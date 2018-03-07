女神！来过一个甜蜜芬芳的草莓味女王节

导语：一年一度自封为王的节日里，你准备用什么犒劳自己？（Curly）

粉嫩欲滴、果香四溢的当季水果草莓可以说很符合女神气质了。除了直接吃个半饱，草莓还有这些简单又神奇的操作，边学边做，给自己来一份Instagramable的芬芳草莓餐吧。

草莓青柠香槟

光看名字就能感受到一丝清爽，简单的三种原料，轻松调出与春日最搭调的果味鸡尾酒。香槟气泡迸裂出草莓的果香，青柠的味道让人为之一振，这么有颜有款的饮品确定是调给女神本神了。

6人份配料：1.5杯草莓；1个青柠；1瓶香槟

操作方法：

把香槟杯放入冰箱冷冻15分钟；

把草莓打成果泥；

在果泥中挤入青柠汁；

如果喜欢冰饮可以把草莓果泥放入冰箱冷冻15分钟或冷藏1小时；

倒入1/4香槟杯果泥，加入一点香槟，轻轻搅匀，倒入香槟至满杯；

用鲜草莓装饰，享用吧！~

草莓罗勒金酒

香艳的草莓和清爽的柠檬碰撞出属于春夏的味道，与金酒的浓郁草本香气完美平衡，鲜罗勒的加入让这杯鸡尾酒更像一个有故事的美人。

4人份配料：500g草莓；4-8勺砂糖；60ml鲜柠檬汁；8片罗勒叶；180ml金酒；冰苏打水

操作方法：

草莓切片放在小碗里用砂糖拌匀，放入冰箱10分钟；

在冰冻后的草莓片中加入鲜柠檬汁，放入搅拌器打匀，倒入量杯备用；

在烈酒杯底放入两片罗勒叶，加冰块；

倒入草莓果浆和金酒，搅拌均匀后倒入冰苏打水至满杯；

用罗勒叶和草莓片装饰。

巧克力草莓可丽饼

煎可丽饼可以说是制作Instagramable食物的入门技能了，巧克力和草莓的组合让甜蜜加倍。

2人份配料：300g薄煎饼预拌粉；1杯巧克力榛子酱；1勺草莓冻干粉；新鲜草莓

操作方法：

根据说明制作薄煎饼，煎至金黄；

把煎饼两次对折成1/4大小，摆入盘中；

把巧克力榛子酱加热20秒，浇在可丽饼上；

撒上切碎的草莓果肉丁，再轻撒一层草莓冻干粉，在顶部装饰两片对剖开的草莓，完成。

椒盐卷饼坚果草莓沙拉

既有草莓的小清新，又有椒盐卷饼的饱腹感，口感颜值双在线的沙拉。

配料：1杯椒盐卷饼碎；1/2杯碧根果碎；3/4杯黄糖；1/2杯黄油室温融化；700g草莓切成四分块；200g奶油奶酪；1/2杯糖；1勺香草精；200g生奶油

操作方法：

把椒盐卷饼碎、碧根果碎、软化后的黄油、黄糖搅拌均匀，平铺在烤盘上，放入预热好的烤箱内200度烤6分钟至金黄取出晾凉；

奶油奶酪、香草精、糖和生奶油用搅拌棒打匀，把草莓粒拌入其中；

把烤好的椒盐卷饼和碧根果碎敲成小块，加入草莓和奶油酱中，拌匀后即可。