回归18年 你居然还没吃过这15道澳门美食？！

导语：1999年12月20日0时，中葡两国政府举行政权交接仪式，澳门正式回归祖国怀抱。转眼又到2017年12月，澳门回归18年。今天，TripAdvisor猫途鹰推荐澳门的15道美食，以“吃”洞见“澳门文化变迁”，这些是最佳佐证！（来源：TripAdvisor猫途鹰）

澳门

澳门，百余年的牌坊如今依旧鼎盛，饮食文化在这里发扬，清平直街、福隆新街、大三巴街、氹仔官也街，各色食肆林立，几乎汇聚了全澳的精华。

1 安德鲁蛋挞

必点：澳门葡挞

“没吃过蛋挞，不算到过澳门”，澳门美食首推当然是“澳门葡挞”。早在1989年，英国人安德鲁在葡萄牙里斯本周边发现了一种甜点，返回澳门悉心研究，借用广式炖奶的方法将甜点与英式蛋挞结合，才有了今天的葡式蛋挞。

安德鲁蛋挞

安德鲁蛋挞店号称“拥有全澳最好吃的蛋挞”，是本地人常去的甜点屋之一。这里的蛋挞外皮酥香、厚实，挞心嫩滑，一口咬下去浓郁奶香的蛋奶液充斥着整个口腔，搭配店里的柠檬茶、奶茶等饮品更是清爽。唯一遗憾的是店内不设堂食，蛋挞每日限量供应，想去的人可提前排队。

安德鲁蛋挞

价格：60澳门币/盒（6个）

地址：中国澳门路环市区戴绅礼街1号地下

2 李康记豆腐花

必点：豆腐花

要说在花样繁多、百物腾贵的澳门，独沽一味将一碗豆腐花卖足60年，手工制作、三代经传，非“李康记”莫属。五十年代，这家店还叫“颐德行”，以粮油行的名字主营粮油生意，兼做豆腐、豆腐花食品，自家配方、风味独特，常年客座满堂。如今，“颐德行”的招牌仍摆放在店内，俨然生出一抹情怀。

李康记豆腐花

“姜糖水+淡奶”是澳门最地道的豆腐花吃法。要把一碗豆腐花吃好，豆腐花的品质必须是一流。李康记选用杂质较少、豆质纯正的加拿大黄豆，从每晚6、7时洗豆、浸豆到2次过滤豆渣，煮沸静置、凝固成型，道道工序都有严谨的时间关。就连“舀豆花”都颇为考究，表面平滑如镜，一口吃下滑不溜口。

李康记豆腐花

价格：7澳门币

地址：中国澳门新埗头街19号地下Macau Peninsula

营业时间：08：00am–7：00pm（周三休息）

3 南屏雅叙

必点：腿蛋治

在澳门旅游，当然要到澳门道地茶餐厅吃早餐。身为全澳最古老且第一间有冷气的冰室，南屏雅叙拥有最老牌的澳门味道。来这儿的人多是上了年纪的邻里街坊，以及交头接耳、商讨议事的当地人，一杯咖啡、一个南屏蛋腿治或是莎翁球、一份报纸就是一个早晨。

南屏雅叙

这里的餐牌十几年如一日，没有ipad点菜，没有叫号取餐，几位阿姨年纪的服务员在堂间跑动，干练的脑记客人所点，然后分毫不差得将餐点递送至客人面前。力荐南屏蛋腿治，厚蛋包着火腿，火腿包着叉烧，分量十足，肉汁浓郁，即便是牙口不好的老人也能接受。

南屏雅叙

价格：25澳门币

时间：6：30am-6：30pm

地址：中国澳门十月初五街85-85号A地下

4 义顺鲜奶

必点：双皮炖奶

网红店“义顺鲜奶”以特有的炖鲜奶类甜品驰名街巷。原产自中国顺德大良的双皮奶，经过改良，在铺天遍地的葡国菜中异军突起，光是澳门新马路就有两家店，香港也有其分店。议事亭前往新葡京方向的分店是游客最常造访的一家，两层小楼即使在晚上10点也是客人满满，座无虚席。

