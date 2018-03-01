元宵节吃汤圆or元宵？探访:手工元宵是这样摇出来的

导语：元宵节是春节之后的第一个重要节日，人们赏灯、猜灯谜，当然最少不了的还是吃元宵或汤圆。（来源：中国新闻网）

有人喜欢自制元宵或汤圆，吃个新鲜，在馅料的口味上也有了更多的选择。那么，元宵是怎样做成的？元宵与汤圆又有什么不同呢？

做元宵时，首先要将馅料做好，沾上水，再投进盛满糯米粉的笸箩内摇。中新网 吴涛 摄

元宵是怎样做成的？

2月27日，北京稻香村于伯军师傅在某营业部现场展示了摇元宵的过程。

做元宵时，首先要将馅料做好，沾上水，再投进盛满糯米粉的笸箩内摇；然后再沾水，继续滚上糯米粉，如此反复多次，让其逐渐变圆、变大。

于伯军将馅料沾上水，准备投进盛满糯米粉的笸箩内摇。中新网 李金磊 摄

“在摇的过程中要让元宵充分碰撞，这样糯米粉才能黏得更牢，手工制作时整个过程大约需要15分钟，每一个元宵的重量为25克左右。”于伯军说。

据他介绍，摇元宵所用的糯米粉是用石磨工艺做成的，这样能最大限度地保留糯米的营养成分和自然香味，摇出来的元宵黏度高，吃起来既松软又劲道。

自制元宵和汤圆受宠

于伯军的现场展示吸引了不少北京市民围观。

“现摇元宵见的越来越少。这种元宵新鲜，想买一点尝尝，看有没有旧时的味道。”一位五六十岁的女士说。

于伯军的现场展示吸引了不少北京市民围观。中新网 李金磊 摄

这个元宵节，大家自制元宵和汤圆的热情不低。京东提供给中新网记者的数据显示，元宵节前期，糯米粉的销售金额环比增长超过80%。

数据显示，中青年人群、女性用户更喜爱自制元宵和汤圆，糯米粉消费占比高。具体来看，女性消费者消费金额占比达69%，26-45岁年龄段消费金额占比达77%。

新口味更受年轻人欢迎

元宵和汤圆的口味也越来越丰富。记者走访北京市西城区多家超市发现，除了豆沙、黑芝麻等传统馅料，玫瑰、蓝莓、巧克力等新口味也不少见。

“购买新口味元宵或汤圆的以年轻人居多，从销量上看，还是传统口味占了主流。”一位超市的工作人员说。

制作元宵时使用的馅料。中新网 吴涛 摄

于伯军说，桂花山楂和奶油可可口味的元宵更受年轻人欢迎，汤圆的黄米钙奶、黄米红枣桂圆、黄米红糖核桃馅料是今年的新口味。

京东数据显示，“90后”偏爱水果馅、混合口味、鲜肉馅，“80后”偏爱混合口味、水果馅、花生馅，“70后”喜欢豆沙馅、黑芝麻馅、花生馅，而“60后”爱吃豆沙馅、鲜肉馅、黑芝麻馅。

延伸——

元宵与汤圆有什么区别？

中国素有“北元宵，南汤圆”的说法，元宵和汤圆到底有什么区别呢？

北京稻香村食品有限责任公司食品厂副厂长郭亚萍告诉中新网记者，元宵和汤圆的制作工艺不同，元宵是“摇”出来的，而汤圆则是“包”出来的。

资料图：汤圆煮制后，表面比元宵光滑，汤水相对清澈。 中新网 邱宇 摄

两者外观也不一样。元宵做好后表面会有“茸头”，即表面有浮粉，下锅煮时面粉融入水中，汤呈乳白色。元宵煮后迅速膨胀，个头比汤圆大。而汤圆皮是用干糯米粉加水和成面团，再包上馅料，抱团性较好，表面更光滑，煮制汤水清澈。

另外，从口感来看，元宵更有咬劲，有突出的糯米面香味；汤圆则比较嫩滑软糯，糯香味不明显。（完）