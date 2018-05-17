什么样的蛋糕才能撑得起一场皇室婚礼？

导语：英国哈里王子与美国女演员梅根举世瞩目的婚礼将于本周六（5月19日）举行。这对新人的婚礼细节不断揭露，这次皇室婚宴上的蛋糕也是非常与众不同了。（Curly）

英国哈里王子与未婚妻美国女演员梅根

梅根同乡烘焙师打造柠檬口味婚礼蛋糕

传统的皇室结婚蛋糕向来追求隆重的多层结构和精致造型，但哈里和梅根的选择显得更接地气。他们邀请伦敦本地烘焙师Claire Ptak负责婚礼蛋糕。Ptak在东伦敦经营一家名叫Violet Cakes的蛋糕店，从作品可以看出日常的烘焙风格是走清新路线。

烘焙师Claire Ptak

之前曾有传言二人的婚礼蛋糕会选择香蕉口味，因为两个人都爱吃，另外皇室御厨也表示皇室成员都很喜欢香蕉口味的甜品。但比起甜腻的香蕉，梅根更爱清新的柠檬，这次的婚礼蛋糕也选择了柠檬接骨木花口味，像春天一样明媚，并且会以鲜花装饰。

Violet Bakery作品

据肯辛顿宫推特帐号透露，Ptak的蛋糕会使用应季的有机食材。前几天Ptak也在社交媒体剧透进度，晒出一大堆新鲜柠檬的照片。

Ptak发推剧透

梅根与Ptak是旧相识，曾在现已关闭的个人生活网站The Tig上发文盛赞Ptak和她的甜品店。还有一个有趣的巧合，Ptak和梅根是老乡，都来自美国加州。

英国皇室婚礼蛋糕回顾

至于哈里与梅根的婚礼蛋糕到底会有多惊艳，还是要拭目以待。不妨先来回顾下曾经的皇室婚礼蛋糕都长啥样。

威廉王子和凯特米德尔顿婚礼蛋糕

2011年，威廉王子和凯特米德尔顿

威廉与凯特的婚礼蛋糕由20余年经验的英国知名女蛋糕师Fiona Cairns设计制作，是传统的多层干果蛋糕。

威廉王子和凯特米德尔顿婚礼蛋糕

蛋糕每一层都由糖衣覆盖，而且每层都有不同的主题，蛋糕上装饰有可以食用的16种代表不同寓意的花草，新人名字的首字母则被印刻在蛋糕的底层。

查尔斯王子与卡米拉

2005年，查尔斯王子与卡米拉

查尔斯与卡米拉婚礼前一个月才邀请林肯郡的一位蛋糕师为他们制作蛋糕，成品蛋糕花费130个小时作装饰，耗费了20瓶白兰地。

查尔斯王子与卡米拉婚礼蛋糕

烘焙师还多做了2500份蛋糕切片，装在纪念礼盒里作为伴手礼。

查尔斯王子和戴安娜婚礼蛋糕

1981年，查尔斯王子和戴安娜

查尔斯与戴安娜的结婚蛋糕是传统水果蛋糕，高5英尺（约1.5米），重达18英石（114千克）。2014年，一名私人收藏家以1375美元的出价竞拍到33年前查尔斯王子和戴安娜王妃结婚典礼上的一块蛋糕。

安妮与马克·菲利普斯上尉婚礼蛋糕

1973年，安妮与马克·菲利普斯上尉

这个蛋糕多达5层，据传与新娘本人一样高，用银质托盘支撑。

女王与菲利普亲王

1947年，女王与菲利普亲王

女王当年的婚礼蛋糕所采用的原料均是从南非和澳大利亚空运到伦敦，制成了约2.7米高的四层结婚蛋糕，被称作“一万英里的婚礼蛋糕”。

女王与菲利普亲王婚礼蛋糕

这个蛋糕当年被切成2000块，其中一块2015年以500英镑价格拍卖。

这些蛋糕也美得惊人

每场梦幻婚礼都少不了华丽丽的蛋糕，婚礼蛋糕的甜蜜会永远留在新人的照片和记忆里吧。

格蕾丝-凯丽与摩纳哥王子雷尼尔三世婚礼蛋糕

拉尼亚与约旦国王阿卜杜拉二世婚礼蛋糕