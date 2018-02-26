十座美食之都 2018以吃的名义去旅行

导语：新的一年，是时候为自己筹划一场美食之旅啦！十座值得为了吃专程去一趟的美食之都，以吃的名义去旅行，让在路上的身体和灵魂同时获得美食的滋养。（来源：悦游CondeNastTraveler）

1、澳门

澳门

澳门的面积虽不及香港的一半，但却美食遍地，并在2017年获得了联合国教科文组织评选的“创意城市美食之都”。

澳门

这里既有遍布全城的粤菜美味，又有与国人口味相结合的葡式澳餐，更重要的是数不胜数的平价小吃如葡式蛋挞、猪扒包、猪肉脯等和超级好逛的零食手信绝对让漫步街头的你味蕾、钱包双满足。

2、大阪

大阪

大阪被称为“日本的厨房”，优越的地理位置造就了大阪在日本美食界的地位。京都人爱美、大阪人爱吃，一道道看似随性而为的庶民美食却深藏诱人的吸引力。

大阪

大街上卖得热火朝天的大阪烧和章鱼小丸子是大阪美食界面粉料理的代表，而颇为讲究的“汤头文化”又令乌冬面成为完胜怀石料理的美味。

3、无锡

无锡

江南烟雨、太湖碧波，孕育了无锡的过往和现在。无锡饮食属四大菜系八大帮的苏菜系苏锡帮，口味上最主要的特征就是鲜与甜。

无锡

《舌尖上的中国》里曾以无锡排骨来诠释无锡菜的甜。小笼和河鲜亦是到访无锡必尝的美食，浇头颇下功夫的老式面、甜滋滋的馄饨和上了年头的锡菜馆都值得专程来一场“江南寻味”。

4、特拉维夫

特拉维夫

作为中东新贵，特拉维夫除了以高科技和艺术设计闻名外，当地的特色美食也是让人无法拒绝的到访理由。顶着美食之都光环的特拉维夫不仅有各具特色的集市、还有数不尽的小吃和出品地道的餐厅。

特拉维夫

以色列三明治、巧克力油酥、以色列沙拉、油酥馅饼、羊肉卷5个不可错过的小吃和卡梅尔、莱文斯基、萨罗纳3个不得不去的集市，是你开启美食之旅的最好选择。

5、武汉

武汉

最让武汉人得意的是“过早”，热干面、豆皮、汤包、细粉、面窝、欢喜坨、油条、桂花糊、糯米包油条……武汉到底有多少种早点品种，绝对难以计数。

武汉

蔡澜先生到访武汉时，就曾流连于此，他后来写道：“处处的早餐文化，因生活优裕而消失之中，但武汉的街头巷尾还在卖，我将之冠上‘早餐之都’。”

6、槟城

槟城

来到马来西亚的美食之都——槟城，你一定会被随处可见的街边小吃吸引，炒粿条、叻沙、福建虾面、蚵煎、海南鸡饭、煎蕊……随便找一家都好吃到爆并且很便宜，在这里一日五餐都不觉得夸张。

槟城

槟城人大都热情好客，如果你走在槟城街头跟路人打听哪里的东西比较好吃，他们十有八九会认真站定，如数家珍地在海量大排档、小茶室、老咖啡、新餐厅中为你指明前进的方向。

7、银川

银川

银川素有“塞上江南”、“鱼米之乡”的美誉，如果你垂涎西北美食时间却不太充足，银川是你周末短途肉食之旅的不二之选。

银川

银川最出名的便是羊肉，种类上大概也就是手抓羊、蒸羊羔肉、烤羊排、烤羊腿、羊杂碎、羊肉泡馍、烩羊肉汤、羊肉夹馍、卤羊蹄、辣爆羊脸、酸辣羊羔肉、羊蝎子、爆炒羊肚……还有凉皮、面食等西北菜色可以选择。

8、布宜诺斯艾利斯

布宜诺斯艾利斯

在阿根廷，无论城市，还是乡村，你经常可以听到这样一种不无骄傲的说法：阿根廷的菜谱很简单，从共和国总统到普通百姓请客只有一道菜，就是烤肉。到阿根廷吃烤肉，已然成为一种仪式。

布宜诺斯艾利斯

除了烤肉，布宜诺斯艾利斯特有的布式披萨、有机市场、逐渐兴起的鸡尾酒吧以及非凡的咖啡馆都令这座充满热情与活力的南美之城在美食之都中脱颖而出。

9、顺德

顺德

在顺德，一道菜要想在一平方米不到的餐桌上站稳脚跟，靠的不是长相，也绝非新奇，而是让挑剔的“食家”集体称赞的料理技艺。

顺德

“食在广州，厨出顺德”，这句老话果不其然，爱群、广州大厦等一干老字号金牌酒楼均由来自两小时车程外的顺德厨师主理，各地粤菜餐厅厨师的顺德基因也是正宗好味的保障。每道顺德料理的背后都深藏美味的奥义——后厨无秘密，好味凭本事。

10、斯德哥尔摩

斯德哥尔摩

在瑞典，放下手头的一切，来杯咖啡或茶，再垫上一份甜蜜的糕点，是每日生活雷打不动的“仪式”，并被称为”Fika“。Fika既是舌尖能品尝到的美味，又堪称关乎心灵的体验。

斯德哥尔摩

玻璃橱窗里亮晶晶的肉桂卷、亮绿色的公主蛋糕、奶油和杏仁糊装点的萨姆拉等瑞典各式点心，都是Fika时光的甜蜜伴侣。不知不觉中，咖啡、点心、闲聊就在温润的老时光里慢慢融化开来。

新的一年你想去哪座城市吃吃吃？