Gucci/Dior/Chanel/Prada…这些奢侈大牌原来这么好吃

导语：奢侈品牌与美食结合最成功的案例可能是电影《蒂凡尼的早餐》，它是奥黛丽·赫本所有影片中上座率最高的一部，也让观众永远地记住了Tiffany。近几年，越来越多的时尚品牌与餐厅、咖啡馆、酒吧等合作，成功捕获了大批喜欢时尚、美食以及社交网络的年轻人。（来源：悦游CondeNastTraveler）

不管是Burberry在伦敦的餐厅，Dior在首尔的咖啡馆，还是Prada在米兰的酒吧，都很快成为了人们拍照、打卡的网红店。

这份大牌餐厅名单送给你，不论装修、设计，还是品牌，保证有你想去的那家。

1 文艺复兴般的Gucci——佛罗伦萨

Gucci

Gucci Osteria是佛罗伦萨新开餐厅中最引人注目的一家。首先，它是全新的Gucci Garden的一部分，到这用餐之后能逛也能买。其次，这家餐厅是米其林星级大厨Massimo Bottura和Gucci的创意总监Alessandro Michele联手设计打造的。餐厅的内部装修既保留了Gucci的调性，也结合了意大利文艺复兴的风格。

Gucci

绿色的墙面上用金色的字写着15世纪意大利的歌词。餐盘和餐巾都沿用了Gucci的设计风格。在这吃饭保证能让你拥有一次独特的用餐体验。汉堡、热狗、意式饺子等普通的菜品都在这里打造成了Gucci的特色菜。吃完了还能逛逛这里的展览，下次来佛罗伦萨记得到这里找Gucci。

地址：Piazza della Signoria， 10， 50122 Firenze FI， Italy

2 真正的蒂凡尼早餐——纽约

2017年11月，这家让Tiffany粉丝们梦寐以求的咖啡馆终于诞生了。这也是去年Tiffany诞生180周年开的首家餐厅。店内的装修风格沿用了Tiffany最经典的蓝色，甚至名字就叫Blue Box Cafe。它位于纽约第五大道，Tiffany旗舰店的第四层。

Blue Box Cafe

餐厅内的菜品是经典的美式风格，早餐和午餐都是固定菜单，分别是29美金和39美金。早餐和午餐都是两道式的，有非常多的选择。同时供应多种热饮和甜点。来纽约吃一顿真正的蒂凡尼的早餐吧。

地址：727 5th Ave， 4th Floor， New York， NY 10022， United States

3 甜蜜的Dior——首尔

Café Dior

马卡龙、巧克力、冰淇淋，以及各式蛋糕，在首尔的Café Dior你能品尝到这些由法国甜点大师Pierre Hermé为Dior设计的精品甜点。当然，还有各式的饮品搭配。

Café Dior

这家店在首尔Dior的旗舰店House of Dior的第五层，既有室内的座位，也有室外露天的座位。店内装修非常优雅奢华，一般从上午11点营业至晚上8点，周日至晚上7点。Miss Dior们到首尔千万别miss这家店啦。

地址：464 Apgujeong-ro， Cheongdam-dong， Gangnam-gu， Seoul

4 Prada的韦斯·安德森之梦——米兰

《布达佩斯大饭店》《月升王国》《了不起的狐狸爸爸》提到导演韦斯·安德森的电影，你可能不记得具体的情节，但是一定会记得电影中梦幻般的视觉。这让身为电影导演的他竟然收获了大批设计类和摄影类的粉丝。Prada也是安德森迷，并且在米兰与他联手打造了这家名为Bar Luce的餐吧。

