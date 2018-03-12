以赏樱之名 去武汉一本正经地“过早”

导语：“处处的早餐文化，因生活优裕而处于消失之中，武汉的街头巷尾还在卖，我将之冠上‘早餐之都’。”（来源：悦游CondeNastTraveler）

几乎所有到过武汉的人都会喜欢上这里的早点，和成都的饮茶或者广州的夜宵一样，它们都是让你体会当地鲜活生活的渠道。作为九省通衢之地，加上码头商埠文化的长期浸染，武汉的早点融合南北之精华，形成了丰富多变的格局，活泼而繁盛。

热干面

热干面起源于码头，它味道好，抗饿，即拌即吃，价格实惠，无论哪个角度都满足大众的日常所需。在所有的早点当中，热干面能坐稳“头把交椅”自有它的特别之处。以红色的辣椒油、褐色的酱菜丁和翠绿的葱花做装饰的热干面卖相喜人，芝麻酱的香气若有若无地飘散在鼻子周围，诱人胃口大开。

蔡林记

江汉区民生路统一街工艺大楼背后

庞记热干面

一元路汉景村1号

糊汤粉

鲜鱼熬制的糊汤微稠，须得配上滑润劲道的圆米粉和炸得金黄焦灿的热油条。糊汤中的鱼肉熬得脱形，鱼骨几近熬化，只留下鲜浓清甜的鱼中精髓，烫一把米粉拌入其中，令糊汤更加浓稠，饱蘸糊汤的热油条段吸足鲜鱼和胡椒的味道，一股热辣的气息直冲鼻腔，配着浓鲜的米粉一起妙不可言。

徐嫂糊汤粉

武昌自由路户部巷内

老杨家鱼汤糊粉

南京路与吉庆街交叉口

重油烧梅

在武汉的过早文化中有一个非常明显的特质，那就是油多、抗饿，这其中重油烧梅便是代表。与其他城市的烧麦不同，武汉烧梅在重油糯米中加入肉丁、香菇和笋，胡椒则是关键调味，手工擀制的面皮儿包住整团大馅儿，捏成“花”形。另外一个更加重口味的吃法是油饼包烧麦，两种重油食物混搭在一起开启能量满满的一天。

德润福严氏烧麦

友谊路双洞正街48号

赵师傅油饼包烧麦

武昌粮道街139号

豆皮

制作豆皮要先在一口大圆锅内摊一张大大的蛋皮饼，然后在饼上铺一层约一厘米厚的熟糯米，接着均匀撒入已经卤好的豆干，还有榨菜、香菇、肉燥或牛肉丁。最后将整张豆皮快速翻面至蛋皮朝上，潇洒地撒上一把葱花做装饰便大功告成。上好的豆皮要保证蛋皮色泽金黄，同时配料都需足量入味，糯米更是要糯而不结。咬下去的时候，糯米已经有了卤汁的香气，不同食材质感有别，层次丰富，咀嚼乐趣大增。

老何记豆皮大王

武昌区自由路户部巷26号

汽水包

等待汽水包的出锅就像是看一场表演，包裹着糯米或粉条馅儿的包子在平底锅中比邻而居，不出一会儿便吹气儿般的变得白白胖胖，随着水汽收干一勺食油的浇入迸发出一段噼里啪啦的交响曲，油润光亮的汽水包在锅中欢脱地蒸腾起来，勾起一整天的食欲。

老汉口汽水包

广八路荆州公安锅盔附近

糯米包油条

武汉的糯米包油条以甜口最为经典，以蒸熟的糯米铺底，一层一层撒上黄豆粉、桂花糖、核桃粉或花生粉，油条去掉头尾取中间段被紧紧包住再截成两半，两头蘸上糖粉，外润内酥，是主食控们必尝的早点。

