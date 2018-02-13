在巴黎吃顿中餐怎么就这么难？

导语：眼瞅着就过年了，国内肯定有一批人盘算着“来巴黎过年”，而这一批人里的绝大多数都接受不了纯正的法餐。光解决吃饭的痛点，就够很多互联网公司发大财了。因为，在巴黎吃一顿像样的中餐，真的是太难了。（来源：Enjoy雅趣）

虽然巴黎也有 China Town，坐落在13 区，但去过的人都皱眉头，而出名点的中餐馆都搬到了8区、9区了。

如果你在国内常去苏浙汇，上海滩，大董一类的精致馆子，那么大约你会感到在巴黎的中餐厅有些路边摊的气息。在巴黎，绝大部分中餐厅走的是平价小吃路线，倒是一些法国餐厅里的中国菜更精致可口。

所以，在巴黎这种可口的城市，想吃中餐千万别去 China Town，反而要去法餐厅。下面推荐几家抛砖引玉，希望能为来巴黎过（买）大（买）年（买）的你一些参考。

Montaigne 蒙田大街

蒙田大街作为“时尚要地”，林立着各大品牌旗舰店——这种“林立”不是曼哈顿那种鳞次栉比，也不是迪拜那种极尽奢华，而是又安静又精致的“林立”，像极了“法国贵族式的优雅”—— 从不用力炫耀，但稍微靠近就能感受到底蕴。

许多时尚公司总部也在这里，而巴黎时装周前后，这里更热闹。但能住在这一带的，多半是球星和演员。如果你肯在蒙田大街的街角喝杯咖啡，真的只需要一杯咖啡的功夫，你一定会承认巴黎是世界上最优雅最时髦的城市。

Avenue

41 Avenue Montaigne 75008 Paris

# 特点：主食有米饭，主菜有烤鸭

Avenue 是个街角咖啡馆，但却占据了蒙田大街的核心地段—— Dior 童装店在其马路对面，Fendi 和 Chanel 旗舰店就在旁边。

天气好坐在户外非常舒服，冷下来室外有炉子，所以不怕冷（zuo）的巴黎人很多都会选择户外。

室内则是温馨高雅的布置。一道主菜有四种配菜供选择。其中最后一个是米饭，而且，配的米饭长这样

米饭应该是日本米，很糯

主菜有烤鸭。当然做法不能和北京烤鸭比，巴黎这种叫“油煎鸭胸肉”。除此之外，还有龙虾，烤香肠，葱爆牛肉，冬阴功海鲜等等。

我最常吃的是一个咖喱蔬菜豆腐，这个豆腐嘛要仔细看才看得到，咖喱还挺正宗的。

Miss Ko

51 Avenue George Cinq， 75008 Paris

Miss Ko 在香榭丽舍大街 LV 总店旁边，算是一家改良日本菜。说来还有个小故事，有一次我坐对面的 Fouquet 吃晚饭，看见北京的董克平老师发朋友圈说在 Miss Ko，就赶紧过去打招呼了，“他乡遇故知”。

在巴黎这个把吃作为事业的城市，Miss Ko 充其量算个充饥的餐厅，因为服务太差了。也许是因为人多店家太忙，菜都不好好给摆盘，和这个价格不匹配。

Saint Honoré

在香榭丽舍大街散步到大皇宫，顺着一条幽静小路穿过爱丽舍宫，就到了Saint Honoré。这条路是时尚达人们必逛之地，沿途有爱马仕总店，有三家Chanel，有许多其他国家的时尚品牌（与蒙田大街最大区别），途径芳登广场更是各大珠宝品牌聚集地。如果说蒙田大街更多是为了时装周而存在，那么 Saint Honoré 就更多地为真心要逛街的白富美而生。

Camelia

251 Rue Saint Honore， 75001 Paris

这是一家米其林餐厅，环境和服务都没得说，而且基本提前一天定都有位子这家店走的是清新高雅的格调，而非传统式的金碧辉煌。很多旅游杂志把巴黎的米其林餐厅列了清单，唯独这一家因为装修不够奢华、历史不够悠久而排名很靠后，因祸得福，所以相对容易预定到。