Bar Luce

Bar Luce有咖啡、牛排，也有血腥玛丽、大都会等经典鸡尾酒。话不多说，只要是安德森的影迷，看到这家店内的装修应该就会爱上它吧，管它到底吃什么呢。

地址：Largo Isarco， 2， 20139 Milano MI， Italy

5 Chanel的日料店——东京

这家米其林二星餐厅，位于东京的银座。它是Chanel和法国大厨Alain Ducasse合作的一家明星餐厅，名叫Beige。这里的食材全都是从世界各地精挑细选的，比如茨城的梅山猪肉、镰仓的新鲜蔬菜、北海道的牛肉，以及布雷斯的鸡肉、布列塔尼的龙虾等。虽然这家店已经开业了很久，但是很多菜肴都是按季节更换的，这也让这家店焕发着持久的新生。

Beige

餐厅室内装潢则由Peter Marino打造，融合了日式和欧式风格。这和Chanel关于时尚的名言不谋而合：简约是所有优雅的主旨。

地址：Tokyo Chanel Ginza Building 10F， 3-5-3 Ginza， Chuo-ku， Tokyo

6 Burberry粉丝们有福啦——伦敦

Thomas’s

在伦敦摄政街的121号，Burberry用品牌创始人的名字Thomas命名了这个品牌的第一家餐厅。Burberry是极具英国传统风格的奢侈品牌，餐厅Thomas’s的装修风格非常的高雅奢华，黑白色的大理石地面、灯笼型吊灯，以及深色的木质家具。品牌的创意总监说：我们想让顾客在轻松的环境下享受Burberry所营造出的世界。

Thomas’s

这家餐厅从早餐到晚餐都有提供，菜品和装修一样，也是英式口味：熏三文鱼、龙虾薯条等，以及非常经典的英式下午茶。下次来伦敦的朋友，可以去Thomas’s体验下Burberry的世界。

地址：121 Regent Street， London， W1B 4TB

7 Vivienne Westwood的下午茶——香港

Vivienne Westwood Cafe

位于海港城的这家Vivienne Westwood Cafe分为两个区域，一个是18世纪法国传统茶室的样子，另一个则看起来像是Westwood时装秀的后台。这家店不大，只有20个座位，因此从开业就常常排队。逛街累了，来尝尝这里的英式下午茶吧。这家店在上海也有分店，装修风格与香港的很像，在淮海路上。

Vivienne Westwood Cafe

地址：3 - 27 Canton Rd， Tsim Sha Tsui， Hong Kong

8 中东的阿玛尼——迪拜

Giorgio Armani

说起迪拜，几乎能和奢华划上等号。因此迪拜也有不少奢侈品牌合作的餐厅，Giorgio Armani就选中了迪拜开了这家名为Emporio Armani Caffe的餐厅。餐厅位于迪拜非常著名的阿联酋购物中心里，供应各式传统的意大利菜肴。

Giorgio Armani

有趣的是，店里还有Armani Dolci柜台，专卖巧克力等糖果。餐厅供应早午晚三餐，是一个随时逛随时吃的好地方。

地址：Mall of the Emirates Sheikh Zayed Rd， Dubai

9 Bulgari的米其林餐厅——东京

Il Ristorante- Luca Fantin

东京银座的这家Bulgari，整个建筑就像一个珠宝盒，它不仅是Bulgari全球最大的店铺，同时还拥有酒店和餐厅。特别是这家名为Il Ristorante- Luca Fantin的餐厅是米其林一星，不管是位置还是菜品在东京都非常出名。日本食材和意大利做法碰撞出了新的火花。这里还有一家巧克力店Il Cioccolato，出售手工制作的巧克力。

Il Ristorante- Luca Fantin

地址：Ginza Tower 9F， 2-7-12 Ginza， Chuo-ku， Tokyo 104-0061

10 Hermès的Café Madang——首尔

Café Madang

在首尔Hermès的旗舰店一层，你就能找到这家名为Café Madang的店。类似的店在东京银座的Hermès也有一家。首尔的这家延续了Hermès的风格，连桌布上都绣着Hermès的logo。很多甜点都会点缀有Hermès标志性的H型巧克力。除了甜点之外，这里还有沙拉、三明治、汉堡等，如果是逛街累了，推荐这里的下午茶套餐哦。

Café Madang

地址：7 Dosan-daero 45-gil， Gangnam-gu， Seoul

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