导语：《舌尖3》开播也有一阵子了，跟前面两季相比这一季的舌尖可以说是遭点满满…被各种吐槽不专业也就算了，明明是个主要讲美食的节目可偏偏要弄的像感动中国似得，也是让不少粉丝大呼受不了。尽管如此倒还是有吸睛亮点的，不信来看看吧！（来源于：YOKA时尚网）

（原标题：《谁说舌尖3就只剩吐槽 这些高颜值中式甜点看得我口水直流》）

《舌尖上的中国》 图片来源自微博

先比较前两集的高评分，舌尖3已经从昔日的神坛跌下了谷底，豆瓣评分只有可怜的4.1分…

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不光如此，内容上的错误连连更是让网友们恨不得吐槽一个世纪！然而，这还不算最奇葩的。

章丘铁锅 图片来源自淘宝

按理说既然是美食节目推荐的肯定是地道美食咯，可舌尖3带火的不是美食，而是一口铁锅。传闻一些疯狂的粉丝还翻墙进工厂只为买到这口铁锅而已…（捂脸）

网友吐槽 图片来源自微博

你要说只有这一集如此也就算了，而后的内容更是让人表示很尴尬…特别是在人物的这集，不知道的还以为是在看《感动中国》呢！动辄就感人的节奏让网友大呼接受不了。

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好在，第六集终于挽回了下局势！感觉有点走回正轨的节奏。

首先，画风是这样的：

舌尖3 图片来源自微博

好像又找到了曾几何时舌尖上的中国的画面感。如此精致而富有艺术感的画面才是《舌尖上的中国》的正确打开方式。

不光如此，在“酥”这一集当中，选择的美食也是足够吸引人的。

荷花酥 图片来源自微博

首先印象比较深刻的就是这款荷花酥。虽说有很多的杭州网友表示根本没见过荷花酥，但是它却是满汉全席上出现过的菜式之一。其实荷花酥的原名叫“荷塘月色”，被很多人称之为“中国的马卡龙”，相传它最早起源自南宋临安府。

荷花酥 图片来源自微博

先不说它的味道，相信大部分人更加喜欢的是它的外形。用油酥面制成的荷花酥，形似荷花，观之形美动人，真的如同夏日里莲池当中的和花瓣清丽脱俗。千万别小这道点心，据说它具有食疗作用，适宜体质虚弱，心慌，脾气虚，慢性腹泻之人食用。

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价格：30元起

贵妃饼 图片来源自微博

除此之外，还有贵妃饼也是令人印象深刻的。别看它的外表不如前者那么艳丽，但是红白颜色却让这款点心看起来十分质朴美味。据说这款点心来源自盛唐时期，相传是宫廷御厨专为唐玄宗爱妃杨玉环而作，故称“贵妃饼”。

贵妃饼 图片来源自微博

贵妃饼面皮酥脆，入口即化，内馅是细腻的枣泥，一口下去拔丝拉粘。在传统工艺基础上加入手工现剥的酥脆核桃仁，甜而不腻的枣泥和清香的核桃仁在唇舌间碰撞，一口咬下去，尝到的不仅是甜美的枣泥和核桃，还有那个让我们念念不忘的盛唐。

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价格：27元起

萨其马 图片来源自微博

说真的，在还没看舌尖之前一直恍惚着以为萨其马是从国外流传入中国的，但其实它可是地地道道的中国满族美食，萨其马源于清代关外三陵祭祀的祭品之一，而后开始流传起来。

萨其马 图片来源自。freepik.com

在书中曾有记载“赛利马为喇嘛点心，今市肆为之，用面杂以果品，和糖及猪油蒸成，味极美”。由此可见，传统的萨其马是以冰糖、奶油制作而成的，现如今你吃到的那些甜腻腻的并不正宗哦。

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价格：33元起

面果儿 图片来源自微博

而在众多的点心当中最为吸引人的就是面果儿了。很少有人知道什么是面果儿？简单来说面果儿就是用面来将其制作成不同的造型，做的比较好的面果儿造型格外逼真，有点给人以假乱真的感觉。

Cedric Grolet的甜品 图片来源自微博

Cedric Grolet的甜品 图片来源自微博

前阵子火遍国内外的大锅甜品大师Cedric Grolet的甜品被很多人称之为艺术品，他所做出的的苹果造型或是橙子造型的甜品很多人都会惊呼可以以假乱真。

面果儿 图片来源自微博

以前总以为只有奶油巧克力可以做成这种形状，但看过了舌尖3之后有没有打破你的认识呢？另外，相信有不少人跟我一样，总觉得这玩意不是用来吃的，而是用来欣赏的，但其实不然。

寿桃 图片拉源自海洛

像是这种面果儿你见到最多的一般都是祝寿用的寿桃了。外形酷似桃子，吃起来则是用面搭配着馅料制作而成，香甜可口。

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价格：88元起

好了，看过这些高颜值的的小点心之后你是不是已经口水直流了呢？然而，就光是看看而已未免有点太大煞风景了，不妨亲自动手试试看，制作一款美味而又好看的高颜值小甜品吧！

mini玫瑰花挞 图片来源自Bloglovin‘

[mini玫瑰花挞]

这颜值绝对是足够媲美那些高颜值的点心了吧！不过不知道制作起来会不会很难呢？这你大可放心。

mini玫瑰花挞 图片来源自Bloglovin‘

首先就是取来一些苹果，将其洗干净切成半圆形薄片。放在一旁待用。

mini玫瑰花挞 图片来源自Bloglovin‘

mini玫瑰花挞 图片来源自Bloglovin‘

再将搅拌成泥的核桃铺在面皮上，把切好的苹果一片挨一片的摆放在面皮的边缘上，从底部卷起，再从面皮的一段卷起，卷成玫瑰花的样子即可。

mini玫瑰花挞 图片来源自Bloglovin‘

放入烤箱盘内，送入到烤箱内烤制大约5分钟，取出后就可以了。取出后冷却一下再将玫瑰花挞取出。

mini玫瑰花挞 图片来源自Bloglovin‘

比较建议放凉后再食用，甜甜的苹果片儿搭配着酥脆的面皮，格外美味。