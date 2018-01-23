Gucci又开了家餐厅，15 欧元就能吃到米其林三星

导语：佛罗伦萨市政广场旁一栋楼房近日闪烁着一个粉红色眼睛。这就是著名的Gucci Garden 所在处。（来源：识尚东西）

Gucci Garden栖身的建筑名为Palazzo della Mercanzia，是一栋建于14世纪的四层小楼。2014年，Gucci曾把这个小楼用作博物馆，拿自家的成衣、饰品、箱包、文件、照片等藏品展示品牌近百年的历史和传承。

Gucci Garden包括了米其林三星主厨掌勺的高级意式餐厅Gucci Osteria，一家Gucci精品店，以及一个小型电影放映室。整个Gucci Garden兼具展览、餐饮、购物、以及观影的功能，能让顾客全方面感受独有的Gucci风格。

（CINEMA DA CAMERA放映厅）

（Gucci Osteria）

（精品店）

最令人好奇的就是1月10日正式开张的Gucci Osteria，餐厅所用的餐盘全是Gucci家居线的产品，摆在那里就是一个美丽的广告。

和盘子同色系的餐厅菜单，封面和大楼上的霓虹灯眼睛相呼应，简直少女心爆棚。

菌菌曾经介绍过，《寿司之神》的导演大卫·盖博拍摄的《主厨的餐桌1》（Chef‘s Table）。这是一部关于全球知名厨师的纪录片，第一季第一集的主角，就是意大利厨界大神：Massimo Bottura。他就是这个餐厅的主厨！

（Massimo Bottura）

Massimo在家乡摩德纳有一家米其林三星餐厅Osteria Francescana 。这家餐厅在“2016全球最佳50家餐厅”的排名中位居第一，可见他在意大利厨界的地位！

这位游历了纽约、掌勺过巴黎顶尖餐厅的意大利厨师具有超凡的艺术家气质，是新式创意义大利菜的先锋人物，他的料理即艺术，Gucci能请到他可见用心良苦，但是，你完全不用担心吃不起Gucci Osteria的菜。

Massimo Bottura除了为Gucci Osteria 供应意式蘑菇烩饭、意式饺子等传统意式佳肴，还有拉丁美洲炸玉米粉圆饼、橙汁金枪鱼、馒头猪肚包之类的异国风情融合菜，然而每道菜定价都在15至30欧元之间。

在酒足饭饱后，客人们还可以到拥有集市风格的精品店里逛逛，除了服饰，你还可以买到Gucci Décor系列家具产品。

目前Gucci在全球开了大约500家零售门店，在佛罗伦萨、米兰、东京开了GUCCI CAFé咖啡馆。

2015年7月22日，Gucci把亚洲第一家餐厅“1921 Gucci”开在上海环贸iapm。“1921 Gucci”是全球第一家售卖正餐的Gucci餐厅，数字1921则是品牌创立的时间。餐厅充满了时尚现代感，高挑的空间配上落地窗以及窗外繁华的银座大街街景，餐厅以意大利菜式为主，人均不到200元。

但目前，没有任何一家Gucci店像Gucci Garden这样将展览、餐饮、购物、以及观影等诸多功能集于一体。Gucci Garden 一楼精品店可以随意出入，不过你想看楼上展览的话，就需要买门票，票价 8 欧元。相关部门负责人表示，票价收益的一半将捐给佛罗伦萨的翻新项目。

看来，Gucci现在只差酒店了！不知道到了Gucci真的开酒店的那天，酒店特供拖鞋会不会是这款……

作者：意烩

文：爱乐菌，编辑：意森菌，

资料参考：gamberorosso.it网、界面新闻，

图：gamberorosso.it网、Gucci官网