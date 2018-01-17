吃过这10家新加坡餐厅 你离本地老饕又近了一步

导语：新加坡，国人钟爱的旅行目的地之一。除了干净的环境、琳琅满目的商品外，也别错过了这里融贯东西的各地美食。但你真的知道去哪儿吃才不虚此行吗？今天推荐的10家狮城餐厅最适合追求浪漫、独特、精致高级料理的老饕们！（来源：赞那度）

Corner House

要说在植物园里享用美食，那首选一定是Corner House。这家高级法式料理餐厅藏身的植物园已拥有150多年历史，它既是新加坡的缩影，也是必游之地。

Corner House

其中，Corner House 更是园内最美的建筑，如果选择中午来此就餐，你便能一睹植物园中的一众美景。

Corner House

餐厅里最让人惊艳的菜品恐怕非4-way Onion 莫属。大厨把从法国远道而来的Cevennes 洋葱整个掏空放入黑松露温泉蛋，入口时，洋葱的香甜和扑鼻的松露香将溢满你的整个口腔。

Corner House

当然，其他各种创意料理上桌时，请控制住自己不要连连发出wow~ 的惊叹。

Corner House

add：1 Cluny Road， Singapore Botanic Gardens

Equinox

想在高空一边吃美食，一边看遍全城美景？快去瑞士史丹福酒店69楼的Equinox 餐厅。

Equinox

Equinox 取名自天文现象，不仅拥有独具一格的装饰风格，夜幕降临后的餐厅更是让人神往之地。当城中摇曳灯光、远处马来西亚、印度尼西亚的朦胧倩影和室内的炫目美景交相辉映，不免让你生出漫步碧空、傲游宇宙之感。

Equinox

餐厅主打精致的现代欧式美食，包括开胃菜鸭肝酱配夏季松露菌和海鲜，主菜杏脯红焖羊肉、烤大蒜土豆泥、油浸蕃茄，甜品薄荷舒芙蕾等在内的诱人美味将为你带来难以忘怀的完美高空美食体验。

Equinox

add：Swiss h?tel The Stamford 2 Stamford Rd Level 70

Cherry Garden

历史感十足的玄关、气势恢宏的雕刻……开在文华东方酒店里的樱桃园（Cherry Garden）是新加坡最美的餐厅之一。

Cherry Garden

你很容易便能从这里的布局中找到阴阳五行元素，而最特别的是，样式繁多的装饰更生动展现了风水吉兆。

Cherry Garden

餐厅会定期更新菜单，选用最新鲜的应季食材，将摆盘布置得特别有现代艺术感，而所有这些都是为提供菜品丰富的正宗粤菜佳肴所做的准备。

Cherry Garden

当然，无论你是喜好全球何种美酒或哪种中国精品香茗，你都能在这里找到心之所爱。

add：5 Raffles Avenue， Marina Square

Imperial Treasure

御宝轩（Imperial Treasure）位于狮城超级购物中心义安城，是御宝饮食集团在新加坡开设的第一家餐厅。

Imperial Treasure

相比传统主打生猛海鲜的餐厅装潢，御宝轩的外观更显时尚，还选用雅致的深色木器进行装饰。

Imperial Treasure

餐厅以烹制传统潮州菜中的海鲜见长，正因为坚持使用新鲜水产作为主要烹调原料，所以这里的汤菜清纯鲜甜，非常鲜美。

Imperial Treasure

除此之外，餐厅提供的各色点心同样广受欢迎，酥皮蛋挞、炒萝卜糕、鱼片粥、云吞面等美食可都是早午餐的上佳之选。

Imperial Treasure

add：Great World City， #02-05A/6 1 Kim Seng Promenade

Cé LA VI

去Cé LA VI 用餐，你将收获一次千载难逢的体验。开在高达200 米滨海湾金沙空中花园内的Cé LA VI 不仅让你看遍绝佳城市美景，还提供一流大厨烹制的顶尖美味佳肴。

