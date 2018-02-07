听说你无辣不欢 这些辣到舌头发麻的旅行地敢不敢来挑战？

导语：试问哪个被博大精深的中华美食“喂”大的国人不自诩“吃货”？中华料理简直是“开挂”般的存在，但你一定不会想到，世界闻名的中华美食，不是多汁鲜甜的小笼包，不是皮脆肉嫩的北京烤鸭，更不是夜宵“座上宾”小龙虾，而是用料简单的麻婆豆腐。一勺豆腐入口，爽滑鲜辣全有。看来，在“爱吃辣”这一点上，“世界大同”嘛！你爱吃辣吗？如果也格外偏爱，那么这些旅行地敢不敢来挑战？（来源：YOKA时尚网）

四川成都：辣得正宗！

四川麻辣美食 图片来源自Wei @ Red House Spice

《锦城竹枝词》有云：“麻婆陈氏尚传名，豆腐烘来味最精”，我们吃香喝辣的第一城非麻婆豆腐的故乡四川省成都市莫属。成都的辣，不是蛮力堆砌、多多益善，而是巧夺天工、再造自然——为麻婆豆腐“定调”的郫县豆瓣酱便是其中代表。既然来了，就躁起来吧，在拔草麻婆豆腐后，你大可以品尝夫妻肺片、毛血旺、红油抄手，还有成都火锅！

博舍 图片来源自booking

[推荐酒店]博舍

Booking.com评分：9.3

地址：成都，锦江区，锦江区笔帖式街81号

博舍 图片来源自booking

若要饱尝成都的热辣美食，一天哪里够？！巧了巧了，锦江区内有个网红住处，大名博舍，能让你在吃香喝辣之余，感受天府之城的大气与深厚。这里古典与现代设计交相辉映，亦如这座城——沉得下心，又活色添香。更重要的是，锦江区恰是成都名门饭馆集聚之地，简直是为吃货们在量身打造720度“沉浸式”体验啊！

印度新德里：辣得地道！

印度咖喱 图片来源自Food Network

说到印度，除了宝莱坞和IT业，咖喱的味道一定已经钻进你的鼻子里了。印度咖喱以丁香、小茴香子、胡荽子、芥末子、黄姜粉和辣椒等香料调配而成，并佐以椰浆，制成的酱料浓郁又醇厚。青咖喱、红咖喱、黄咖喱、咖喱鸡、咖喱饭、咖喱饼……只有你想不到，没有印度咖喱做不到，喜辣一族定不能错过这等极负盛名的美味！

新德里里拉宫殿酒店 图片来源自booking

[推荐酒店]新德里里拉宫殿酒店 （The Leela Palace New Delhi）

Booking.com评分：9.4

地址：DiplomaticEnclave， Chanakyapuri， 110023 新德里， 印度

图片来源自booking 图片来源自booking

而作为印度的“七朝古都”，新德里一直以来都保留着最传统的印度Style，也汇集了最地道的印度咖喱。在畅享咖喱美食之余，放松休闲的不二之选，当属新德里里拉宫殿酒店。这里是名副其实的“宫殿”，融合了印式特色的奢华装饰风格，繁复又精巧。来到酒店屋顶的温控游泳池，更能将全城尽收眼底，说不定还能瞥见上午打卡过的咖喱餐厅呢！

墨西哥合众国墨西哥城：辣得酸爽！

墨西哥辣味美食 图片来源自Libelle-lekker.be

作为一枚国际范儿的资深吃货，吃在亚洲怎么够！所以，让我们飞往北美墨西哥，感受这“白银之城”别具一格的辣。不同于成都或新德里实实在在的辣味，墨西哥的酸辣中透着自然的清爽，令人欲罢不能。以辣椒和西红柿为主要佐料的墨西哥菜极具特色，大虾辣椒汤、烟熏辣酱火鸡、酸橙汁腌鱼配魔鬼辣椒酱都是诱人的小妖精。这菜单还没列完，小编的口水却已然决堤……

墨西哥格兰城市酒店 图片来源自booking

[推荐酒店]墨西哥格兰城市酒店（Gran Hotel Ciudad de Mexico）

Booking.com评分：9.5

地址：Avenida 16 de Septiembre 82， 06000 墨西哥城， 墨西哥

墨西哥格兰城市酒店 图片来源自booking

墨西哥城是现代与古朴交融的大都会，随处可见拉丁风味十足的热辣美食。想要霸气坐拥这座不夜城，墨西哥格兰城市酒店的观景平台再适合不过了。于此开启今夜的烛光晚餐，合着夜色中的明亮灯火与热情音乐，品味精心烹制的酸辣佳肴，轻摇香槟美酒，是不是棒得不要不要的？！优雅吃辣，不在别处！