义顺鲜奶

在原味双皮奶上加入蜜红豆，以红豆的甜度跟浓厚的鲜奶搭配，醇厚的奶香绕舌三日而不绝。制作这些极化功夫的甜品，牛奶自是头号主角，皆有自家牧场供应。最考验技巧的炖奶，先将鲜奶煮至沸腾，在最合适的时间将鲜奶倒在容器内，待奶脂浮起，凝结成奶皮，如此反复奶皮甘香、奶白嫩滑的双皮奶才得以炖出。

义顺鲜奶

价格：34澳门币

时间：周一至周五09：00-23：00 ；周六、日09：00-24：00

地址：中国澳门议事亭前地，玫瑰堂右手边巷子内

5 礼记雪糕

必点：雪糕三文治

雪糕三文治对于澳门人的童年，就如奶砖、小雪人、绿舌头对于我们一样。这家60多年的老牌冰激凌店，复古的装潢、老式怀旧包装，没有翻新的口味花样，但即便是这样，若问道澳门人他们记忆中冰淇淋的味道，大概都会得到同一个答案：礼记。

礼记雪糕

凤梨、草莓、香草，搭配薄薄的威化饼，一口咬下三种口味同时在口腔糅合，是吃冰淇淋少有的感觉，在市面上雪糕三文治更是少见。店内所有的雪糕都是手工自制，无任何添加剂，除了三文治，椰子、香芋、红豆雪条，黑白雪糕新地同样值得一试。

礼记雪糕

价格：11澳门币

地址：中国澳门荷兰园大马路12号地下

6 蕃茄屋葡式美食

必点：阿里巴巴鸡扒饭

来到澳门，除了只知道葡式蛋挞，还必须要吃些正宗的葡国菜。蕃茄屋葡式美食是一家难得的平价家庭式葡国料理店，口味很家常，不花哨。虽然这家餐厅在山上，但吃过以后绝对让人感到值得！

蕃茄屋葡式美食

蕃茄屋葡式美食不仅有纯正的咖喱，阿里巴巴鸡扒饭绝对是招牌中的招牌，鸡扒很大块，淋上特制酱汁，刚出炉会闻到浓郁的芝士香，挖上一口拉出长长的芝士丝来，瞬间流口水。

蕃茄屋葡式美食

价格：80澳门币/人

营业时间：周一至周日11：00-22：00

地址：中国澳门史山斜巷4号

7 大利来记

必点：猪扒包

澳门美食一箩筐，大利来记的猪扒包是必尝的一项，很多人将它作为“澳门美食首发站”，拥有40年历史的猪扒包绝对一吃难忘。凼仔街这家的的猪扒包，每日限量供应，下午三点半准时开卖，但下午一点半就排满了人，往往上架不出半小时就一售而空。

大利来记

别看仅是西红柿、生菜、猪排汉堡的搭配，与麦记似乎别无二异，但尝过就知道，甩快消西餐不知几条街。这里的面包几十年来都是人工制作、老式柴炉烘制，面粉香浓郁、嚼劲十足，猪扒也是带骨的超大分量，用油纸一包，猪扒包的松脆以及散发着肉香的猪扒，路过都忍不住排队买一个！

大利来记

价格：25澳门币

地址：中国澳门凼仔岛官也街附近

8 莫义记

必点：猫山王榴莲雪糕

有着80多年历史的老字号—莫义记，堪称澳门美食届的传奇。走在官也街，走几步就能看到人们手里拿着一杯榴莲雪糕，人气颇高。其实，这些榴莲雪糕大多出于莫义记，是该店“镇店之宝”一般的存在。雪糕的榴莲是由从马来西亚空运至澳门的新鲜猫山王榴莲制成，分量不多，味道却超级浓郁。

