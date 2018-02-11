用一道菜记住一家店 10大“年度欲望餐厅”

导语：味蕾大概是身体上最诚实的器官之一，好或者不好，没法隐藏。喜欢的存入大脑，不喜欢的即刻就忘记（当然太糟糕的味道除外）。而大家对于好餐厅的记忆也大抵就是味蕾对于某一道菜的记忆，当你回想起来的时候，停留在舌尖上的回味似乎就在昨日。（来源：ELLE中文网）

ELLE从魔都众多餐厅中精选了10家，它们都曾经带给过食客们非凡的美食记忆。

NAPA

招牌菜：海胆伊比利亚猪里脊

最鲜嫩、香气最佳的伊比利亚猪里脊，搭配海胆的丰腴，两种看似相去甚远、一肥一瘦的海陆质地，在奇思妙想下，竟能谱出异常和谐的重奏，榛子酱的腌制调味，带来少许的坚果熏香。

位于外滩22号小红楼二楼的这间老牌葡萄酒高级餐厅，坐拥一线江景、300平米地下酒窖与全上海TOP5的葡萄酒酒单，十分合适庆祝特殊场合与节日。

更多人气菜：

生蚝鱼子酱、青柠汁腌扇贝、澳洲牛排肋骨

意式猪油鲜鲍

napa最新的6道式菜单中，有五道是都是最受食客追捧的人气菜品。开场的生蚝鱼子酱，近日做了改良，减少了根芹泥的数量，让生蚝和鱼子酱鲜咸丰腴得以更好地展现。

生蚝鱼子酱

犹如“法式湿吻”的青柠汁腌扇贝稍带辣意，与滋味清爽的摩德纳醋鹅肝冻一起，继续帮你打开味蕾。

扇贝青柠

还有牛肋排，是刚刚换上菜单的一道新菜：厚厚一层黄油薯泥，铺一层佩里戈松露，盖上一块慢煮到软烂且极入味的牛肋排……

餐厅地址：外滩22号二楼

预定电话：+86 21-63180057

Jean-Georges

招牌菜：鸡蛋鱼子酱

延续了纽约Jean-Georges的招牌，这道鸡蛋鱼子酱是不得不尝试的JG代表作。满满的鱼子酱下是加入了柠檬和伏特加打发的奶油霜，蛋壳小温盅内部则是保持由半熟蛋黄和蛋白组成的液态汤汁 ，如同丝绸般柔滑，慢慢的融化在口腔中。

位于外滩三号的这家法国餐厅采用了浅色调的装潢风格。从入口开始，象牙色大理石和浅色木地板的搭配就让人耳目一新，区别于一般fine-dining的暗色调，让整体的用餐氛围也显得更轻松一点。

其他人气菜：

深海扇贝配金色花菜、黄油焗龙虾、法式鹅肝酱配酸樱桃和糖衣开心果、巧克力蛋糕配香草冰激凌

深海扇贝配金色花菜

焦脆的花椰菜与柔嫩的扇贝形成鲜明的对比，而花椰菜中焦糖香气和蔬菜特有的清香使得扇贝中自带的咸味变得平衡而温和。

黄油焗龙虾

黄油焗龙虾里的龙虾弹性十足，而夏日蔬菜和西米粒则搭配出了非常清新的味道，热情果的酸甜和琼瑶浆的花香味完美融合，吃完之后唇齿留香。

法式鹅肝酱配酸樱桃和糖衣开心果

鹅肝酱口感细腻绵密，香浓绵滑。樱桃和开心果丰富了口感，中和了鹅肝酱的油腻，白葡萄酒做的果冻让余味多了一丝酒香。

巧克力蛋糕配香草冰激凌

巧克力蛋糕配香草冰激凌可谓“冰与火之歌”的经典组合，蛋糕和冰淇淋口感细腻，巧克力熔岩蛋糕甜度正好，回味悠长。

餐厅地址： 中山东一路3号外滩三号4楼

预定电话： 021-63217733

和平饭店龙凤厅

招牌菜：老上海熏鱼

这道上海本帮菜依照传统选用青鱼制作，将去骨切块的青鱼用酒腌制后过油，炸至金黄色放入秘制卤汁中浸泡，沥干后配以炸好的姜丝和香酥的芝麻。老上海熏鱼外焦里嫩，口感咸鲜味美。

由沙逊爵士亲自在华懋饭店内设立的龙凤厅，早就因为其美食和文化底蕴扬名国内外。位于和平饭店八楼，俯瞰外滩，拥有170个座位的龙凤厅如今依旧雍容华贵。

其他人气菜：

水晶河虾仁、大闸蟹、和平片皮鸭

清炒虾仁

龙凤厅主理上海风味的著名菜肴。特色菜肴除了老上海熏鱼、水晶河虾仁、和平片皮鸭和黑金牛肉粒之外，还有产地精选海鲜，真正的回锅汤和其他时令美味。

葱油拌面

晚餐提供单点和套餐菜单，酒单上不仅有中国传统名酒还有国际知名葡萄酒，除了进口的烈酒之外，还有中国著名的五粮液和茅台。

餐厅地址： 南京东路20号和平饭店8楼（近中山东一路）

预定电话： 021-61386880

Phenix Eatery & Bar

招牌菜：黑金鲍鳕鱼

肥而不腻的法国进口鳕鱼，极具春天气息的蚕豆，还有貌不惊人、实则极鲜的薄切小鲍鱼，碰撞出和谐的口感。大厨用酸来去腥、甜来提鲜；盘底柠檬酱，勾出酸甜基调，泡沫则是意大利香柑味儿的。

