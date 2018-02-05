蛋包饭将是2018年最流行美食？这些日式洋食你都吃过吗

导语：每到年底，英国Monocle杂志的别册“The Forecast”都会认真选出新一年的流行趋势。2018年会流行什么样的美食？Monocle给出的答案是日式洋食。（来源：赞那度旅行人生）

■ 日式洋食之一例

我们所熟知的日本料理，比如说寿司、拉面、天妇罗等等，在日语中被称作“和食”，即大和民族创造的本土美食。

日本料理

日本料理是对“和食”的泛称

作为一个既开放又闭塞的民族，日本的饮食文化吸收了各国美食，经过改造后就出现了各种奇妙的料理。比如说中华料理，其实跟中国菜已经是两种不一样的东西了

中华料理

在中华料理中，“饺子”一般指的是煎饺。

在中华料理中，“饺子”一般指的是煎饺。至于麻婆豆腐、担担面什么的就不吐槽了，反正你吃的是假麻婆豆腐和假担担面

洋食的开始可以追溯到明治维新。在长达200多年的闭关锁国后，明治天皇将学习西方饮食也计划进了维新运动中。由于当时缺乏资讯，同时还要适合日本人的口味，从一开始对食谱的改动就非常大。

■ 明治维新时的景象

被改造过的西方食物，在日语中被称作“洋食”。但即使是在欧美国家，你也吃不到这些洋食，它们几乎可以说是日本人创造的西式美食。

| 蛋包饭

蛋包饭

据说起源于1900年左右的蛋包饭，是最成功的日式洋食之一。传统的蛋包饭是用半熟的蛋皮将饭包起来后，再淋上番茄酱。

■ 传统的蛋包饭

而另一种做法就更诱人了：将蛋皮放在饭上，一刀划开，没有全熟的松软鸡蛋整个将饭包起来，我们鸡蛋爱好者真的是别无所求了！

蛋包饭

蛋包饭所使用的番茄酱，不是普通的快餐用的番茄酱，一定要再加入西红柿和伍斯特酱一起制作。

蛋包饭

在日本各种综艺节目、电视剧、动漫中，蛋包饭的出现率之高，难以统计。

蛋包饭

现在，蛋包饭也出现了各种各样的“变种”，但到底是新鲜花样的好吃，还是传统经典的好吃，还是要看个人的口味。但总之，酸酸甜甜的蛋包饭，是无论大人还是小孩都会爱的一道料理。

■ “变种”蛋包饭

| 炸猪排

炸猪排

各位肉食爱好者们请摸着良心思考一下：用刀切开炸猪排的面衣时那清脆的声音，是不是世界上最动听的声音？

炸猪排

日本的炸猪排来自于法国菜里的côtelette，其实本来是煎烤的肋排，但到了日本就变成了油炸的。

炸猪排

炸猪排的精华首先在于猪肉的选择。虽然听起来用黑毛猪肉做炸猪排特别奢侈/浪费，但外脆里嫩的炸猪排其实仍然可以凸显上等猪肉的鲜美。

最喜欢看炸猪排的横断面了

对猪肉的处理和酱料的选择不同，最后呈现出的口感也有所不同。是的，就是这么一道看起来十分快餐的菜也能被日本人做出浓浓的匠人感。

炸猪排

| 咖喱饭

咖喱饭

日本人真的很爱咖喱！基本款有咖喱饭、咖喱面，升级一点的有咖喱面包，甚至还有地方会把饭埋在咖喱乌冬下面一起吃，简直丧心病狂。

咖喱面包

其实咖喱饭最初诞生在英国，后来传入日本，当时被用作军队和学校的餐食。因为也是米饭，所以和日本人的饮食习惯很搭。

咖喱饭

当时使用的咖喱粉大多是英国Crosse&Blackwell公司的，这种英式咖喱就是现在的甜甜的日式咖喱的基础。而咖喱也被日本人当做是欧洲风味，而不是印度料理。印度人：喵喵喵？？？

咖喱汤

用咖喱块或咖喱粉制作的咖喱饭，烹饪起来特别快，这也是咖喱饭大受欢迎的原因之一。现在，咖喱饭已经成为和拉面并称“日本国民美食”的人气美食了。

咖喱饭

| 汉堡肉

汉堡肉

汉堡肉也是一道能让肉食爱好者们两眼放光的日式洋食料理。你没看错，这是一道纯肉料理。

汉堡肉

汉堡肉来源于18世纪时德国汉堡出品的鞑靼牛排，在明治维新时期传到了东京附近的港口城市横滨。因为是纯肉料理，所以汉堡肉的制作方法非常简单。

汉堡肉

日本的牛肉是出了名的好，用上等牛肉做出来的汉堡肉自然也特别鲜美。配上蔬菜和米饭食用，是日本人心中的经典款。

大阪松竹座旁边的名店“はり重”的汉堡肉

不过，现在也有许多餐厅玩起了新花样，在汉堡肉上撒上芝士或浇上咖喱，甚至番茄酱，也倒是别有一番风味。

汉堡肉

| 可乐饼

可乐饼

可乐饼的原型是来自欧洲的油炸小吃，在法国被称作croquette，传入荷兰后被叫作kroket。唯一的区别是：在欧洲，croquette是绞肉馅儿做的。

荷兰街头可以自助购买kroket的机器

而在日本，将土豆泥和配料混合后沾上面粉、刷上蛋汁，最后裹上面包糠油炸出来的才是可乐饼。

可乐饼

明治时期传入日本的可乐饼，到了大正时期就和前面介绍过的炸猪排、咖喱饭一起并称为“日本三大洋食”。作为常见的家庭料理，可见可乐饼的人气之高。

可乐饼

可乐饼的制胜关键是土豆，而最好的食材当然就是来自于北海道的土豆了。除了原味，你现在还能吃到其他各种口味的可乐饼，包括牛肉、咖喱（又是咖喱！）、蔬菜等。

可乐饼

| 奶油炖菜

奶油炖菜

奶油炖菜，传入日本后主要有牛肉炖菜和奶油炖菜两种，其中奶油炖菜可以算是日本“原创”的菜式。

奶油炖菜

以牛奶和生奶油做为基底，再加入肉（主要是鸡肉）、人参、洋葱等食材一起烹煮。奶油炖菜的制作过程其实十分简单。

奶油炖菜

根据自己的喜好，你还可以加入蘑菇、卷心菜、玉米、西兰花等各种蔬菜。这就是一道让人随心所欲脑洞大开的菜吧。

奶油炖菜

在日本的洋食餐厅里，奶油炖菜可是秋冬时节菜单上的必备菜品哦。这个时候来日本旅行，不妨点一份奶油炖菜来暖心暖胃吧！

奶油炖菜

（部分图片来自网络）