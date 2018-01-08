京城八家私藏寿喜锅推荐 治愈力满格

导语：毫无抵抗力。昆布高汤的醇香，特制酱油的甜润。大片牛肉的嫩滑包裹着生蛋液的黏柔，化作一锅香气扑鼻的寿喜锅，让人朝思暮想。每当寿喜锅瘾一犯，这几家北京私藏的日式火锅店，最能治愈我的胃与舌尖。（来源：悦游CondeNastTraveler）

1 熊也牛店

熊也牛店隐藏在南锣鼓巷北入口的鼓楼东大街上，位于时间博物馆附近，由于店面和大门都是纯黑色，稍不留神就容易错过。

店内分为上下两层，和寿喜锅店该有的热火朝天不同，熊也文艺的气质带给人静静的暖意。一整面墙的外文书籍、日式小物件、黑胶唱片等装饰物和墙上电视播放的动画片“辛普森一家”让就餐环境十分舒适惬意，预约就餐的方式也让人避免了排队的困扰。

招牌寿喜锅的牛肉蘸一口兰皇无菌生鸡蛋放入口中，蛋液将和牛的肉香和寿喜锅特有的味道无限放大，让人刚吃上一口就有再来的冲动。

除了寿喜锅，店内各种甜品也值得甜品控们专门前来打卡。宇治抹茶蛋糕的绵密、奶油巧克力卷的浓郁、苏打可尔必思的爽口、熊掌雪糕的蠢萌都让人幸福感满溢。

人均：160元

鼓楼东大街238号

010-64553964

2 北村家

都说“酒香不怕巷子深”，北村家是一家隐藏在老小区却值得去找寻的日式居酒屋，在板楼成群的小区里，一排挂着红色暖帘的日式传统小房子格外抢眼。

走进其中，紧凑的空间内布满人偶、和伞、浮世绘图案等日式元素。老板是一位温文尔雅的日本人，并会亲自为你推荐特色吃食。

寿喜锅虽然比其他家的锅小一圈，但是冒尖儿的牛肉一端上来就立刻填满你的视觉。手工调制的寿喜汁口味微甜，搭配新鲜的锅物食材，从牛肉到蔬菜都十分对味。

老板有空还会亲自过来为你涮肉，运气好的话被送甜品这种事也是时有发生的。

人均：112元

武圣路武圣东里小区43号楼（138酒店底商）

010-57231977

3 者火·善造

者火·善造是一家和牛涮肉专门店，主打锅底分为寿喜锅、涮涮锅、麻辣锅和一番锅四种。寿喜锅从昆布酱到调味酱汁全部手工完成，并会亲自炒制锅底，让你见证寿喜锅汤汁的诞生。

套餐制的点餐模式将主盘肉类分为大众、专科和极品三个级别，并会有专门图为食客标明每种肉的对应位置。大受欢迎的安格斯牛小排与和牛上脑被切得薄如蝉翼，经过锅中的汤汁浸润后细嫩柔滑，搭配生鸡蛋带来动人的口感。

甜品杏仁豆花同样值得一试，它与港式的杏仁豆腐不同，外型更加软糯，杏仁浓郁入口绵长。在这里用餐，环境幽深宁静，让食客更加专注在味蕾的享受。

人均：215元

朝阳大悦城7层拾间主题区内

010-85560566

4 伊豆野菜村

伊豆野菜村和它的姊妹店温野菜日式火锅是京城异常火爆的日式火锅自助店，堪称“排队界的神话”，至少需要在开餐前半个小时跑去拿号才有可能赶上第一批用餐。

豆乳、寿喜等不同口味的锅底满足了食客的不同需求，除了刺身和甜品之外的无限量供应也是让人心动的理由之一。

但它家的口味并没有因为是自助而大打折扣，澳洲牛肩肉、和牛上脑、羔羊肉和猪五花深受肉食爱好者的喜爱。抹茶大福、绵绵冰、焦糖布丁、干果芭菲等种类喜人的甜品更是在餐后锦上添花。

人均：145元

金地中心店

建国路91号金地中心C座3层-L310

010-85713003

金融街购物中心店

金城坊街2号金融街购物中心1期4层

010-66220360

5 筑底食堂

筑底食堂位于三里屯SOHO下沉广场的入口边，同样主打日式居酒屋风格，三种类型的座位为朋友小聚或是一人食提供了便利的选择。寿喜锅分为筑底寿喜锅（98元）、和风寿喜锅（298元）、和牛寿喜锅（598元）三种类型，纹理清晰、鲜红透亮的牛肉铺满冒尖的食材上，随着热气冒出来，香味也随之入鼻。

除了鲜嫩的牛肉，青菜、魔芋丝、豆腐、香菇等食材也在久煮之后散发淡淡的甜味。

在饱享寿喜锅之余，销魂海鲜丼和刺身拼盘也是吸引饕客前来觅食的理由，新鲜空运的鱼生和海鲜组成满满一碗海鲜丼，配着酱汁或是芝士一起吃口味相当正点。

人均：111元

工人体育场北路8号三里屯SOHO1号商场B1-126

010-65013997

6 牛玄庵日式火锅专门店

牛玄庵是北京早期经营寿喜锅的居酒屋之一，开业至今深得食客们的喜爱。居酒屋内有日式榻榻米和座椅两种区域，店员统一着装简易和服，并会用日语向你问好。老板是拥有多年经验的日本主厨，正宗的口味吸引很多日本人前来寻找家乡的味道。

店内牛肉根据肉质等级分为不同价格，主打的上牛肉寿喜烧无论从口味还是性价比都吸引了很多回头客。

想要尝试多种口味的朋友还可以试试鸳鸯锅，一半是寿喜锅，一半是味增牛肠锅，汤头浓郁，牛小肠嚼劲儿十足。

人均：219元

新源里西19号格纳斯主题酒店1楼（左家庄电话局对面）

010-64643383

7 幕之内日式料理

藏身于民族大学西路吉屋3楼的幕之内是一家小清新风格的日式料理店，除了寿喜锅，还经营伊藤佑抹茶甜品。店内装潢和风满满，樱花树上挂着各种小卡片，木质卡座和榻榻米为用餐增添了私密性。

锅底种类多达8种，包括豆乳味增锅、日式咖喱锅底、牛肉寿喜锅、日式昆布涮锅等，套餐搭配的蔬菜和肉也是诚意满满。

樱花蜜水兼具颜值和口味非常值得一试，甜品方面推荐抹茶四宫格，可以一次尝遍抹茶千层、抹茶冰激凌、抹茶布丁、圆子等特色甜品。

人均：97元

民族大学西路18号吉屋3楼

17744548879

8 仁羲居酒屋

“一壶清酒一帘幽梦”，仁羲居酒屋给人一种热络而温暖的感觉。暖黄的灯光、纱幔隔断、江户风情的榻榻米包厢和光线明亮的吧台舒解了食客的都市紧绷感。

寿喜锅的生鸡蛋选用日本进口的朝一鸡蛋，牛肉来自特级美国肥牛，除了常规蔬菜还有装满蟹籽的小布袋和龙虾小丸子，格外丰盛。

居酒屋自然离不开酒水饮料，造型可爱的波子汽水装在富士山杯中仿佛有气泡升华的海底富士山；清酒种类从纯米酿到纯米吟酿再在纯米大吟酿满足了酒鬼的不同需求。

人均：213元

西顶路世纪金源中央通道北面居然之家装饰材料馆西侧观光电梯三层

010-88998088

撰文 & 摄影 & 编辑 / Aileen

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