今年稳稳保住一星的璞丽酒店西餐厅 Phenix Eatery & Bar，是很多人在市区欢度圣诞夜的好去处；酒店中庭已经立起了一棵圣洁优雅的银色圣诞树，餐饮和酒廊内的装饰花卉也从往日的明黄换作应景的正红，带出浓浓节日氛围。

更多人气菜：

苹果核桃鹅肝、海鳌虾、烤鹅

鹿肉塔塔

目前餐厅推出的圣诞夜六道式套餐以饱满的法国皇家生蚝开场，紧随其后的苹果核桃鹅肝亦是人见人爱。汤品的海鳌虾是主厨Michael Wilson颇为自豪的招牌菜式。

树根蛋糕

另外还有造型简洁明快闪着红彤彤的艳丽色泽的树根蛋糕，巧克力与栗子味奶油慕斯在口中柔柔化开，包裹着浸干邑浸渍的软糯栗肉，实在是令人欲罢不能。

餐厅地址： 常德路1号璞丽酒店2楼

预定电话： 021-22166988

le comptoir de Pierre Gagnaire

招牌菜：蟹肉色拉

摆盘美貌的让人不忍下手，层次分明犹如一朵盛开的鲜花，蟹肉鲜甜，搭配同样带着甜味的菠萝薄片，双重美味。

le comptoir在法语中是柜台的意思，而餐厅也隐身在上海著名的石库门建筑群建业里（如今的嘉佩乐酒店）。这种将餐厅设于邻里间的理念大概源于这家餐厅想要传达的餐桌文化——轻松、分享、互动；与身边的人一起共享美食，分享故事与欢乐，这就是美好生活的样子。

更多人气菜：

达尔布里埃齐生蚝、香草羊鞍肉卷、脆起酥柠檬芦荟马鞭草风味凤梨奶油

达尔布里埃齐生蚝

每日空运而来的生蚝品质上乘，可以尝到海水的鲜味，肉质清澈爽口，开一瓶香槟或者白葡萄酒来搭配更佳。

香草羊鞍肉卷

香草羊鞍肉卷的灵感来自中东，充满了异域香料的奇特口感，让味蕾得到充分的刺激。

脆起酥柠檬芦荟马鞭草风味凤梨奶油

脆起酥搭配调味奶油作为清清爽爽的一道甜点，柠檬和马鞭草散发出浓郁的清新柑橘香，果味浓郁。搭配起酥薄片一起下肚，就好像吃下了一整个果园。

餐厅地址：建国西路480号

预订电话： 021-54669928

chez maurice

招牌菜：蔬菜炖牛肉

最新的冬季菜单里的这道Pot au feu蔬菜炖牛肉， 是经典的法国家常菜。上桌就能看到极其诱人的牛骨髓，晶莹剔透，入口嫩滑。牛腱肉、胡萝卜、白豆、茴香与牛清汤一起，小火慢煮至酥烂。牛短排也是低温慢煮了6小时，口感愉悦。这道菜层次多元，循序渐进地将食材的咸鲜香浓呈现得淋漓尽致。

位于泰安路上的Chez Maurice已经连续两年入选《米其林指南上海》最佳法餐厅的推鉴名单。这家不大的馆子，提供最地道的法式家常菜。温馨的氛围就像是在法国朋友家中做客一般，尤其适合约上几个至交好友，在温暖的灯光和爵士乐中，谈谈理想谈谈爱。

其他人气菜：

鹿肉 Carpaccio、纽扣蘑菇慢炖牛舌、蓝纹芝士玉兰菜加糖渍樱桃

生薄鹿肉

前菜里，推荐这道颜值口味兼具的生薄鹿肉Venison Carpaccio，精选新西兰红鹿后腿肉，加入海盐、黑胡椒、大蒜和迷迭香腌制过，层次丰富。

蓝纹芝士玉兰菜色拉

蓝纹芝士玉兰菜色拉，选用了Fourme d‘Ambert昂贝圆柱乳酪，32种法国AOC名称限制的乳酪之一。Fourme d’Ambert是味道最温和的蓝纹乳酪，有突出的口味却并不过分强烈，位列世界上最佳乳酪行列。玉兰菜，淡雅爽脆，与西洋菜、羽衣甘蓝、樱桃萝卜、青苹果等口感滋味不同的蔬菜穿插搭配，点缀几颗甜香俏皮的糖渍核桃，绝对是完美的沙拉表现。

餐厅地址： 泰安路50号2、3、4层（兴国路）

预定电话： 021-62299668