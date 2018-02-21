一食一蔬也要讲究“腔调” 英国吃货骨子里的优雅怎么学？

导语：几百公里宽的北大西洋暖流浩浩荡荡地从墨西哥湾出发，流经欧洲西北岸，升腾着热气，为大不列颠半岛带来了温和湿润的海洋性气候，丰沛的降水滋养着农作物的生长，翻涌的洋流为周边海域带来了营养丰富的饵料，鱼虾蚌因此成长为肥嫩的海鲜……（来源：悦游CondeNastTraveler）

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所有这些，都是大自然给英国吃货们的慷慨馈赠，是的，这是与生俱来的来自于自然的宠爱~除此之外，在英国孕育出的英式浪漫优雅与气质，也成为了英国吃货们独有的标签，就算是最普通的fish and chips，也要刀叉齐全，不紧不慢，吃出精致吃出优雅~

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星罗棋布的伦敦，好评如潮令人趋之若鹜的餐厅又是哪一家呢？

吃在英国，必须要澄清一点，虽说炸鱼薯条名声在外，但它却真的只是英餐里的家常菜。而作为一个优秀的英国吃货，首先就要对英国的米其林餐厅如数家珍。

伦敦作为首府，自然拥有最多的米其林餐厅，全英5家三星米其林就有3家坐落在伦敦市中心，他们分别是“欧洲最好的寿司店”—The Araki，将浪漫写进菜肴里的经典法餐— Alain Ducasse at the Dorchester，和“地狱厨师”Gordon Ramsay—Restaurant Gordon Ramsay。剩下的两家Waterside Inn和The Fat Duck则在伦敦近郊的小镇Bray上。

三星米其林本就难得，而一星米其林在伦敦，简直称得上是“星罗棋布”了！这些一星米其林中，最不能错过的便是带有英国特色的主打海鲜餐厅Angler主厨餐厅了。

他位于伦敦米其林金融区中心地带的South Place酒店内，顶级主厨Tony Fleming每天亲自挑选最优质上乘的新鲜海鲜食材，再凭着高超的烹饪技巧对症处理不同的食材，这里的龙虾肉Q弹紧致，龙虾汤香稠浓滑，银鳕鱼肉质柔软，面包蟹蟹膏滑润……每处精准的细节，都能感受到主厨Tony Fleming对于食材的敬畏之心。

伦敦最古老的Borough Market，寻珍奇食材，尝摊主亲荐英式生蚝。

品尝了这么多米其林餐厅，难道你不好奇这些美味本来的样子吗？让我们去到最鲜活的食材市场一探究竟吧。

英国伦敦的 Borough Market，创立于1755年，是伦敦最古老的市场，从郊区农场运来的新鲜蔬果和自制的奶酪熟食，每天在这里被转运到千家万户，一些伦敦的知名餐厅也会从这里挑选所需。这里被称为“英国顶级生鲜美食市集”一点都不为过，不仅有传统的食材，而且细心搜罗还能发现很多珍稀野味。

当然，作为一个英国吃货，在遍地食材中流连忘返，怎么能只看不吃呢？Borough Market的生蚝鲜吃可是一大特色，成列在商铺前一个个刚从海水里捞出的鲜活海鲜，任由顾客挑选，当你选择完毕，可让店主为你直接用小刀撬开，此时撒上柠檬汁，直接入口，那是鲜嫩无比的生蚝肉与清爽的柠檬汁碰撞出的最美味的自然馈赠，是在餐厅里经过复杂处理的食材可以媲美的极致珍馐。

藏于乡野的地道美食，只有多年老饕才知道。

但是要想成为一名资深“英国老饕”，还是要走出大都市伦敦，去到大不列颠半岛北部，发现那里的乡野地道美食，感受更地道的英国饕餮之旅。

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从伦敦向北，先去周杰伦与昆凌的浪漫婚礼举行的地方——约克郡，这里是英国著名的文化之乡，英王乔治六世曾骄傲地说过：“约克的历史，就是英格兰的历史”，这里的美食自然不可小觑。

乡野舌尖美味首选“约克阿姆斯”餐厅（ The York Arms）就是约克郡的一道美食之光。峰峦起伏的乡村不仅为就餐提供了舒适的环境，而且为主厨提供了新鲜的食材，得以创造出顶级美味。除了本地特色惠特比蟹和温斯利蛋奶酥外，特别推荐品尝约克郡牛肉，在郡葱茏鲜嫩的草蔬喂养下，本地牛肉细嫩少筋，口感滑嫩，汁浓味厚，配上醇厚红酒，这一餐将成为约克郡之旅难以磨灭的美好体验。

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告别约克郡，让我们继续向北，赶往苏格兰，享受一份由带有苏格兰特色的美食飨宴吧。

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位于圣安德鲁斯（St Andrews）的The Seafood Restaurant 曾入选Times评选的“英国海边最棒的20家海鲜餐厅”。在这里你可以挑一张靠海的桌子，吹着咸湿的海风，看着远方扬起的白帆，蘸着酱汁，吃一片苏格兰特色烟熏三文鱼，鲜美晶莹的鱼肉混杂着淡淡烟熏味，口味层次丰富，堪称苏格兰一绝！

（图片来自the seafood restaurant官网）

在英国，一件浅棕色的风衣，一杯温润的红茶，一把伞柄上有美丽花纹的雨伞，都无处不体现着精致和优雅，而英国吃货，将这份优雅，完美转移到了“吃”上面，食材要新鲜，环境要有格调，做法吃法都要讲究，这不是“麻烦”，这是认真，这也是对大自然给予的美好馈赠最好的尊重和感谢了。