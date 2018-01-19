周末打算对自己好点？那就从美味的早餐开始吧

导语：忙碌了一周，到了周末终于有空闲时间了，自然要对自己好一点，那么就从早餐开始吧！一顿丰盛的早餐不仅仅可以让你的身体进入到最佳状态，此外还可以让你拥有个好心情哦！那么自己动手试试做一款“高颜值”美味早餐吧！（来源于：YOKA时尚网）

法式吐司杯 图片来源自GIMME SOME OVER

早上来一片吐司是很多白领的标配，不过吃惯了单调的吐司不如来点新鲜的，像是这样的烤土司杯不管每美味，看上去还很精致哦！

法式吐司杯 图片来源自GIMME SOME OVER

首先将吐司切成小块，全部倒入到碗中，随后加入花生酱，当然如果你喜欢吃巧克力那么加入巧克力酱也是可以的。用手搅拌均匀后即可。

法式吐司杯 图片来源自GIMME SOME OVER

取出适量的吐司块，分成均等的几份放入到烤箱模具中。

法式吐司杯 图片来源自GIMME SOME OVER

送入烤箱内烤制，大约15分钟即可。取出吐司杯待冷却后，将吐司杯一个个取出。

法式吐司杯 图片来源自GIMME SOME OVER

最后再淋上些牛奶味道更佳。

当然，如果你吃腻了西式早餐，那么也可以在周末的早上来换换胃口！

烤饭团 图片来源自pinterest

其实早饭也可以好好利用下头一天晚上的剩饭来制作，并且还很美味哦！

烤饭团 图片来源自pinterest

首先准备好米饭有，用勺子先将它们松一松，来回翻动一下。之后，用保鲜袋将它们全部包起来。你想要做几个饭团就包几个保鲜袋，记住不要太大。再来将袋口处拧紧，然后用手搓揉它。随后搓成饭团的三角形状，在表面刷上烧烤酱，送入烤箱内烤制，大约15分钟直至表面焦黄即可。

烤饭团 图片来源自pinterest

最后再在表面撒上些芝麻和香菜提味即可。