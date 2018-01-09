今年要开的这几家新餐厅 值得你专门安排一场旅行

导语：在即将到来的2018年，势必有许多大有来头的新餐厅开业或重开业，有些是名厨扩张版图，有些则是羽翼渐丰的新秀崭露头角。（来源：界面 作者：丁晓蕾）

如果你正在安排未来一年的旅行计划，不妨把这几家新餐厅安排到旅行计划中去。如果你正想去美国，那不妨把洛杉矶放到行程中。在过去几年间，很多令人瞩目的新餐厅汇聚洛杉矶，让这个十分平面、不开车无法生活的城市一下子成为了新的美食重镇，而 uber、lyft 等服务的普及，也让这个城市变得对外来者来说更友好了。在欧洲，那个近年来最重要、最具革新仪式的餐厅在经过一段时间的停业整修后，终于要重新开门迎客，人人翘首以盼，但能否订到位子则是要看运气。在南美洲，秘鲁菜继续引领风潮，也会有新的玩家加入进来。

哥本哈根 | NOMA 2.0

noma.dk

新的 Noma 以食材作为季节划分，第一季是海鲜，接下来还有蔬菜和野味

餐厅官网上已经发布了预订时间，5月份的位子将在1月18日开放预订，价格是每人 2250 丹麦克朗，还提供针对学生的特别优惠。我们现在知道的事情是：新的餐厅将分三季菜单，第一季的主角是海鲜，夏天是蔬菜，冬季才会以野味肉类为主题。为了员工福利，餐厅每周只开四天，每周三到周六营业。

秘鲁 | MIL

www.centralrestaurante.com.pe

南美排名第一的餐厅 Central 背后的灵魂人物——Virgilio Martinez 和 Pia Leon 这对夫妻组合，在2016年就宣布了自己的新计划，把 Central 搬到一个更大更新的地方，妻子 Leon 会放更多精力在自己的休闲餐厅 Kjolle 上，更重要的是，他们还会开一个全新的餐厅“Mil”，位置在印加古城附近离 Cusco 不远的地方，主打当地安第斯菜，从首度利马搭乘一小时的飞机到达 Cusco 后，还要再开车45分钟才能到达餐厅所在的山区。这个位于高原之上的餐厅，会让食客更能切身体会到“本地食物”与当地环境和居民之间的紧密联系。主厨 Martinez 认为，在位于城市里的 Central，他常常要向客人解释自己的菜肴，但他相信在这家新餐厅，客人身处在世界上最壮美的自然景色之中，呼吸着当地的空气，面前的食物也会一下子变得顺理成章，无需更多语言的修饰。

洛杉矶 | NOMAD

www.thenomadhotel.com

纽约、也是世界上最好的餐厅之一“Eleven Madison Park”的背后灵魂人物，Will Guidara 和主厨 Daniel Humm 决定走出纽约，这对合作伙伴选择在洛杉矶 Downtown 开设一家有241个房间的酒店，起名 Nomad。洛杉矶 Downtown 常被简称为“DTLA” ，有着从繁冗到破败混乱的历史，近几年来在当地政府的努力下，复兴有目共睹。新的酒店位于一栋新古典主义的建筑里，前身是意大利银行总部。餐饮当然是这座酒店的重头戏，设有五个不同的餐饮空间，既有正式的晚餐厅，也有楼顶的泳池吧。1月20日以后开始接受预订，拉斯维加斯的新酒店开幕也指日可待。

Nomad 酒店

除了 Nomad，Momofuku 的韩裔主厨 David Chang 的西海岸新店也要开了，店名叫 Majordomo，菜单跟 Momofuku 完全不同，会出现很多熏制的肉和本地食材。 David Chang 很久之前就想在西海岸开餐厅了，有消息传出他正在考虑在西海岸置业买房，还宣称 LA 的韩国城是美国最好吃的地方。

David Chang 可能是第一个被运动品牌看上合作鞋子的人

SABOR | 伦敦

www.saborrestaurants.co.uk

Barrafina 是伦敦近年来最激动人心的餐厅之一，其背后主脑主厨 Nieves Barragan 和经营者 José Etura 的新餐厅将在近期开幕，仍然主打西班牙菜，餐厅里既有面对这开放厨房的吧台座位，也有西班牙烧烤餐厅式的楼上座位，客人可以享用新鲜出炉的章鱼和乳猪。

MASSIMO BOTTURA | 佛罗伦萨

关于 Massimo Bottura 在佛罗伦萨的这家新餐厅，消息封锁很严，导致相关信息非常少。现在我们只知道，它位于 Palazzo della Mercanzia 的 Gucci Garden （原 Gucci 博物馆），这个花园在翻修，预计会在1月的米兰男装周期间开放，那么人们也有理由推测，餐厅也会在这期间开门迎客。

UNA PIZZA NAPOLETANA | 纽约

www.unapizza.com

Anthony Mangieri 在旧金山的披萨店取得成功后，转而进军纽约下东区。餐厅除了有 Mangieri 每天现做的披萨外，还有自然酒供应。自然酒“Natrual Wine”是近年来兴起的一种概念产品，指的是从种植到酿造过程中，都不受化学制品和添加剂影响的葡萄酒，也即是一种“古法酿制”。它的口味相对来说更不可预测，更多水果发酵的味道，也有很多人觉得，自然酒喝了不太会“上头”。你可能不会为了一个披萨店专门飞一趟大洋彼岸，但反过来未尝不可，为了纽约去一次纽约，然后顺便去尝尝这家新开的披萨店。