在做饭这件事上 电饭煲的戏可比你多

导语：如果厨房必备家电只能选一样，你会选什么？当看到这个问题的时候，选择恐惧症的我实在给不出一个明确的答案。（来源：Enjoy雅趣 作者：Fugu ）

在这个选项多且大部分都买得起的时代，需求也爆炸式增长，以至于我们搞不清楚，自己真正想要的是什么。

像是桌上摆满了自己爱吃的糖，对于经常下厨的我，每一个厨房家电都是心头爱，我只想贪婪地抱住它们，好好烹饪我的美味生活。

出于好奇，我也曾把这个问题抛给过身边的很多朋友，有另一半的朋友说，必须是洗碗机，能解决家庭矛盾啊。

有个几乎不进厨房的朋友选择榨汁机，他说反正也不开火做饭，榨汁机至少能让生活看起来健康一点。

有很多朋友则更需要烤箱，因为就算不做烘焙，早餐烤面包片，中餐包锡纸烤红薯土豆，晚餐烤鸡腿牛排什么的，既比微波炉好吃，又比炒菜少油少盐。

上周，我把这个问题抛给了雅趣的读者朋友们，收获数百条回答，从这些回答里，我整理出了“厨房必备家电”TOP8，看看哪个厨房电器是你们的最爱。

1 | 电饭煲

“厨房里的万金油”

入选理由

@路卿卿

煎焖蒸煮，主食配菜，点心酱料都能应对，蒸个馒头烤个面包也能OK。

@西西

预约定时的功能就是福音般的存在。

@Chan

南方人不能没有米饭。

购买建议

内胆是电饭煲比较重要的地方，建议内胆以无涂层为主。若为带有涂层的内胆，内胆涂层一定要均匀，检查是否会脱落。

电饭煲品牌Top3是象印、虎牌、松下，国产美的和小米品质都和日本看齐。

2 | 烤箱

“海归最爱”

入选理由

@桃子酱

可以呈现多种菜肴，用途广。提升生活品质，创新饮食的类别和烹饪方法，例如烘焙。

@琳妹妹

无油烟，而且不和灶火冲突，提高煮菜效率。

@猪大仙

设置好温度和时间就不会出错，有时间做别的事。

购买建议

入门烤箱建议选择容积为35L~52L。首推52L，大概能一次放4个6寸的戚风蛋糕，或者烤2盒左右的饼干。

加热管不少于6根，这样的话受热更均匀。

双层玻璃烤箱门，隔热效果更好。

3 | 微波炉

“加热食物好帮手”

入选理由

@Stella

迅曾预言，微波炉一定会成为几乎不做饭星人的好朋友。

@海1160

设备本身技术成熟，不易坏很扛用，方便快捷，操作简单。

@铜锣卫门

对比烤箱，加热液体更方便，烫伤的几率也降低不少。

购买建议

加热熟食和解冻最常使用的两大功能，不能解决好这两个问题的烤箱都是耍流氓。

建议选择大功率，这样节省时间。

平板式优于转盘式。

机械式更简单易上手，但微电脑式更快捷省事些，举例来说机械式需要自己掌控各种食物各种分量的加热时间，没有经验就只能靠猜；微电脑式对常见食材都有预设，有的还可以设置食材重量，微波炉自动为计算相应时间，一般也不会偏差太多。

4 | 洗碗机

“知乎幸福三大件之首”

入选理由

@暖心红茶

可以把精力都放在食物料理上。

@书华

一时兴起做饭，没有兴趣洗碗。

@一临

我不在家帮忙的时候，妈妈可以轻松些。

购买建议

推荐选择独立式，最传统也最好用。嵌入式和水槽式都是后研发的东西，改的都是形式，并非功能，多半是噱头而已。

越大越好，至少8套（1套=1碗+1筷子+1杯子+1碟+1勺子）起，洗锅洗碗一起上。

品牌推荐购买进口的西门子和博世，或国产的美的，日系的性价比不太高，不建议购买。

5 | 冰箱

“夏季明星，囤食能人”

入选理由

@🍦

夏天不能没有冰箱啊，不然买回家的生肉熟肉鱼虾瓜果该怎么办？回答其他答案的，您们剩菜直接倒了么

@天天

要放酒啊，不然我周末的微醺时光谁来负责？

@Sarah

因为喜欢买菜，买回来未必能及时做。满足一时兴起就能立即下厨的想法。一定要买大容量的，双开门倒未必。

购买建议

容量越大越好。因为你会发现有了冰箱以后会买比想象中更多的东西。

外观跟家里的装修风格一致，不要买颜色过于突兀的。白色、土豪金和不锈钢为首选。

值得购入的品牌有海尔、海信容声、美的、西门子。

6 | 油烟机

“保你不死的厨房救星”

入选理由

@烟灰缸

中式烹调必需品，吸净油烟，健康卫生。

@simple

现在流行开放式的厨房，没有吸油烟机就会堪比仙境。

购买建议

建议在能承受的范围内，选最大风量的。

针对内部清洁，最好选择带有自清洁功能的油烟机。针对外部清洁，不锈钢金属拉丝的外壳最好清理。

7 | 电磁炉

“厨房电器里的陈独秀”

入选理由

@十二月

煎炸煮炒，样样全能，可以撑起一整个厨房。一个人，煮面煮粥；有客人，端上火锅；配炒锅，还能炒菜。

@哈哈先生

方便快捷，不用打火，节约能源。

购买建议

排除2.2kW以下功率的，挑选功率更大的炉子。

如果日常做饭只用电磁炉，可以选择3-4眼的炉子，同时加热。建议买嵌入式的中高端产品了，以国外品牌为主。

品牌方面，西门子、博世可以考虑。

8 | 破壁机 & 榨汁机

“健康生活管家”

入选理由

@哈哈哈

蒸煮炒破壁搅拌一机搞定，关键还做得十分好吃。

@joojaa

每天一杯水果奶昔，健康生活，我们值得拥有。

购买建议

连皮带核需要全部打碎的选破壁机，只榨果汁的就选榨汁机，介于两者之间可以选择慢速研磨机（也就是原汁机）。

破壁机可以考虑 Vitamix 和 Blendtec这两个品牌，是美国破壁机领域的两大巨头。原汁机推荐 Omega Juicers，低端线产品就很好用了，如果嫌贵，就买韩国惠人。

除了以上八件，还有小伙伴说要选智能做饭机器人——让人类彻底从厨房解放出来，一般家庭也能拥有，绝对超值。

当然，也有和我一样贪心的说，“一件都不能少”。我们还是应该庆幸，开头提出的问题只是基于假设。要做的选择太多，还好善良的厨具们可以给我们一个喘息的机会，而且它们的功能还在不断升级。

有个歌手唱，“是谁来自山川湖海，囿于昼夜、厨房与爱”，来说种种束缚，最后变得普通。

但我想这也未必是件烦心事，毕竟烹饪是生活的出口，丢掉自由可能才是自由的方法，成为平凡可能才是不平凡的存在。