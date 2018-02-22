南京人下雨都排队的鸭血粉丝汤 得好吃成什么样？

导语：什么食物最能代表南京？要问南京人自己，答案可能有很多种。但要是问一个外地人，第一反应大多是鸭血粉丝汤”！（来源：企鹅吃喝指南）

鸭血在南京人这里读作鸭衁（huāng），本是宰杀鸭子后的下脚料，但坐拥上百种“花式吃鸭法”，笃认“鸭子浑身都是宝”的南京人说：还剩鸭油？鸭油是个好东西哎不能扔哦！

于是有了香喷喷的鸭油烧饼。

南京人说：还有鸭血（二声）？鸭血好吃哎倒得了阔（可）惜哦！

于是有了闻名遐迩的鸭血粉丝汤。

喝一口鸭汤，热腾腾带着鸭油香；咬一块鸭血，鲜嫩柔滑；嚼一段鸭肠，弹牙多汁；还有绵密软糯的鸭肝、咸香入味的鸭肫、以及炸过又在鸭汤里煮到鼓囊囊的油豆腐（或回卤干），裹挟着汤汁滑溜溜的粉丝。。。。。

不管哪派吃法，像鹅君这样的重度鸭血粉丝汤爱好者，最后一步必然是扫网式打捞碎碎的鸭肠和榨菜，再喝一口洒了辣油的鸭汤，才舍得结束这一碗。

清汤派和白汤派之分，清汤底鲜淡，白汤底浓香。有人爱撒点辣油，有人爱浇点醋，更多人什么也不愿意搁，就尝那一口醇鲜本味。

鹅君暴走金陵城，喝下十几碗鸭血粉丝汤，整理出这份南京鸭血粉丝汤的专榜。老规矩，文末有列表，可以直接保存！

1 | 小潘记鸭血粉丝汤

在这里我看到了什么叫对美食的狂热！

鹅君第一次去吃了闭门羹，因为店主嫌弃火炉城的高温，留了个条就给自己放高温假了。后来重新开张再去，还是个下雨天，十二点不到队伍已经从店里一直排到店外。

小潘记的菜单很长，除了常规的鸭血粉丝汤，还有鸭肠粉丝汤（鸭肠+鸭血）、鸭肝粉丝汤（鸭肫+鸭血）、鸭肫粉丝汤。。。。。

要了一全套鸭血粉丝汤，果然不同凡响：汤底清鲜而不喧宾夺主，粉丝滑溜又带点嚼劲，鸭血鸭肝鸭珍都鲜嫩入味，豆腐果、香菜都是同类中表现最出色的汤底还有白萝卜去腥提味，对味道的把握很妙。

地址：玄武区长江路安将军巷2号（近德基大厦）

2 | 刘一碗鸭血粉丝汤

店铺装修类似港式茶餐厅，店里竟然还有港式甜点和四川担担面卖。但打的招牌还是正宗南京味道，老板也奇迹般地做到了这一点。

鸭血滑嫩，鸭肝入味，鸭肠爽口脆弹，鸭肫有咬劲，除了豆腐果还有豆芽和海带丝，都荡漾在浓白的鸭汤里。汤头很鲜美，撒了点胡椒，吃完不口干。

地址：秦淮区文昌巷7号

3 | 王记鸭血粉丝汤

主业是卖烤鸭和盐水鸭，隔壁就是同一家人开的“红庙王记鸭店”，将一只鸭子从外到内充分利用——可想而知，汤里的食材自然新鲜又充足。

的确，这是鹅君吃到性价比最高的一家鸭血粉丝汤店。一大碗精熬的鸭汤里，鸭血、鸭肝鸭肠跟不差钱似的得劲儿放，只要八块钱！

玄武区如意里和网巾市交汇处（有其他分店）

4 | 徐建萍汤包

如果你看过鹅君写的南京汤包，就会知道徐建萍家的南京汤包最为正宗，而这里的汤包伴侣鸭血粉丝汤，也同样维持了金陵饭店大厨传人的高水准。

鸭血新鲜滑嫩鸭肠爽脆弹牙。师傅抄粉丝、浇汤，动作流畅不拖泥带水，片刻功夫，一碗水平稳定的鸭血粉丝汤就热气腾腾来到面前。唯一的缺点是，地方有点儿偏，想要一饱口福的鹅友们可得安排好时间。

地址：鼓楼区热河南路37号中国农业银行南侧巷内（有其他分店）

5 | 小贾家汤包店

卖鸭血粉丝汤的小店，大多对环境没什么讲究，这家却独树一帜，专走文艺小清新路线。

特色鸭血粉丝汤滑而不烂、鲜而不腻。标配之外，还有盐水鸭块、鸭舌和卤蛋。早上七点就开门营业，是附近住户豪华早餐的选择。

地址：玄武区相府营4号

6 | 回味鸭血粉丝

回味是南京老牌子，开遍江浙沪，在南京就有四五十家店。虽然由于加盟连锁，各家分店水平参差不齐，但新百负一层的这家，倒是每次去都人头攒动。

金牌鸭血粉丝汤一整颗鸭肫，卤味儿一直入到心。豆腐果和鸭血都切成四厘米见方，油豆腐小小一颗，煮得鼓鼓，既有豆制品的清香又有鸭汤的鲜美。

看似清淡的汤底其实味道醇鲜，汤里还有鸭肉丝，确实是老鸭汤熬成的。

地址：秦淮区中山南路3号南京新百A座B1层

当然，南京好吃的鸭血粉丝汤可不止这几家，譬如笑云开、金原、云记等等，如果放在别地都是一顶一的好店，无奈在高手如林的鸭都，只能屈尊更高手之下。

南京人记忆中的鸭血粉丝汤

鸭血粉丝汤是南京传统小吃吗？

老南京人表示，在 80 年代才听说有“鸭血粉丝汤”这一名头，倒是牛肉粉丝汤鸭血汤，都曾在南京风行。

其实早在民国时期，南京人就采用鸭杂做汤，唤做鸭血/肠汤。皆因其做法是用清水煮鸭血鸭肠，加点盐和葱花即成。也有考究的用骨头汤作底，再煮些豆泡撒点豆芽。

老南京有句关于本地小吃的顺口溜：“茶叶蛋，鸭血汤，五香驴肉老卤干”。说明最早的南京鸭血汤里，是没有粉丝的。

还有镇江小伙伴认为，鸭血粉丝汤是镇江的发明。据说《申报》主编蒋芷湘还专门题诗夸赞过它，但其实镇江“鸭血粉丝汤”，用的多是鹅血。

种种说法，争执不下。但南京人对于“鸭血汤”的发明权，以及对鸭子的热爱，是毋庸置疑的。

“为什么舍不得离开南京这座城市？”

“想念那一碗鸭血粉丝汤。”

“为什么要再回一趟南京？”

“想念那一碗鸭血粉丝汤。”

小吃这种东西，与城市血脉相连，离开了南京的鸭血粉丝汤，总是找不到那抹惊艳的味道。也许只有在地界上有几千家鸭血粉汤店的南京，高手如林里才有人专心把高汤慢熬、各种浇头慢卤入味。

下次来南京，记得带上这张推荐清单，找家离你近的尝尝！

文 | 艾栗斯

图 | 艾栗斯、小波、卤咸

设计 | 屁屁

编辑 | 龟、穗穗