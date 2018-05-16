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王室婚宴吃什么 吃瓜群众了解一下？

王室婚宴吃什么 吃瓜群众了解一下？
2018年05月16日 18:14 新浪时尚
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　　导语：哈里王子和梅根的婚礼马上就要开始了，对于婚礼大家有无数八卦之心，除了婚纱婚鞋、伴郎伴娘，王室婚宴啥样不了解一下？（来源：YOKA时尚网  作者：viking）

哈里王子和梅根的订婚官方照 图片来自ins@kensingtonroyal哈里王子和梅根的订婚官方照 图片来自ins@kensingtonroyal

　　民间娶媳妇还得大摆宴席呢，更何况是全世界关注的王室娶亲，除了马车、教堂什么的，婚宴也是重头戏，据英国媒体报道，这次婚宴分两次，5月19日下午，女王将作为主人在温莎城堡举办一次600人的招待宴，以点心小食和一人份餐食为主，可以理解为游走式的下午茶；

温莎城堡 图片来自pinester温莎城堡 图片来自pinester

　　白天的招待宴和晚上的正式晚宴都由宫廷主厨Mark Flanagan负责，他表示会使用应季的英国蔬果作为主要食材，包括芦笋、豆子和西红柿（听起来就不好吃），所有食材几乎都来自女王和王室的庄园。

方便站立式party的小食 图片来自这次婚礼承包商ins@tabletalk_events方便站立式party的小食 图片来自这次婚礼承包商ins@tabletalk_events
方便站立式party的小食 图片来自这次婚礼承包商ins@tabletalk_events方便站立式party的小食 图片来自这次婚礼承包商ins@tabletalk_events

　　同一天的晚上，在温莎城堡的圣乔治大厅将由查尔斯王子主持200人的正式晚宴，三道式，不用太期盼，英国人不怎么会做饭，上次威廉王子婚宴的菜单就十分不吸引人，前菜还行，是海鳌虾、三文鱼、螃蟹做的海鲜沙拉，主菜是（有机）羊肉配春季蔬菜、土豆，佐以“温莎酱汁”，最后是甜点英国本土蜂蜜冰淇淋，巧克力奶冻，和雪莉酒蛋糕，饮料有红白葡萄酒、咖啡和薄荷茶。说实话，连咱们皇上平时的御膳都比不了，他们看中的是整体的仪式感以及所有原材料必须是英国本土食材，以及健康的有机材料。

晚宴将在温莎城堡的圣乔治大厅举行 图片来自pinester晚宴将在温莎城堡的圣乔治大厅举行 图片来自pinester
威廉王子与凯特的婚宴菜单 图片来自Hello威廉王子与凯特的婚宴菜单 图片来自Hello

　　这次哈利王子和梅根结婚，估计会有更多红酒的选择，因为梅根非常喜欢红酒，自己的博客上就介绍了各种红酒，其他的，我们只能说英国人对食物要求并不高。

负责这次婚宴的王室主厨Mark Flanagan 图片来自Hello负责这次婚宴的王室主厨Mark Flanagan 图片来自Hello

　　王室主厨Mark Flanagan表示，为了这次婚宴，他们团队临时增加了20人，所有人都非常期待参与这次的婚宴筹备，所有菜式都将由新人夫妇亲自选择。

负责这次婚宴的结婚蛋糕的Claire Ptak 图片来自violetcakes.com负责这次婚宴的结婚蛋糕的Claire Ptak 图片来自violetcakes.com

　　关于结婚蛋糕的选择就更加令人困惑，非常亲民朴实，他们找了一位伦敦本地的烘焙师Claire Ptak，她开了一家小小的蛋糕店，名叫 Violet Cakes，以后大家有机会去伦敦可以去尝尝，风格感觉十分Home made，没有王室结婚蛋糕一贯的那种好多层追求精致造型的风格，她更喜欢低糖、少油、应季和当地食材的健康风格，味道么，估计见仁见智，对于英国一贯齁甜的甜品style，应该算是文艺小清新范儿的吧？

Claire Ptak在伦敦开的蛋糕店violetcakes 图片来自violetcakes.comClaire Ptak在伦敦开的蛋糕店violetcakes 图片来自violetcakes.com
Claire Ptak制作甜品的风格非常家常 图片来自violetcakes.comClaire Ptak制作甜品的风格非常家常 图片来自violetcakes.com
Claire Ptak制作的蛋糕 图片来自violetcakes.comClaire Ptak制作的蛋糕 图片来自violetcakes.com

　　这种结婚蛋糕风格和以往王室婚礼的结婚蛋糕大相径庭，也许是梅根个人的偏好吧，相比较凯特一向遵循王室传统，梅根显然更有个性。

威廉王子和凯特的结婚蛋糕更符合宫廷风格 图片来自Hello威廉王子和凯特的结婚蛋糕更符合宫廷风格 图片来自Hello

　　梅根希望的结婚蛋糕是柠檬接骨木主题，有人马上就根据主题制作了蛋糕，嗯，看起来稍微有点儿小，非常富有田园气息，感觉非常容易DIY的样子，不知道真正的结婚蛋糕做出来会是怎样？

　　据说这次的蛋糕是以柠檬接骨木为主题，用柠檬调味奶油并装饰鲜花 图片来自Hello

　　英国人民对王室的爱戴简直不输给TFboys的脑残粉，以前只听说过在酒吧喝着啤酒看球赛的，如今居然有个酒店开了王室婚礼专场，你可以一边享用正式晚宴一边在他们的大屏幕上看到王室婚礼直播，而且位置已经卖光了。。。

一边吃饭一边看王室婚礼直播这是英国人对王室的真爱 图片来自酒店官网一边吃饭一边看王室婚礼直播这是英国人对王室的真爱 图片来自酒店官网
王室婚宴蛋糕
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