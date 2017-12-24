成都新晋网红咖啡厅 设计灵感来自布达佩斯大饭店

导语：也许你对电影里的布达佩斯大饭店念念不忘，却不曾想它“开在了”中国。（来源界面）

布达佩斯咖啡厅位于成都，其业主却特意委托了澳大利亚的工作室为其打造室内设计，以期创造一个吸引海内外客人的环境氛围。墨尔本工作室Biasol将几何立面和柔和色调的大理石相结合的设计作为这家咖啡厅的点睛之笔，其灵感源于韦斯·安德森导演的电影《布达佩斯大饭店》。

由建筑师Jean-Pierre Biasol领衔的Biasol工作室在韦斯·安德森的电影中看到了生动和怀旧的色调。为了达到同样的效果，设计师们选择了风格柔和的装饰材料，从而呈现出浅灰色的大理石和斑驳的彩色水磨石相搭配的桌面，墙壁和家具则选用了柔和低饱和度的蓝绿和粉红双重配色。

设计师解释他们的设计灵感来源于电影导演韦斯·安德森一丝不苟的细节呈现，从而他们也力求创造这样一个充满异想天开的影视色彩和国际化吸引力的咖啡厅。

咖啡厅的核心部分是水磨石分层的休息区，其中包括粉红色的半圆形坐垫，白色的霓虹灯和一个原始的Eero Aarnio泡泡椅。为了模仿安德森在电影中呈现的对称性，Biasol工作室还在设计中引入了一系列拱门，以构筑隐藏的座位区域和搁架单元。

除此之外，咖啡厅里还设置了一个“之”字形栏杆的楼梯，直通往夹层，从上面可以看到咖啡厅的设计全貌。种种的特殊设计细节在咖啡厅的其他角落也有所呈现，从吧台到楼梯墙的延伸，以及处处用绿植装点的角落，都足以看出设计师的小心思。

在Biasol工作室看来，他们像安德森一样创造了现实中的想象力并且唤起了梦幻般的空间感。“我们为布达佩斯咖啡厅创造了一份优雅、宽松，同时还富有梦幻感的氛围，同时也倾注了真诚热情的墨尔本咖啡文化。”

Biasol由Jean-Pierre Biasol于2012年创立。该跨界工作室在室内设计、产品及品牌设计方面均有所涉猎，并已在伦敦和墨尔本完成设计项目，其中包括墨尔本的装饰艺术仓库和一个名为No 19的混凝土风咖啡厅。

图片来源：Dezeen