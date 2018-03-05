霸屏奥斯卡晚宴24年 明星大厨如何喂饱好莱坞

导语：第90届奥斯卡金像奖美国时间3月4日晚在好莱坞杜比剧院举行颁奖典礼，各路奖项锤音落定后，好莱坞名流们照例涌向州长晚宴（Governors Ball），那儿正有一场衣香鬓影、纸醉金迷的盛宴等着他们。（卷卷）

沃尔夫冈-帕克

这场奥斯卡官方晚宴背后的主人名叫沃尔夫冈-帕克（Wolfgang Puck），这位68岁的奥地利裔名厨伺候“奥斯卡饭局”已经连续24年了，喂饱那些见多识广的好莱坞明星是他的专长，说真的，奥斯卡应该给他颁座终身成就奖。

工作中的帕克

谁是沃尔夫冈-帕克

沃尔夫冈-帕克1949年出生在奥地利，厨房启蒙来自偶尔兼职做糕点师傅的母亲，帕克这个姓则来自继父。帕克曾在巴黎餐厅学徒，24岁来到洛杉矶，从Ma Maison餐厅主厨兼合伙人做起，一步步建起了自己的饮食帝国。

现在的帕克身兼数职：明星大厨、餐厅老板、畅销书作家，偶尔还在银幕上露个脸。他旗下的Spago、Cut、WP24等20多家高级餐厅及分店遍布美国和世界各地，还经营机场快餐连锁，售卖冷冻披萨、汤、咖啡、烹饪书籍、家电、刀具和炊具，餐饮生意年利润超过1.5亿美元。

帕克在1995年州长晚宴

如何喂饱好莱坞名流

沃尔夫冈-帕克为啥在奥斯卡御厨的位子上一坐就是二十多年？原来是当年颁奖礼散场后的明星都不愿去官方派对，而是一古脑跑去帕克的餐厅Spago，于是这位深得人心的大厨就成了奥斯卡官方御用厨师。

粉红巧克力和小金人巧克力像

每年的菜单上都会有几道保留项目：迷你和牛汉堡、小金人形烟熏三文鱼，还有包金巧克力奖杯。帕克会提前一个半月筹备当年的大菜单，他表示“有压力会干得更好”。

一旦菜单敲定，帕克就会开始采购，这可不是去趟菜市场那么简单，他会给世界各地的供货商打电话，寻找最好的食材。

烤土豆配鱼子酱

公布了提名名单后，筹办组寄出邀请函，很快会陆续收到特殊饮食需求。尽管帕克的主菜有好几道，包含纯素食，还有种类丰富的小吃，但仍有挑剔的食客需要特殊照顾。

在晚宴举办前几日，帕克需要经常在摄像机前露脸忙着接受采访，而不是在厨房忙碌。帕克的团队有300多位厨师，既有他餐厅里的大厨，也有厨艺学校的学生，他的儿子Byron也在其中，帕克指望着儿子有一天能接过他的衣钵。

烟熏三文鱼小金人

颁奖礼当日，厨师们早上6点就到场开工，帕克大约中午露面。下午帕克会在红毯上出现一下，像个真正的明星一样穿着特别设计的厨师服。然后，他就要回到厨房里忙碌起来了。

当你关注着谁又上台折冠的时候，后厨里的300多名厨师们正在一边忙碌一边看直播，他们会掐准时间，在宾客到来时把刚出炉的新鲜食物摆在餐台上。

欢宴落幕，工作人员会把剩下的食物打包送到慈善救济处之类有需要的地方。而帕克会在一切都尘埃落定后喝上一杯香槟，放松庆祝。

和牛肉

一场顶级盛宴

举办奥斯卡颁奖礼的杜比剧院能坐下3400名嘉宾，其中只有1500名贵宾会受邀参加州长晚宴。

你可以把州长晚宴想象成一场充满顶级食材的buffet，穿梭其中的则是盛装的明星名流。

甜品

州长晚宴会用掉13000只杯子、4800个小餐盘、6000只叉子、300磅和牛肉、250只缅因龙虾、1500个鹌鹑蛋以及3000个特别订制的巧克力礼盒。

帕克的菜单从最受欢迎的烟熏三文鱼小金人到宫崎和牛塔塔，从鱼子酱白芦笋汤到黑松露酥皮鸡汤派，他深深懂得如何抓住明星们的胃。

葡萄酒和香槟

除了美食，宴会还会供应来自好莱坞著名导演弗朗西斯-福特-科波拉酒庄的两款专供奥斯卡和州长晚宴的2400瓶葡萄酒，以及1500瓶来自白雪香槟的好莱坞黄金年代纪念版。

龙舌兰鸡尾酒

来自龙舌兰赞助品牌唐胡里奥的调酒师Charles Joly将花上一天时间准备5000杯特调鸡尾酒，这些酒需要3000磅手凿冰块和2000朵装饰用可食用鲜花。