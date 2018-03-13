不会做饭的话也无妨 这些厨房黑科技了解一下

导语：紧跟科技潮流，也许过不了多久你“不会做饭”这件事就会成为秘密。（来源：界面新闻 作者：唐宇萌）

如果你符合以下特点：

1） 不会做饭；

2） 不喜欢为吃这事花太多时间；

3） 不喜欢饭后的清理工作。

欢迎加入“美食杀手”的行列。但现在的我们不必为下不了厨房而悲叹，源源不断的新科技正在改变这一糟糕的局面。这里有一些2018年厨房科技新趋势，只要紧跟潮流，过不了多久你“不会做饭”这件事就会成为秘密。

智能语音控制，打开冰箱就是一本“吃货百科”

“洗碗机什么时候能完成洗碗工作？”

“制冰机是不是满了？”

对于单身一族来说，最迫切的需求就是“做饭不求人”。而现在，只要对着Alexa智能助理发问，一切问题都迎刃而解。

Amazon Alexa

语音控制技术对接厨房革命，一直是多家科技巨头眼中的“肥肉”。在这一领域，Amazon和Google可谓是棋逢对手。Amazon推出了Alexa（亚马逊数字语音助手）；Google则推出了Google Assistant。据Google数据，2017年已经售出数千万套GA。而根据Amazon的数据，仅在刚过去的Holiday Season，亚马逊也售出了数千万台Alexa设备。其中超过50%的Alexa设备最终都将进入厨房。在今年1月的CES（消费类电子产品展示会）和KBIS（厨卫用品展览会）展会上，许多家电大牌也纷纷推出兼容Alexa功能的厨房电器。

而在国内，海尔、美的等各个大厂也都推出了融入语音控制功能的大屏冰箱等智能家电。在去年1 月的国际消费类电子展（CES）上，海尔与度秘DuerOS达成了战略合作，将DuerOS对话式人工智能操作系统加入到海尔产品序列，并且在现场发布了双方合作的首款搭载DuerOS的冰箱。而在美的方面，更是展示了可用智能语音控制的未来厨房助手小美，以抢占智能厨房的领先地位。

推荐单品：Echo Show - Black， US$230

指导烹饪——我的在线外援

一边忙着切菜、一边油已经噼噼啪啪地开始炸锅……不会做饭的我们经常会因为掌握不好节奏而把厨房变成灾难现场。如果有人在旁边手把手带教该有多好。这也是2018年厨房革命的重头戏——让智能厨具承担厨师的角色。这种“指导烹饪”方式，是指通过内置于设备或手机中的应用程序的“厨师”，借助语音命令或视频，一步一步地指导用户烹饪。其中最令人兴奋的功能之一是通过内置蓝牙连接到应用程序的锅、铲、灶等厨具，烹煮煎炒过程中也同时担任温度、时间等参数的测量和监控，按照菜谱精确控制每个步骤中的时间、发热功率和烹煮温度等等，保证万无一失。

ipad菜谱指导教学

也就是说，再也不用纠结先放鸡蛋还是先放番茄、火要开多大了。

当然，如果你对自己有了新的要求，无论是觉得这样的“照葫芦画瓢”的方式太过呆板，还是想跟着自己喜欢的美食博主来一次厨艺互动，或许GE的厨房中心可以帮上忙。在本次CES2018展会上，来自美国本土的GE Appliances为我们展示了一款嵌入了27寸大屏的厨房中心。据现场工作人员介绍，这款厨房中心上的27寸触摸屏可以与家中的烤箱、电磁炉、冰箱等其他厨房电器设备联动控制，将相关的教学视频投放到大屏上，这显然比一步一回头地盯着电脑屏幕要方便得多。

大屏下面还有个摄像头，这是为美食博主们准备的。通常录制一期厨房教学总需要各种设备和人力，而现在博主们只消通过这个厨房中心就能向自己的粉丝展示厨艺。

GE厨房中心的27寸大屏（价格未公布）

厨房案板上可以直接煮饭了

对于一些上下班界限不明的人来说，很多时候下班了还得回家对着电脑。吃饭自然是对付了事。那如果可以做饭和工作就在一张台子上进行呢？TPB技术就能做到。有了TPB台面，传统的炉灶不再是必需品，任何地方都可以进行白案（烹饪前准备），红案（烹饪）和用餐。

TPB Worktop，开启状态下，锅在哪里，哪里发热（最高温度180°C）

TPB台面是由多种材料组合支撑的瓷-陶表面，与市场上其他陶瓷台面的区别主要有两点。

首先，TPB可以在180摄氏度条件下保持高温，这是一般陶瓷本身表面不具备的。

其次，TPB有非常好的抗击打特性。位于巴塞罗那TPB公司的研究人员曾做过测试，从80厘米的高度释放一只500克的钢球，坠落在TPB台面上，TPB台面保持完好无损。

