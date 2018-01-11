海底餐厅 美食不再是主角

导语：神秘的海底世界总是令人神往，如果能在海底悠闲地用餐，会是种什么样的体验？在挪威最南部海岸线顶端的小村庄里，有一家叫Under的水下餐厅即将开业，这将成为欧洲首家海底餐厅。来到这家餐厅，食客们可以开启一段“海底两万里”的奇幻之旅。（来源：北京日报）

Under水下餐厅

Under餐厅部分倚靠在崎岖的海岸线上，并在海面下方延伸5米左右，形成一种“下沉”的效果。餐厅设计了三个层次，让客人们拥有不断“下沉”入海底的感受。首先，客人们从入口处进入衣帽区，随后便来到一个香槟酒吧，这是海岸线与海洋之间的过渡区。接下来，一个巨大的橡木框将客人们引入餐厅空间。餐桌摆放在巨大的全景窗前，客人们坐在餐厅里，可以感受和海洋生物一同用餐的奇妙体验。

为了承受来自海洋的压力和冲击，餐厅使用了厚度达1米左右的混凝土墙面，流线型的建筑被封装在粗糙的混凝土外壳里，可以吸引贻贝类海底生物附着在外壳表面，同时可以抵御令人不适的海底环境。餐厅还使用了坚固的亚克力窗户，餐厅内部的静音照明装置安装在海床上，透过明亮的窗户，客人们可以欣赏到迷人的海洋野生动物，而且随着季节和天气的变换，可以欣赏到不同的海景。

Under餐厅部分位于海面上，并在海面下方延伸5米左右，形成一种“下沉”的效果。

餐厅的色调布局也充满了故事性。香槟酒吧的特色灵感来自海岸带的色彩，使用柔和色调展示贝壳、岩石和沙子等海边沉淀物的特征。在河床、海藻和海水的包围中，餐厅部分则用“深蓝色”和“绿色”来展示海洋魅力。餐厅的内饰也都取自橡木等天然材料，温暖的橡木与粗糙的混凝土外壳形成鲜明对比。

傍海而建，海鲜自然是特色菜。餐厅里供应当地现采的海鲜，如鳕鱼、龙虾和贻贝等。餐厅采用加热泵技术来维持海底的室内温度，可以满足100个人同时就餐。

这个神奇的餐厅，由国际知名的设计工作室sn?hetta设计。从1989年开始，该工作室完成了埃及亚历山大图书馆、纽约时代广场改造等世界各地的公共文化建设项目。此次参与设计Under餐厅，是工作室首次尝试水下餐厅设计项目。

其实，在Under餐厅之前，马尔代夫的度假村内早已拥有几个水下餐厅，主打“和海洋生物共同用餐”的体验。不同的是，Under餐厅不仅仅是用来就餐，它还是个能够通过全景窗口直接观察海底生物的海洋研究中心，同时，随着时间的推移和软体动物的聚居，Under餐厅的水下部分会成为一个生长在海床上的人造蚌礁，从而更好地净化海洋环境。

设计团队表示，餐厅被看作是海洋生态的一部分，并致力于海洋生物学研究，餐厅欢迎海洋生物学家前来造访。此外，建造Under餐厅，也是对挪威海岸和林德斯内斯的致敬，是对海洋野生动物和挪威南端的岩石海岸线的致敬。

据了解，这家餐厅将于今年2月正式开始建设，2019年3月正式开始对外营业。未来到欧洲旅行的小伙伴们，可以有机会感受海底用餐的奇妙了。