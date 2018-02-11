开进伦敦教堂的香港米其林餐厅 中国风与欧式教堂风相融

导语：2013年，三位亚洲最具影响力的年轻企业家罗扬杰（Alan Lo），庞建贻（Paulo Pong）和黄佩茵（Yenn Wong）共同创立了都爹利会馆。这个作为文化社交场所的会馆，专为热衷于艺术的人设立，你可以说它是一间博物馆，也可以说它是一间画廊，还可以说它是一间餐厅。（来源：界面新闻 作者：底伊乐）

在这里艺术不分国界，人们互相交流，激发灵感。餐厅将60年代的香港茶餐厅风貌淋漓尽致的展现在人们面前。这里有顶级大厨精心制作的手工点心和传统粤菜，成为人们体验美味的去处之一。

如今，它开拓了自己的海外市场，在伦敦圣托马斯教堂里让更多的人体验艺术的魅力。此外，还有最具代表性的粤菜、手工点心和鸡尾酒等着你。

在教堂里的都爹利会馆，风格是怎样的呢？会馆在很大程度上保留了教堂原本的历史特色，但与此同时也添加了一些现代元素，让它整体看上去不那么古板。

具有中国风的灯笼与现代的中式椅子，与教堂原本四米高的拱形窗户和深色木质墙板相得益彰，让人们在这里用餐时可以享受到自然光线，一缕缕阳光透进来给人以温暖的感觉。

此外，以绿色作为主基调，白色的水磨石吧台贯通整个开放式的厨房和酒吧。在酒吧的上方，玻璃器皿挂在内置照明灯的黄铜货架上，给人以整齐、温馨之感。蓝白相间的地面与酒红色木材形成鲜明对比，一个活跃一个庄严。

在餐厅两侧的夹层楼上可以欣赏到整个空间的景色，俯瞰厨房和酒吧，微妙的设计元素藏在每一个角落。为了尽量减少对原有教堂结构的影响，在当地建筑公司Michaelis Boyd的指导下，建筑师们统一使用了轻质的固定装置。

“在设计空间时，我们想要突出建筑丰富的历史，又想要展现出新旧之间的差异，于是便最大限度地利用了建筑物的自然光来强调其特征，这样一来建筑物又有了新的生机”，Michaelis Boyd的联合创始人Alex Michaelis说。

除了店内的装修风格，在菜谱上也做了创新。都爹利这次除了粤菜，另一道招牌菜就是北京烤鸭了，一南一北，在这里你能享受到南北美食和美味的鸡尾酒，岂不美哉？

开在教堂里的都爹利，势必会成为艺术爱好者的目的地之一，同时也将会是美食爱好者的体验胜地。

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