如果你正在奋笔疾书时突然饿了，那么只要摆上锅，按下开关，隔一段时间在锅里搅动一下，一份简单的料理就搞定了。即使只是煮个泡面，也省去不少功夫。感应式灶台的灵敏之处在于，只有放置有金属锅具的地方才会发热，所以大可不必担心摊在桌上的文件被烧坏。

猫咪别怕，看见红色的控温按钮了吗？

Induction感应式灶具，小家大家同样温馨

也许你认为TPB太过奢侈，做菜做饭的场所还是应该与娱乐、办公的场所有所区分。那感应式电磁炉应该是不错的选择。不知你是否遇到过这样的尴尬：锅大灶小，做出的菜受热不均，生熟不一，你需要不时翻搅，费力受累不说，往往菜肴饭食的品相也差；或者小锅大灶，一边做菜，一边要留心不要碰到锅外多出的发热灶面，否则饭没吃上，反而因为烫伤烧伤进了医院。

有了感应式灶具，这些烦恼将一去不返。

美味的巧克力，只溶在锅，不溶在“火”

现在的感应式电磁炉已经很成熟。有效发热区可以在圆形、圆角长方形（体育场跑道形）等等应有尽有。同时还具有感应启动功能，即只有感知到相关区域放置有锅具才发热，如果是一只不规则形状的锅底，也只是对应的不规则区域发热。神奇吗？

推荐单品：

30“ Electric Built-in Induction Cooktop Stove，4 Burner，7400W，US$750

Electric Induction Cooker Cooktop - Digital Ceramic Countertop Double Burner w/ Kids Safety Lock， US$160

有了真空烹饪，在家也能做米其林大餐

Sous Vide烹饪在2018年的大型家庭厨房电器展会上大行其道。Sous Vide意为“真空”，是一种全新的烹饪方法。真空烹饪的核心步骤是将食品真空密封在袋子中，然后在“水浴”状态下烹煮。水的关键作用是导热均匀（烹煮完成后食品与水完全分离）。过程中严格控制温度。如果进一步追求完美，还可以将装有食品的真空塑封袋悬挂在锅中，避免其直接接触锅底。许多高端餐厅多年来就一直在使用这种高级烹饪技术来保证其菜品的卖相与口感。

真空烹饪原理简单示意图

家庭式真空烹饪“4步曲”操作简图

如今，这种技术也开始面向家庭推广。凭借Sous Vide烹饪技术，人们在家中烹制的一份普通牛排也可以吃出高端餐厅才能享用到的高品质口感。最近常见到有法国的米其林大师自动请求降星，以便于让自己的餐厅和菜品的价格更加亲民，能够薄利多销。不知此事是否也与普通家庭中Sous Vide技术的普及有关。

Sous Vide真空烹饪

晒个“买家秀”

推荐单品：

温控烹煮精密监控仪类（配和各类普通烹煮锅具使用）

Anova Precision Cooker，US$124

真空烹煮锅（自带温控烹煮监测功能，分：一体式，锅灶分体式。前者轻便，后者便于清洗）

Sous Vide Supreme Water Oven，US$390

线下购物，线上买单，送货上门

去年亚马逊高调收购美国最大生鲜超市Whole Foods，而后又在西雅图推出了生鲜食品提取服务。这一系列举动为消费者勾勒了这样一幅美好景象：

如果你家有亚马逊Alexa声控智能助理，将来你可以在早上出门上班前向Alexa发出指令，从Whole Foods下单，购买食品。晚上下班后你的货物就有可能已经在家门口等你了。

现在，亚马逊还在探索将自动送货和冰箱的许多功能结合起来，比如让冰箱随时告诉我们哪些食物需要“补货”。

这与国内一些电商平台的选择不谋而合。比如，盒马鲜生将线上和线下打通，实现全渠道营销和交易模式，既可以单独线上消费，也可以实现线上线下智能拼单。如果你在店铺购买完成后，在回家的路上发现觉得不够，还可以通过APP加单，系统会自动把两个单拼接然后一起配送。如果买了不想回家做，那就直接让餐厅现场加工制作。这一创新对于现在习惯在外就餐，但又担心食品安全的人们来说，非常方便。

盒马鲜生

懒人的终极大福利——烹饪机器人

美的机器人调酒师

如果你连厨房都懒得踏进去就想吃到一桌丰盛的晚餐，或许让一个机器人代劳是个不错的选择。基于这一消费群体的需求，越来越多的公司开始研究烹饪机器人，有些是简单的食品自动化设备，也有“能言善听”的服务型机器人“大厨”。如英国机器人公司Moley，提出了模拟人类烹饪的机械臂，让机器人制作小锅炒菜，预计在今年向市场推出概念机。但这种构思距离商用还有些遥远，并且欧美厨房与中国厨房的差异非常巨大。在灶台上伸出两条机械臂扭来扭去，看起来还是有些鬼畜……

机器人可能需要十年甚至更久才能真正的实用化。但谁又能断言，他们不会是未来厨房的主角。

Moley Robotics

图片来源：design-milk、thespoon、tpbarcelona、网络