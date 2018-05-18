辣条要出国家标准了！要求标明真实属性是调味面制品

导语：近日，国家卫生健康委员会发布关于征求《食品安全国家标准 调味面制品》等4项食品安全国家标准（征求意见稿）意见的函（以下简称《征求意见稿》），酝酿已久的辣条（调味面制品）国家标准进入“落地”准备阶段。（来源：人民网）

调味面制品即是消费者常见的辣条，据业界统计，约有近500亿的产值规模。记者注意到，从2014年年底至今，“吃包辣条冷静一下”之类的段子风靡网络，但作为一代网红食品的代表，辣条不仅是段子手的最爱，更是地方食药监部门抽检黑榜中的“常客”。

河南省食品药品监督管理局抽检信息显示，2017年共有4批次辣条抽检不合格，不合格原因涉及菌落总数超标和霉菌超标。2018年至今，分别在食品安全抽检中检出不合格辣条食品共计33批次。

除了是抽检黑榜中的“常客”，辣条行业还存在标准衔接不上的问题。早在2015年，由国家食品药品监督管理总局、中国科学技术协会指导，中国食品科技学会主办，中国经济网等协办的“2015年食品安全热点科学解读媒体沟通会”上，国家粮食局科学研究院粮油加工研究室副主任谭斌研究员就曾指出，辣条由于产品品类发展时间短、标准建设滞后，这是造成产业安全的关键。

据报道，原国家食品药品监管总局于2016年11月提出调味面制品行业国家标准立项，由河南省口岸食品检验检测所、中国食品科学技术学会等机构牵头，计划用一年左右时间制定好辣条的国家标准。据参与专家透露，新标准出台后将会对辣条产业发展起到良好的规范作用。

此外，据媒体先前报道，关于辣条使用食品添加剂的范围，各地一直存在争议，甚至出现了地方标准相互“打架”的情况。如按照宁夏的地方标准，辣条为方便食品，不得添加甜蜜素，而依据河南省地方标准，辣条执行糕点类标准，允许限量添加甜蜜素。

对于类似问题，《征求意见稿》中标明，食品添加剂的使用应符合GB 2760中方便米面制品的规定。记者查询后发现，环己基氨基磺酸钠（又名甜蜜素），环己基氨基磺酸钙，最大使用量为1.6（g/kg）。

《征求意见稿》还标明，调味面制品应是以小麦粉和/或其他谷物粉等为主要原料，添加食用油脂等辅料，经配料、挤压熟制、成型、调味、包装等工艺加工而成具有一定韧性的即食食品。对于辣条常见的“大刀肉”等类似肉类食品名称的标注，《征求意见稿》要求标签标识中应标明产品真实属性“调味面制品”。