何嫂糯米包油条

解放大道与江汉北路交叉口天堂伞旁

糯米鸡

糯米鸡中没有鸡，而是裹着香菇丁、五花肉、笋干等馅料的糯米团子，油锅里炸成金黄色，外酥里糯。在锅中炸过的糯米团表面形成凹凸不平的金黄色，有点像鸡皮，因此便有了这个会让人误解的名字。

三镇民生甜食馆

胜利街86号近合作路（中百超市旁边）

面窝

武汉人过早的花样再多，总会有面窝的一席之地。面窝虽然名中带“面”，其实是用黄豆和米浆炸制而成。形状像铜钱一般，口感也外酥里嫩，和鸡蛋米酒是绝配。

余记精粉世家

马场角横路80号富豪花园西区商铺

牛肉粉/面

牛肉粉/面在武汉的早点中占据着不容小觑的分量，而生烫系列则是最武汉的吃法。无论何时，一碗热气腾腾的牛肉粉/面都是醒神回魂的存在，为你在大清早驱走困意。

骏骏牛肉粉

汉口中山大道16号

炒豆丝

豆丝这种武汉传统小吃，主要原料却不是豆而是米。这种混合黄豆、绿豆和大米的食物，经过浸泡、碾压、高温后呈现出的另一种状态，让人感到温暖、厚实和安逸。

老谦记枯豆丝

武昌区武昌解放路司门口自由路内

汤包

现包现蒸一笼香菇或猪肉汤包需要八分钟，这八分钟似短实长，但如有一碗微甜暖和的糊米酒和一份当日晨报，就足以让等候变得闲适。等汤包上得桌来，18~21个褶子捏成的“鲫鱼嘴”包口里微露肉馅，光卖相就令人赏心悦目，而味道更是鲜咸诱人——在你吮吸轻咬汤包的一刻，所有的世间烦恼都化为浮尘被抛于脑后了。

四季美汤包

武昌区司门口户部巷内

桂花糊米酒

过早时，一碗桂花糊米酒几乎是一切面食的最佳搭配。它与普通米酒在口感和视觉上差别很大，桂花的香味让酒的香味更浓。

严老幺烧麦

前进四路与自治街交叉口

蛋酒

热干面+蛋酒，是武汉人的过早标配。一碗清甜解腻的蛋酒通常是现冲现做，将鸡蛋搅匀再倒入米酒和白糖，用开水冲开，甜润的蛋汤中混着淡淡的酒香喝上一口顿觉通体舒爽。

赵师傅油饼包烧麦

武昌粮道街139号

鸡冠饺

鸡冠饺因形状而得名却和传统的饺子不同，它关键在于面团的发酵，再加入猪肉、粉丝、腌菜、或是韭菜活馅儿。新鲜出油锅的鸡冠饺外皮酥软，内里鲜香，在武汉过早的油炸军团里占据一席之地。

严老幺烧麦

前进四路与自治街交叉口

油香

在武汉庞大的过早体系中，重油炸物是一个强大的分支，各种形状的面团裹着花式馅料形成了种类繁多的油炸早点。油香作为老武汉的街头小吃，承载着一代人的记忆。如今经过口味改良，红糖或桂花白糖取代了猪油。

户部巷小吃一条街

解放路与自由路交叉口

米粑粑

发酵大米做成的米粑粑，连空气中都弥漫着酸甜气。

张记发糕 米粑

水陆街

白糖豆腐脑

豆腐脑在武汉是甜的。

酥饺

糯米做的酥饺裹上雪白的糖粉甜软绵糯，闪闪发亮。

蒋氏糖酥饺

京汉大道天声街农贸市场

生煎包

生煎包的火候要求很高，煎久了稍显油腻，时间短了底部不够焦脆。

小路易生煎馆

汉街与沙湖大道交叉口西北50米

八斤生煎包

大智路地铁站D出口200米我爱我家门口

欢喜坨

裹着芝麻的糯米麻团，在武汉有个讨喜的名字。

撰文 / 爱迪生、Aileen 微信编辑 / Aileen