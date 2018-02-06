去平昌看冬奥 这些韩国美食比欧巴更撩人

导语：体育迷们近期关心的话题莫过于2月9日即将开幕的2018平昌冬季奥运会了。如果你刚好计划来一趟韩国奥运行，除了逛街购物看欧巴之外，这些平昌当地最有名的餐厅也是非常值得划重点的行程了。

位于韩国江原道地区的平昌郡境内近八成面积被山峦覆盖，冬季白雪皑皑，被称作“韩国阿尔卑斯”也不为过。

龙平滑雪场

平昌的龙平滑雪场更是网红级别的滑雪胜地，这里曾是《鬼怪》、《冬季恋歌》等热门韩剧的拍摄地。

《鬼怪》剧照

2018年平昌冬季奥运会的高山滑雪比赛也将在龙平滑雪场举办。

在白雪覆盖的冬奥之城平昌，除了打卡欧巴们曾经颤抖过的地方，满足自己的韩餐胃也是正经事。

无论你爱的是烤肉↓↓

炸鸡↓↓

还是荞麦面↓↓

这些平昌“网红级”餐厅都能让你邂逅地道韩国美食，千万别忘了去打卡。

韩牛烧烤：Daegwallyeong Hanwoo Town

体验韩国美食怎么少得了烤肉？平昌出产的韩国本土纯种黄牛hanwoo品质不俗，当地也有很多烤肉餐厅。

Daegwallyeong Hanwoo Town是猫途鹰上排名第2的平昌当地餐厅，这是一家自助式韩国烤肉店，食客可以在一层的冷柜里自己选肉，再拿到二楼烧烤。除了鲜嫩多汁的烤肉，这里还有地道韩式泡菜和各色小菜。

地址：38， Olympic-ro， Daegwallyeong-myeon， Pyeongchang-gun， Gangwon-do 25347， South Korea

电话：+82 33-332-0001

平昌荞麦面：Yetgol

在韩国使用荞麦粉制作凉粉和面条的历史由来已久，所以荞麦面和荞麦凉粉并非平昌特产。但平昌郡蓬坪地区的荞麦料理与众不同，这里的荞麦美食以当地纯净自然环境中生长出来的优良荞麦为原料，从田野到餐桌原汁原味。

在Yetgol可以吃到100%平昌土生土长的荞麦美食，这里的荞麦面也是韩牛之外最值得打卡的当地特色。

地址：5， Gipung 1-gil， Bongpyeong-myeon， Pyeongchang-gun， Gangwon-do 25304， South Korea

电话：+82 33-336-3360

炸鸡：Bbq Chicken

下雪的日子需要炸鸡和啤酒，来到雪景环绕的冬奥之城，地道的韩式炸鸡也是不容错过的美食。Bbq Chicken供应多种口味的炸鸡和匹萨等快餐，炸鸡随点随炸，店面不大支持外带。

地址：325， Solbong-Ro， Pyeongchang-gun， Gangwon-do 25351， South Korea

（ 部分图片来源：Tripadvisor、餐厅官方网站）