莫义记

吃不惯榴莲口味，与葡挞并构葡国饮食文化的“木糠布丁”可以买来尝一下。这个来自葡国的布丁，由Cream作基本材料，由芝士、炼奶和饼干碎混搅、冷冻而成，吃的时候撒上一层玛丽饼屑。虽是由布丁制成，但是吃起来却完全不像布丁，混合着玛丽饼屑，沙沙绵绵的在口中融化，舒服至极。

莫义记

价格：68澳门币

营业时间：12：00-19：00

地址：中国澳门官也街9号

9 六记粥面

必点：炸云吞

六记躲在沙梨头仁慕巷里，是一家拥有70余年历史，以粥、粉、面为主的小食店。虽说在澳门，坚守祖业流传至今的食店不在少数，但被港澳、大陆同时认可的店面这家能算一个。这里是本地人吃宵夜的好去处，虽然位置较偏、价格稍贵、外观看去也并不起眼，但仍能招揽到不少游客，在澳门美食中的地位可见一斑。

六记粥面

从创始人李六师傅算起，到传到李佳明先生手中，无论是卤水还是制面，始终坚持古法酿制。值得推荐的是“锦卤酱”搭配的炸云吞，以“竹升印面”的作法让云吞的表皮薄皮通透，一经油炸更是酥脆爽口，最提味的是祖传秘制“锦卤酱”，光是配料就有猪肚、粉肠，满满的干货！

六记粥面

价格：45澳门币

营业时间：18：30-次日2：30

地址：中国澳门三盏灯沙梨头仁慕巷1号

10 钜记手信

必点：肉干

出游避免不了的就是买手信，钜记作为澳门最家喻户晓的手信饼店，蝉联“澳门伴手礼第一”十几年，本身在澳门手信业界也是一个奇迹。早先锯记没有门店，以推车仔卖花生、姜糖赚得小本利息，如今不仅拥有门店，在售商品也超过三百多款，随着《巨轮》等一系列港澳剧的播出更是知名度与日俱增。

钜记手信

花生软糖和秘制姜汁软糖是这家店的主推产品，但相信更令人垂涎欲滴的是货架上层层堆叠的厚切蜜汁肉脯，包含原块牛柳、薄牛柳肉、牛仔肉、辣牛柳肉、等十余个品种，品类繁多，厚实入味，有鲍汁和蒜香等多种口味可选。

钜记手信

营业时间：10：00-24：00

地址：中国澳门大三巴街24号A-B兴华大厦地下

11 晃记饼家

必点：肉切酥

比起周边装潢精美的门店，晃记饼家至今还保留着七八十年代的样子，雕着字号的铁拉闸，绿白相间的小方格瓷砖，玻璃柜台，招牌主打也只是简易的装在几个透明袋子里，乍一看倒是有些落魄。不过，就是这么一家小店，确是唯一入选“2016米其林街头小食推荐名录”的饼家，每日店面门前大排长龙，隔着很远就能闻到的扑鼻南乳香气。

晃记饼家

牛耳状肉切酥是店内的拳头招牌，从搓皮、制陷、造饼、焗饼一律人手制作，香脆硬实，初入口时不容易咬碎，后经慢慢咀嚼浓烈的陈香与鲜咸融为一体，油而不腻。无添加的肉切酥制作工序复杂，亦不易保存，一袋20余个，当天食用最佳。另需要注意的是，饼礼用猪油制作，不适合吃素的朋友。

晃记饼家

营业时间：10：00-19：30

地址：中国澳门氹仔官也街14号

12 盛记白粥

必点：绿茶豆腐花

“盛记白粥”专营粤式点心，早在先前，这里只是一个卖芝麻糊的流动摊，如今已开设3家分店，以新马路分店最受欢迎。推门而入，雕刻着花鸟的木制桌凳，不大的门店座无虚席。带着澳门粤语口音的服务员，忙碌在堂食间来回穿梭，忙不停的点单、喊单，烧麦、蛋散、咸煎饼、白粥、豆腐花，平实饱腹，热闹十足。

