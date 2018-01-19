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周末打算对自己好点？那就从美味的早餐开始吧

2018年01月19日 14:19 新浪时尚
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　　导语：忙碌了一周，到了周末终于有空闲时间了，自然要对自己好一点，那么就从早餐开始吧！一顿丰盛的早餐不仅仅可以让你的身体进入到最佳状态，此外还可以让你拥有个好心情哦！那么自己动手试试做一款“高颜值”美味早餐吧！（来源于：YOKA时尚网）

法式吐司杯 图片来源自GIMME SOME OVER法式吐司杯 图片来源自GIMME SOME OVER

　　早上来一片吐司是很多白领的标配，不过吃惯了单调的吐司不如来点新鲜的，像是这样的烤土司杯不管每美味，看上去还很精致哦！

法式吐司杯 图片来源自GIMME SOME OVER法式吐司杯 图片来源自GIMME SOME OVER

　　首先将吐司切成小块，全部倒入到碗中，随后加入花生酱，当然如果你喜欢吃巧克力那么加入巧克力酱也是可以的。用手搅拌均匀后即可。

法式吐司杯 图片来源自GIMME SOME OVER法式吐司杯 图片来源自GIMME SOME OVER

　　取出适量的吐司块，分成均等的几份放入到烤箱模具中。

法式吐司杯 图片来源自GIMME SOME OVER法式吐司杯 图片来源自GIMME SOME OVER

　　送入烤箱内烤制，大约15分钟即可。取出吐司杯待冷却后，将吐司杯一个个取出。

法式吐司杯 图片来源自GIMME SOME OVER法式吐司杯 图片来源自GIMME SOME OVER

　　最后再淋上些牛奶味道更佳。

　　当然，如果你吃腻了西式早餐，那么也可以在周末的早上来换换胃口！

烤饭团 图片来源自pinterest烤饭团 图片来源自pinterest

　　其实早饭也可以好好利用下头一天晚上的剩饭来制作，并且还很美味哦！

烤饭团 图片来源自pinterest烤饭团 图片来源自pinterest

　　首先准备好米饭有，用勺子先将它们松一松，来回翻动一下。之后，用保鲜袋将它们全部包起来。你想要做几个饭团就包几个保鲜袋，记住不要太大。再来将袋口处拧紧，然后用手搓揉它。随后搓成饭团的三角形状，在表面刷上烧烤酱，送入烤箱内烤制，大约15分钟直至表面焦黄即可。

烤饭团 图片来源自pinterest烤饭团 图片来源自pinterest

　　最后再在表面撒上些芝麻和香菜提味即可。

标签: 早餐饭团吐司

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