这家以现代亚洲美食为主题的餐厅对所有菜肴都进行了精心的比例设计，这能让你有机会品尝菜单中的所有美食。

Cé LA VI

无论是它家的招牌开胃菜脆皮鱿鱼仔，还是热门的香煎黑安格斯牛肉刺身，或者只是首席侍酒师为你精心选配的一款完美佳酿，这些都将让你的味蕾获得极致体验。

Cé LA VI

add：SkyPark at Marina Bay Sands North Tower 1 Bayfront Avenue

JAAN

以梵文“碗”命名的餐厅Jaan 一眼看去就显得特别华丽。华贵精美的穆拉诺水晶吊灯挂在天花板上，与窗外迷人的城市风光相映成趣，这炫目的视觉观感和魅惑剪影不免让你心生迷醉。

JAAN

餐厅将古今法式料理与地中海风味融为一体，如此独特的南法新派料理体验将让你一试倾心，而配合菜肴的殿堂级艺术摆盘也将给你带来惊艳的视觉冲击。

JAAN

你能在这里同时享受颠覆性口味的佳肴、大师级的美妙艺术与创意烹调的完美结合。

JAAN

add：2 Stamford Road Equinox Complex Level 70 Swissotel The Stamford

Golden Peony

精美的柚木屏风、极具中国神话色彩的瓷器陈设、竹柄茶壶……散发出如牡丹般雍容华贵气质的金牡丹（Golden Peony）无愧于多年来收获的无数赞誉，而它也是粤菜忠实拥趸去新加坡的首选。

Golden Peony

这里的主厨及其中式美食团队设计了一系列诱人的菜式。餐厅烹饪所使用的香料和调料必须全部从中国各地进口，只为打造出各式精致点心和令人一尝难忘的招牌菜肴，为粤菜粉们提供最原汁原味的中式美馔。

Golden Peony

add：2 Temasek Boulevard Conrad Centennial

Salt Grill & Sky Bar

作为最知名的购物区，乌节路往往是你必去的新加坡打卡签到地。然而，估计很少有人知道在这片商店林立，美食遍布的地块还有一家曲径通幽的高级餐厅——Salt Grill & Sky Bar，如果无人介绍或许你都无法找到前往餐厅的搭乘电梯。

Salt Grill & Sky Bar

这家开在乌节路地标ION Orchard 55层的澳洲餐厅拥有极好的视野，天朗气清时你或可俯瞰新加坡商圈的繁华市景，或能一睹霓虹掩映下的绚丽夜景。

Salt Grill & Sky Bar

完美的鸡蛋与松软的小圆饼让这里出品的火腿蛋松饼从同类中脱颖而出，而用黄油和牛奶烹制的烙饼还创意十足的加入了美味的枫糖浆冰淇淋，不过需要尽快吃，不然冰淇淋可就全都化了。

Salt Grill & Sky Bar

add：2 Orchard Turn， #55-01 & #56-01 ION Orchard

The White Rabbit

古朴而不乏时尚元素的登布西山上有一家由教堂改建的唯美餐厅——The White Rabbit。如果你想尝试与众不同的服务，摆脱拘束环境，全情投入欧式美食世界，那就来这里吧！

The White Rabbit

你既可以在这里优雅时尚的氛围中体验古老的用餐传统，也能在此品尝传统或经过改良的美味佳肴。当然，也正因为这里曾是教堂，所以，来此举办婚礼的人仍络绎不绝。

The White Rabbit

当然，在“兔子窝”（The Rabbit Hole）里和其他宾客小酌几杯也是不错的体验。这里的菠菜色拉、香煎鹅肝、奶酪、通心粉都非常值得一试。

The White Rabbit

add：39C Harding Road

Les Amis

作为Les Amis 集团的旗舰餐厅，成立于1994年的Les Amis 地处狮城中心，和集团旗下的多家著名餐厅（Aoki、La Strada 和Bistro Du Vin等）相距不远。

Les Amis

这家主打当代欧洲菜肴的餐厅的行政主厨曾在多家米其林星级餐厅任职，擅长使用来自欧亚的精选上等食材烹制美食。除了食物外，Les Amis 的环境和服务同样会让你抚掌赞叹。

Les Amis

富丽堂皇的餐厅除公共区域外还拥有包括可观赏厨房的“主厨桌”在内的5套私人包间；而这里面带微笑的侍应生更将为你奉上贴心、舒适的高品质服务。

Les Amis

add：1 Scotts Road #01-16 Shaw Centre