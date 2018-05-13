咖喱肉骨茶印尼九层塔 你真的懂南洋风味吗？

导语：来来来，预备——唱！泰国新加坡印度尼西亚，咖喱肉骨茶印尼九层塔，做Spa，蒸桑拿，放烟花，Coco，Pineapple，Mango mango！（来源：时尚旅游）

夏天到了，这首洗脑热度并没减退的歌，又让人开始想念欲罢不能的“南洋风味”，想念碧绿的棕榈叶，温润的空气，热带岛屿的喧闹和热情，清新香甜的水果，特色的美食。

说起南洋风味，我们先来说说南洋具体指哪里。

在明清时期，“南洋”指代东南亚一带，但更具象一些，是对应西洋（马六甲海峡以西、远止欧美）、东洋（日本）、北洋，因此，这个概念颇为模糊的词，可以广泛的理解为新加坡，印尼，马来西亚，菲律宾等国家。

南洋风味

在南洋地区，因为气候潮湿炎热，所以在饮食方面，就格外需要刺激辛辣、或者清新爽口的食物来唤醒味觉。因此，这就促成了我们心里的南洋风味。

南洋风味

浓郁的咖喱、醇厚的椰浆、复杂的香料、辛辣的胡椒、一试难忘的虾酱、提神的酸柑和柠檬……这些丰富而鲜明的食材，构成了南洋风味的独特性，也让夏天到来的时候，忍不住更想去吃下面这些南洋风味的菜肴。

叻沙

在《十二道锋味》里，谢霆锋和桂纶镁吃到叻沙，是这样形容的——

太！好！吃！了！

叻沙在马来语里读作Laksa，如果说起最能代表新加坡和马来西亚的峇峇娘惹文化的面食料理，肯定要投给它。不仅利用南洋特用的南姜、香茅、椰浆等食材和香料，让热浪海风的南洋气候全部卷在这道小吃中，更是被CNN评为50款死前必食美食汤底（哈哈哈），集合了酸、甜、咸、辣、鲜五种味道。

南洋风味

一碗好吃的叻沙，汤头太重要了。翻译过来就是椰浆面。汤中由于加入了各种复杂的原料，更是要熬出浓浓浓浓的香气才够味。而汤好，加入在其中的食材也更有味道。面、豆腐泡、豆芽、鸡蛋、鱼糕、大虾，吃起来直击味蕾。

南洋风味

海南鸡饭

“你和新加坡的距离，只有一碗海南鸡饭。”虽然名字上说是海南鸡，但真正红起来，还是因为它被评为新加坡的国菜。海南鸡饭又叫文昌鸡饭，是用海南省文昌市的文昌鸡做白切，并淋上酱油，搭配白米饭，鲜嫩清爽。

海南鸡饭

白切鸡顾名思义，就是把鸡煮熟后斩件，蘸佐料来吃，但看似简单，实则对原料鸡的质地、品种、煮鸡的火候以及佐料的调制，有着以小见大的差异之分。

文昌鸡在备杀前一个月，会笼养育肥，每天喂食由米饭、谷糠、蕃茨（红薯叶）、椰蓉等调配而成的饲料，如此做成的白切鸡才会肥而不腻，满口留香。一盘白切鸡、一碗每粒米都闪着光亮的鸡油饭、在加上一份清炒时蔬，这就是简单又绝对不简单的老文昌之味。

海南鸡饭

肉骨茶

名字曰茶，但实则是汤。早年间华人初来南洋创业时，因为体质无法适应南洋湿热的气候，因此风湿病缠身。为了祛寒治病，采用了当归、党参、枸杞熬制为药，为了避讳“药”字，取名为茶。后来因为无意间将猪骨熬制进药汤里，却尝起来鲜香浓郁，便延续至今，成为一道极具南洋特色的美食。

肉骨茶

虽说是南洋风味，但各地的肉骨茶也有很鲜明的区别。新加坡的肉骨茶重胡椒味，算作“海南派”，马来西亚则重药材味，称作“福建派”。猪骨加入胡椒、大蒜和药材，熬制得肉烂汤浓，香气久久不散，喝一碗热腾腾的肉骨茶，再浸泡上油条，别有滋味。

肉骨茶

南洋咖啡

如果你是一个咖啡爱好者，并且真正以喝遍世界为己任、专爱尝试各国风情的咖啡，我先来考考你——如果你分得清espresso、latte、cappuccino，那你分得清kopi、kopi O Kosong、kopi gar dai吗？

南洋咖啡

以新加坡为代表的南洋咖啡，一定是咖啡世界里其中最独特的一项。有别于常见的意式与手冲，这里的咖啡，事先会将炼乳or淡奶、砂糖放在杯底，再浇入滚烫的咖啡，别有一番风味。

南洋咖啡

在这里顺便科普一下到新加坡、马来西亚旅行时，常见的“白咖啡”。白咖啡真的不是指白色咖啡，而是咖啡经过低温烘焙和特殊工艺加工，去除了咖啡碱、避免了高温炭烤的焦苦和酸涩味，因为颜色比普通咖啡更柔和，并且里面加入了脱脂奶精、产生淡淡的奶黄色，才命名为白咖啡。

咖椰吐司

顺着咖啡，再来说说最有南洋特色的早餐：咖椰。这种新加坡的国民早餐咖椰吐司，在马来西亚被称作“加央吐司”。面包片去边，经过烘烤，涂抹上咖椰酱和黄油，香脆吐司加上浓郁甜美又半融化的酱，真的幸福感爆棚。

咖椰吐司

咖椰不是指“咖啡&椰子味”，而是用鸡蛋、糖、椰浆以及香兰香料制作而成的一种当地调味酱，在椰浆香气的基础上，咖椰酱还伴有斑斓叶的植物香气，甜味很清爽，小编我本人真的是超爱。

咖椰吐司

丰富的南洋风味，代表作当然远不止这些。对很多人来说，即便无法清晰地说出南洋风味到底包含什么，但这类料理，本身就充满了独特性，椰浆饭、炒粿条、炒河粉、辣椒蟹、咖喱蟹……神秘的南洋风味，你又最爱吃哪一款呢？