披萨控不可错过的六大美味之选

导语：披萨起源于意大利，但也有无法考证的野史说是从咱中国的葱油馅饼来的灵感。但无论其源头为何物，披萨早已成了全球最风行的美食之一，意大利人几乎天天离不开它，美国人也是对它情有独钟，尤其是当1990年必胜客将披萨文化传入中国后，更是风行。从世界范围来说，披萨分为意式和美式两大种类，但它们又根据中国人的口味进行了颠覆性的改良，例如饼皮厚度加大、发酵程度更高，渐渐成了“中式披萨”。不过，甭管是什么血统的披萨，好吃才是硬道理。（来源： TimeOut北京）

大胃王木下也hold不住的站点披萨

资深吃货们肯定知道，在日本赫赫有名的大胃王木下近日来京，还在W酒店举办了颇具规模的中国粉丝见面会。不过你可能不知道，木下在北京的第一站，却是位于三里屯的站点披萨工体店。更加内部的消息则是：大胃王木下挑战站点的派对怪兽，最终以失败告终。

其实木下的战斗力一直十分惊人，一顿饭吃下十斤的食物压根不在话下，不过其他美式披萨一般也就16寸，而这款美国纽约式的派对怪兽足足有32寸。可千万不要单纯地认为32寸的披萨只是16寸的两倍而已，其中的用料、大小基本是标准版的8倍，光面粉就要用掉2公斤，烤之前所有原料加起来共有8斤重。烤普通披萨其实只需要3-5分钟，但面对这大怪兽，要花上足足25分钟。

同样用料实在的垃圾桶披萨

派对怪兽由四种口味：站点特色、加州小牛肉、BBQ鸡肉和古典组成，每一个口味占整张披萨的四分之一，并且每一款的食材比例按标准版正比放大，毫不因为大而偷工减料。派对怪兽适合十人以上预定，人均不过五六十元，在这里聚会十分划算。

如果觉得派对怪兽的食用频率不高，那么可以试试这里的樱桃披萨和棉花糖披萨，对于爱吃甜食的妹子来说，根本抗拒不了。

站点披萨（工体店）

地址：工人体育场北门院内Vics酒吧旁

电话：6553 5253

营业时间：10：00-22：00（周五至周日至23：00）

人均：90元

为了饼皮也值得一去的酵头披萨

作为近日的新秀，“酵头”最初被设想为人们见面、分享和品尝的场所。灰色石材的体量和黄铜装饰的细节，满足了与友人分享一块美味披萨，又或许享受一杯红酒的社交空间的想象。餐厅为一个长条形的空间，座位虽紧凑，但客人见说话并不会彼此打扰，反而更具有些家的感觉。

这里的面粉纯进口，常用的有4种，分别是：意大利00号、意大利2号面粉、德国四种有机谷物面粉和意大利高筋黄面粉。配合着不同的面粉，有不同的饼皮，分别是：秘制经典、半全麦、四种有机谷物与高筋黄面，所有饼皮均为48-72小时以上发酵，350度高温烤制而成。

如果是第一次来这里的话，建议选择北极虾布拉特，里面是布拉特奶酪、加拿大北极虾、芒果泥和芹菜泥。当然，用特色四种混合有机谷物饼皮的卡拉布里亚也值得一试，更何况里面还有非罗迪拉马苏里拉奶酪、意大利鲜香肠这些令人垂涎欲滴的餐桌佳品呢？

酵头披萨

地址：朝阳区麦子店西街39号富驿时尚酒店1层

电话：6585 8927

营业时间：11：30-14：00，17：00-21：30

人均：120元

新派餐厅simply fresh馥遇里的传统披萨

Simply fresh馥遇餐厅在繁华的国贸地区，无疑是闹中取静的一个品质聚会地。明亮舒适的空间以黑白灰为主色调，软包椅由设计师品牌“造作”定制，颜值和舒适度并存。高低错落的绿植和鲜花使人心神愉悦，餐厅展出并出售多幅知名艺术家的画作，包括知名的现代艺术家张长江的多幅作品，他为这里创造的原作意义非凡。

这里的主厨是从意大利归来，曾服务于多间全球知名的米其林餐厅的小羊儿。在simply fresh馥遇餐厅的菜单内，正宗的那不勒斯薄底披萨以精选的传统口味出现。

小羊儿厨师长严格把关，采用自意大利进口的优质面粉，芝士，冷切肉等原材料，仅饼底就需要经过48小时冷藏发酵，这种极致的做法使之口感香脆，没有酵母的味道，且易于消化。再均匀抹上精心自制的番茄酱，以400度高温现烤10分钟，新鲜出炉，芝士浓郁，饼底香脆。

在5款披萨中，最受欢迎的，当仁不让为帕尔马火腿配芝麻菜披萨，柔韧鲜美的火腿配上独特香气的芝麻菜，让人禁不住一扫而光。在Simply fresh馥遇的相聚，总可以放下心头肩上的种种，在这里，每一寸时光都值得细品。

simply fresh馥遇

地址：朝阳区建外大街光华东里8号院中海广场北楼2层

电话：5290 3887

营业时间：10：30-22：00

人均：220元

拥有纯正那不勒斯血统的意库披萨

相传意大利人最骄傲的民族瑰宝有三样：美食、艺术和时尚，而最令人欲罢不能的还当属意大利人的美食，其中属那不勒斯最当仁不让。意库作为北京“血统”最为纯正的那不勒斯披萨，早已拥有了一大批死忠粉。尤其是对于新店金尚店来说，围炉而坐的吧台可以让你亲眼见证自己的披萨是怎样制作而成的。

