迈克尔•乔丹开的牛排馆 只有在芝加哥洲际才能吃到

导语：篮球史上最伟大的球员，他冠名的牛排馆你会去吃么？（来源：界面）

迈克尔?乔丹从 NBA 退役（并在职业棒球联盟打了很短一段时间）后，你可以在各种服装、装备、制服和鞋子的logo 标识上看到他的剪影，就连那些他没有参与过的运动项目相关的服饰上也会有他剪影的logo。全世界的乔丹粉丝都想“像迈克一样”。为什么不呢？1982 年，他所在的北卡罗来纳大学焦油踵队（University of North CarolinaTar Heel）赢得了NCAA篮球冠军联赛。接着，他继续跳跃、投篮、防守、转身、投篮，在芝加哥公牛队（Chicago Bulls）夺得了六次 NBA 总冠军（两次“三冠”），入选 NBA 全明星 14 次，还赢得了两块奥运金牌。

乔丹现在是 NBA 夏洛特山猫队（Charlotte Bobcats）的老板。据福布斯估计，他目前的身家为 13.1 亿美元。他与长期合作伙伴耐克共同推出的 Air Jordan 系列鞋子取得了非凡的成功。除此之外，他还有各种与“23”有关的资产，包括餐厅。

迈克尔?乔丹牛排馆（Michael Jordan Steakhouse）位于芝加哥密歇根大街（Michigan Ave。）上一家洲际酒店内。你可能只能自己想象一名身高 6 尺 6、身形强健的专业运动员晚餐吃什么，但这里的厨师长克雷格?库珀（Craig Couper）却真的知道乔丹吃什么，还把它做成了“像迈克尔一样吃”套餐，一人份售价 110 美元。

“如果你想吃得像迈克尔一样，那你得先从这三道特色开胃菜开始吃起：枫糖双层烟熏Nueske培根、超大蟹饼配柠檬蒜泥蛋黄酱和顶上撒着威斯康星州Roth Kase蓝芝士干酪的蒜香面包，”库珀说，“下一道菜你可以选龙虾浓汤或凯撒沙拉配橄榄油油炸面包丁。迈克尔爱吃凯撒沙拉。每次他来的时候都会点一份凯撒沙拉。”

如果你想吃得像迈克尔一样，那你得先从三道特色开胃菜开始吃起：枫糖双层烟熏Nueske培根、超大蟹饼配中国柠檬蒜泥蛋黄酱和顶上撒着威斯康星州 Roth Kase蓝芝士干酪的蒜香面包

迈克尔?乔丹牛排馆很准确地了解乔丹的口味。“两块菲力牛排配一磅去头龙虾，这适合两个人吃，”库珀说，“迈克尔?乔丹总是吃 16 盎司、风干了 45 天的美国农业部特选级带骨菲力，配上生姜醋汁。那是块很大的牛排。他会要五分熟的。”

最后一道压轴菜是：“一只 23 层的巧克力蛋糕。我们下了很多功夫才做出来 23 层，不过它们很漂亮。蛋糕很高，穿过餐厅时特别引人注目。”

库珀坚称，他唯一没看过乔丹吃的就只有甜点。“但要是你和他一起来，他会让你点的。”显然，许多顾客都曾有幸和乔丹一起用餐。

“迈克尔?乔丹只要人在芝加哥，就会到这家餐厅来。他真的很喜欢光顾这里。你会看到他在酒吧里高谈阔论或来这里和朋友吃午饭。或者他也有可能会在私人用餐室吃晚餐，”库珀说，他帮助乔丹避开过大量公牛队粉丝蜂拥而至的局面，“他当然会和别人交流互动，不过那得等他先吃完饭。所以我们会安排人疏导人群，不让他们接近他的桌子。迈克尔很注重隐私，我们常把他安排在可以看见但不能靠近打扰他的地方。他只想来和朋友家人吃顿饭。”

库珀说：“有些他喜欢的口味和东西，他会让我们帮他送到他在佛罗里达的家。我们会把我们的培根秘密送过去，他的厨师会在那里负责烹饪。”

至于那些没能在迈克尔?乔丹牛排馆碰到乔丹用餐的顾客，他们可以选择“坐在乔丹平时坐的地方”——他那被称为“23 号桌”的私人保留座位

“这里本身不是一家主题餐厅，但我们的酒吧里有一系列 1980 年代到 1990 年代间公牛队摄影师拍摄的照片。这些照片有许多都没有公开发表或出版过，也就是说，这里有一些独家照片。这里还放着一些我们有的冠军雕像，不过纪念品倒不多，”据库珀说，这间温暖优雅的牛排馆氛围很休闲，“芝加哥有很多牛排馆，而且还有很多新店在不断开张，因为大家喜欢这种用餐方式。对于来到这座城市的人们来说，这是不用装逼又能够体验美食的好方法。”

人们要根据自己的口味来点牛排。我们会尽力烹制出你吃过最好的牛排，无论你是要三分熟的还是全熟的，”库珀说，“我个人喜欢四分熟的牛排，但如果你不想看见血丝，你就不会喜欢四分熟的牛排。如果你喜欢全熟的牛排，我们会确保不把牛排烤焦烤老。”

你能在家烹饪出和牛排馆一样的菲力牛排，在电视机前边看 NBA 比赛边吃吗？

在家做牛排，关键是要下锅前提早半个小时把牛排拿出来，让牛排升温到室温。然后，用粗粒盐和胡椒给牛排调味，把牛排预热至 450 华氏度。取一只金属煎锅，往里面倒一点油，在炉子上加热。在锅里给牛排留出一定的空间，烧到它两面都变成漂亮的褐色。然后把它放进烤箱。”

翻译：熊猫译社 钱功毅