盛记白粥

单看店名就知道“白粥”是这家的招牌，香滑的白粥以豆浆做底、精米熬制，加上腐皮慢火熬炖，豆香浓郁、米香四溢。搭配上店里的萝卜糕、绿茶豆腐花，萝卜糕通体精透、覆有葱花，绿茶豆腐花清新爽口、绵密顺滑，食之颊齿留香。

盛记白粥

价格：白粥3澳门币；绿茶豆腐花4澳门币

营业时间：7：00-19：00

地址：澳门半岛风顺堂区新马路天通街14号雅致大厦地下

13 牛记咖喱

必点：蟹黄水饺捞面

为纪念“葡萄牙革命”成功而更名的“十月初五街”曾是澳门最繁华的街道，集聚众多知名的商家食肆，没有精致繁复的葡式建筑以及亮晃晃的招牌，倒像寻常百姓的巷弄，看似平实却深藏不露。

牛记咖喱

牛记咖喱就在十月初五街街头，以咖喱粥粉面饭为特色，每至饭点必是大排长龙。港澳版米其林推荐的澳门地道食肆，牛记就榜上有名。店内五星好评“蟹黄捞面”，蟹黄香腴，价格同样平易近人，学当地熟客喊一句：“一个蟹黄捞面，多加一匙蟹黄”，黄澄澄的蟹膏铺在拌面上，再加酒去腥，味道堪称一绝！

牛记咖喱

价格：56澳门币

营业时间：08：00-次日02：00

地址：中国澳门十月初五街1号

14 陈光记烧味饭店

必点：黑胶烧鹅

来到澳门少不了吃“烧味”，陈光记烧味作为全澳最好的烧味饭店，已植根澳门六十年。早在上世纪70年代，首创人陈树光先生就走遍东南亚汲取各类食材与烹饪方法，研制出“黑椒鸭、沙嗲鸭”等澳门独特风味。据说这家店曾经将澳门赌王何鸿燊征服，请陈树光师傅亲自到家里做烧鸭也是常有的事。

陈光记烧味饭店

要说陈光记的招牌非“黑椒烧鸭”莫属，鸭肉精细无肥肉，经传统木炭火烤足够入味，酱汁是祖传秘制酱料腌制，外皮香脆弹牙、肉质沾染着丰富的黑胡椒颗粒，鲜嫩多汁。为保证烧味质量，已过古稀之年的祖师爷时常走街串巷，奔波于两店间，新店开业还会亲自坐镇，传授“陈氏烧味”烧制秘诀，确保烧味风味不减当年。

陈光记烧味饭店

价格：91澳门币

地址：中国澳门半岛罗保博士街马路19号地下

15 坤记餐室

必点：马介休球

葡国菜在澳门是西风东渐的本土化产物，除了“葡式蛋挞”，在澳门吃道地葡国菜也是认识澳门的绝佳方式。坤记餐室自1918年开业以来，已有百年光景，它是澳门第一家华人葡国菜，也是当地有名的平价葡国菜系。没有过多装饰，室内宽敞明亮，远远望去更像是一家茶餐厅。

坤记餐室

葡萄牙与澳门混血菜式“马介休”，对多数中国人而言有些陌生，但在不少葡澳式美食中，它是主要材料。据说马介休在葡国有千种不同的吃法，吃足三年花样不带重复，在葡国坐拥“国宝”级地位。在澳门，马介休通常与果蔬、米饭混搭，新鲜的鳕鱼与葡式腊肠、蛋丝混合，荤素结合，既美味又健康。

价格：107澳门币

营业时间：11：45-22：00

地址：中国澳门水坑尾街264号地下