这里有20多款那不勒斯“木火”披萨，玛格丽特这样的那不勒斯披萨“名流”是必点的。而同样是名流的水牛奶酪披萨，由D.O.P水牛奶酪、D.O.P维苏威樱桃番茄、圣马扎诺番茄、巴马臣干酪、新鲜罗勒叶构成，作为老牌明星也是粉丝众多。

这里还有少见的炸披萨，划开之后会发现内陷丰富。炸过的披萨饼批吃起来有点儿油条的感觉，居然十分搭配，值得一试。

BOTTEGA 意库（金尚店）

地址：朝阳区新源西里20号金尚一层（金尚店）

电话：6410 9800

营业时间：12：00-24：00

人均：165元

石窑烤炉烤制而成的Tavola披萨

古人有云“工欲善其事，必先利其器”， TAVOLA意大利餐厅的披萨炉是传统的石窑烤炉，使用水泥、石料、黏土，纯手工垒砌而成，也被称作砖炉或石炉。其燃料使用的是纯果木，所以也可称为燃木石窑烤炉。最早，欧洲人烤披萨或面包，都是使用燃木石窑烤炉，所以它不仅是美味的法宝，也是最原始的烘焙工具。

它的优点是能够长时间燃木，其内部穹顶式设计，能够维持烤炉内温度稳定，并达到普通烤箱不能达到的高温。放入披萨饼时，它能够瞬间将披萨饼底烤熟。使用燃木烤炉烘烤，披萨也会吸收部分果木的香味，为披萨增添独特风味。

TAVOLA的黑松露披萨

这里制作的披萨饼底部分秉承意大利传统那不勒斯风格，它无糖无油，面团仅由面粉、水、盐、新鲜酵母制成，面粉则一定要用质地细腻的意大利0号或00号面粉（两者混合也可）制作，十分讲究。而披萨上面的馅料则突破了传统的食材，采用了上好的黑松露酱、鹅肝、火腿等更加丰富美味的原料。

披萨起源于意大利的那不勒斯，所以要论起制作披萨的手法，当属那不勒斯披萨的传统手艺最为精湛了。TAVOLA的厨师也早已习惯了这种传统的手艺，每一张披萨都是由厨师以传统的手法甩动面饼制成，烘烤之后呈现出外缘鼓起、中间薄脆的特殊形态和口感。

和面、擀面时完全手工，不会用到擀面杖或其他工具，同时还需三到五天的长时间发酵。烤制时，需要根据不同的烤炉、不同的披萨控制温度，烤制时间在1分钟左右。披萨出炉后，外壳薄且脆，内部有弹性，饼底则似豹纹，带着小斑点。

北京的寒冬正当时，这也是吃披萨的最佳季节，铺满黑松露的披萨，飘出独特的香气，再配上口感嫩滑的火腿，混合一些蘑菇与奶酪切一块叠起来送入口中，最后再来上一口醇香的红酒。天儿冷，可心里暖啊。

Tavola Italian Dining

地址：朝阳区东方东路19号亮马桥外交公寓B区会所2层

电话：8532 5068

营业时间：11：30-14：30，17：30-22：00

人均：450元

在Botany里偶遇冬阴功披萨

说到冬阴功披萨的创作灵感，来源于有年BOB Lousion 过生日，Frankie被受邀请去参加晚宴，席间第一次吃到泰国融合菜，这让Frankie对东南亚的香料开始特别感兴趣。在去年的酒吧当中Frankie试过法式的Tart Flambee，，之后考虑为了更加凸显仙草概念的风格，Frankie开始找手把香料加入到可以用手直接拿着就吃的这种酒吧小吃当中，于是Frankie开始把创作了泰式绿咖喱鸡肉披萨，将泰式的香茅，南姜和柠檬，椰奶等原材料和鸡腿肉混合到一起。同样的还有泰式绿咖喱猪里脊披萨，在这里也可以吃得到。

如果觉得以上的口味实在猎奇，还有一款新加坡牛肉披萨可以选择。这是Frankie之前在新加坡工作的时候经常接触到新加坡食材，之前每次新加坡过节的时候总会有很多人排队用餐，从排队的长短Frankie可以辨别那里的菜或着今天又有什么好吃的，于是Frankie从那里开始知道了新加坡的Chili Crab 辣椒蟹很有名而且很好吃。后来他开始想着把新加坡本土的风味融合进去，采用薄牛肉片，黑胡椒，黑李子，茴香等原材料一起，于是有了这款颇受好评的新加坡牛肉披萨。

Botany

地址： 朝阳区工体北路永利国际2单元1209

电话： 6463 6091

营业时间：19：00-02：00（周一休息，周二三四五六日营业）

人均： 150元