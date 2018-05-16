王室婚宴吃什么 吃瓜群众了解一下？

导语：哈里王子和梅根的婚礼马上就要开始了，对于婚礼大家有无数八卦之心，除了婚纱婚鞋、伴郎伴娘，王室婚宴啥样不了解一下？（来源：YOKA时尚网 作者：viking）

哈里王子和梅根的订婚官方照 图片来自ins@kensingtonroyal

民间娶媳妇还得大摆宴席呢，更何况是全世界关注的王室娶亲，除了马车、教堂什么的，婚宴也是重头戏，据英国媒体报道，这次婚宴分两次，5月19日下午，女王将作为主人在温莎城堡举办一次600人的招待宴，以点心小食和一人份餐食为主，可以理解为游走式的下午茶；

温莎城堡 图片来自pinester

白天的招待宴和晚上的正式晚宴都由宫廷主厨Mark Flanagan负责，他表示会使用应季的英国蔬果作为主要食材，包括芦笋、豆子和西红柿（听起来就不好吃），所有食材几乎都来自女王和王室的庄园。

方便站立式party的小食 图片来自这次婚礼承包商ins@tabletalk_events

方便站立式party的小食 图片来自这次婚礼承包商ins@tabletalk_events

同一天的晚上，在温莎城堡的圣乔治大厅将由查尔斯王子主持200人的正式晚宴，三道式，不用太期盼，英国人不怎么会做饭，上次威廉王子婚宴的菜单就十分不吸引人，前菜还行，是海鳌虾、三文鱼、螃蟹做的海鲜沙拉，主菜是（有机）羊肉配春季蔬菜、土豆，佐以“温莎酱汁”，最后是甜点英国本土蜂蜜冰淇淋，巧克力奶冻，和雪莉酒蛋糕，饮料有红白葡萄酒、咖啡和薄荷茶。说实话，连咱们皇上平时的御膳都比不了，他们看中的是整体的仪式感以及所有原材料必须是英国本土食材，以及健康的有机材料。

晚宴将在温莎城堡的圣乔治大厅举行 图片来自pinester

威廉王子与凯特的婚宴菜单 图片来自Hello

这次哈利王子和梅根结婚，估计会有更多红酒的选择，因为梅根非常喜欢红酒，自己的博客上就介绍了各种红酒，其他的，我们只能说英国人对食物要求并不高。

负责这次婚宴的王室主厨Mark Flanagan 图片来自Hello

王室主厨Mark Flanagan表示，为了这次婚宴，他们团队临时增加了20人，所有人都非常期待参与这次的婚宴筹备，所有菜式都将由新人夫妇亲自选择。

负责这次婚宴的结婚蛋糕的Claire Ptak 图片来自violetcakes.com

关于结婚蛋糕的选择就更加令人困惑，非常亲民朴实，他们找了一位伦敦本地的烘焙师Claire Ptak，她开了一家小小的蛋糕店，名叫 Violet Cakes，以后大家有机会去伦敦可以去尝尝，风格感觉十分Home made，没有王室结婚蛋糕一贯的那种好多层追求精致造型的风格，她更喜欢低糖、少油、应季和当地食材的健康风格，味道么，估计见仁见智，对于英国一贯齁甜的甜品style，应该算是文艺小清新范儿的吧？

Claire Ptak在伦敦开的蛋糕店violetcakes 图片来自violetcakes.com

Claire Ptak制作甜品的风格非常家常 图片来自violetcakes.com

Claire Ptak制作的蛋糕 图片来自violetcakes.com

这种结婚蛋糕风格和以往王室婚礼的结婚蛋糕大相径庭，也许是梅根个人的偏好吧，相比较凯特一向遵循王室传统，梅根显然更有个性。

威廉王子和凯特的结婚蛋糕更符合宫廷风格 图片来自Hello

梅根希望的结婚蛋糕是柠檬接骨木主题，有人马上就根据主题制作了蛋糕，嗯，看起来稍微有点儿小，非常富有田园气息，感觉非常容易DIY的样子，不知道真正的结婚蛋糕做出来会是怎样？

据说这次的蛋糕是以柠檬接骨木为主题，用柠檬调味奶油并装饰鲜花 图片来自Hello

英国人民对王室的爱戴简直不输给TFboys的脑残粉，以前只听说过在酒吧喝着啤酒看球赛的，如今居然有个酒店开了王室婚礼专场，你可以一边享用正式晚宴一边在他们的大屏幕上看到王室婚礼直播，而且位置已经卖光了。。。