清爽，几乎不带油星，而且没有常见蘸水肥肠中过于浓重的胡椒味。

蘸水肥肠

蘸水也很有特色。加入了大量豆豉，酱香浓郁，辣味并不特别突出，但与肥肠和汤里的莲花白搭配起来，能尝到微微的甜，回味十足。

人均：蘸水肥肠（肥肠汤）小份30元，中份40元，大份50元

地址：广福桥西街1号附51号

电话：17360038183

营业时间：11：00 -21：00

当然啦，成都人爱吃的肥肠，可不止这么几样。肥肠鸡、肥肠血旺、凉拌肠头、卤肥肠、红烧肥肠，还有火锅、串串、干锅、烧烤中的各色肥肠……