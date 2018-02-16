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准备过年零食？这些美味小食能镇场前提是你要先学会

准备过年零食？这些美味小食能镇场前提是你要先学会
2018年02月16日 01:55 新浪时尚
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　　导语：过年的时候家里总是要准备些花生、瓜子又或是些点心来招待客人才行，然而，你还打算去某村之类的地方去买吗？别傻了，不妨自己亲自动手制作写小点心吧！（来源：YOKA时尚网）

　　蔓越莓饼干

蔓越莓饼干 图片来源自pinterest蔓越莓饼干 图片来源自pinterest

　　咬一口松软的饼干，蔓越莓果酱从里面缓缓流出，香浓的味道绝对能令客人称赞。

蔓越莓饼干 图片来源自pinterest蔓越莓饼干 图片来源自pinterest

　　制作方法呢也是相当的简单！先用模具压出一些圆形饼皮，然后取来事先准备好的蔓越莓果酱，将适量的果酱加入到饼皮内，最后在拿来另一半的饼皮合拢，并且用叉子将缝隙处压实。

蔓越莓饼干 图片来源自pinterest蔓越莓饼干 图片来源自pinterest

　　将做好的饼干放入到烤箱内，烤制大约15分钟即可，取出后就装到碗里就可以享用啦！

　　当然，如果你是手艺比较高超的人，那么倒是可以在小吃的外形上下下功夫！试试这款mini核桃玫瑰花挞如何？

　　mini核桃玫瑰花挞

mini核桃玫瑰花挞 图片来源自pinterestmini核桃玫瑰花挞 图片来源自pinterest

　　这个东西感觉男女通吃啊，任谁看到这么一个做功精巧的美食也会把目光停留在它身上吧！

mini核桃玫瑰花挞 图片来源自pinterestmini核桃玫瑰花挞 图片来源自pinterest

　　首先把苹果切片，一定要薄！太厚做不出花瓣的效果。

mini核桃玫瑰花挞 图片来源自pinterestmini核桃玫瑰花挞 图片来源自pinterest

　　再将搅拌成泥的核桃铺在面皮上，把切好的苹果一片挨一片的摆放在面皮的边缘上，从底部卷起，再从面皮的一段卷起，卷成玫瑰花的样子即可。

mini核桃玫瑰花挞 图片来源自pinterestmini核桃玫瑰花挞 图片来源自pinterest

　　放入烤箱盘内，送入到烤箱内烤制大约5分钟，取出后就ok了。

mini核桃玫瑰花挞 图片来源自pinterestmini核桃玫瑰花挞 图片来源自pinterest

　　取出后冷却一下再将玫瑰花挞取出。

mini核桃玫瑰花挞 图片来源自pinterestmini核桃玫瑰花挞 图片来源自pinterest

　　冷热都可以吃，不过编辑觉得还是趁热吃味道更佳。

　　怎么样你学会了吗？

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