Camelia 的大厨借鉴了中国菜的一些元素，比如这个莴笋沙拉，你看像不像凉皮 。

芒果鸡饭看着就很眼熟

菜本身的设计有一点偏法国口味。如果想试这个中西合璧的菜式设计，直接点就行了；如果只想吃中国菜，就跟服务生说一下“别放奶酪” （ Pas de Fromage S’il vous plaît ）。

Buddha Bar

8 Rue Boissy d’Anglais， 75008 Paris

看名字就知道啦是个亚洲风格的，首先这是一个 bar，有些很精致的鸡尾酒。

菜，主打的是改良寿司

然后重点来了—— 酿豆腐，黑椒牛柳，咖喱鸡等等，味道十分正宗。不过正宗的是泰国风味。

在这里，我常常会想起高邮路的花马天堂，菜式也有点像，整个色调也很像。

卢浮宫

在卢浮宫看完古董油画不要着急走，向北是 皇宫花园，附近许多设计师的时尚小店，以及有几家出名的古着店；出了南门是塞纳河，沿河散步可以慢慢走 巴黎圣母院，这一段路风景特别好。

Kong

1 Rue de Pont Neuf，75001 Paris

在 Pont Neuf 桥边一号，顶楼，全玻璃天窗看得见塞纳河景。

菜式是改良中国菜，去过几次分别点过小牛肉，煎带子，改良寿司，最喜欢这个煎带子。

建议预定靠窗位子，这个位置，view难得。还可以吃周日 brunch，阳光明媚。最后，我一定要嘱咐，这里的服务员妹子是真心时髦，真心漂亮，大长腿穿衣利落妆容精致，真的。

Plume

1 Rue Armand Gauthier， 75018 Paris

卢浮宫侧门边有一个小店名叫 Plume，那天本来约了个 MM 谈事情，随便找到了这家咖啡馆，结果聊得太 high 到吃饭时间，一看菜单居然还有“亚洲菜”系列。

我点了一份牛肉炒面，广东式的做法，好的是比正常中餐馆少放油，没那么腻。

巴黎十六区

许多人来巴黎不光想看知名的景点，也有想看看图画中巴黎的老建筑，城市风貌等等，所以第十六区也逐渐成为观光胜地。这一区少有华人出没，仅有的几家中餐馆都以“贵”著称，能做亚洲菜系的法国餐厅推荐一家 。

Bon Restaurent

地址：25 Rue de la Pompe， 75016 Paris

我常常周日来这里吃 brunch，刺身自助非常新鲜；如果要春卷和炸虾就要单独和服务员说一声，现炸的，也是自助。

有一次晚上来吃饭，我点了炸鱿鱼圈配一碗白米饭

这家餐厅离莫奈博物馆有大约一公里路程，非常幽静的富人区小巷里，环境非常舒服，价钱也公道（一个各种新鲜刺身的自主burnch仅仅 45欧）。

以上是几家吃得到中国味道的法餐厅。但如果你执意想去中餐厅，那以下几家，可以去尝尝。

Lili

地址：19 Avenue Kléber， 75116 Paris

虽然正杨和香宫都是米其林上榜餐厅，但那是给住在巴黎的外国人吃的——菜确实好，但价格也可想而知。所以这一区的几家中餐馆，我推荐 Lili 。十分喜欢里面一道芙蓉海鲜煲，就是嫩豆腐炖海鲜，关键是味道适中，很好下饭。

怡东园

地址：125 Rue de la Tour’ 75116 Paris

在法国饕餮客中评价很高。这家虽然没上榜米其林，但很有星级餐厅的架势，我去过几次爱吃什么，老板居然都记得住——进门就跟你说“上次你称赞的那个鱼，今天有新鲜的”，这哪能不买单呢。

陆羽茶楼

地址：6 Rue Bois le Vent， 75016 Paris

午市套餐有点少，呃，我都吃不饱，更别提男士了。当然也有可能是老板看我一个姑娘家就特地少盛了点。值得一试是五色点心（或者六色点心），一般中餐馆虾饺都是中超买现成的，陆羽茶楼是自家用gambas包的。平常的基围虾叫 crevete，大虾才叫 gambas，肉质厚实有弹性，一口咬下去就知道是好东西了。

叶园

地址 55 Rue Pierre Charron，75008 Paris

传统粤菜，菜色很老派而且多年没换过菜单，不过选料都上乘而且入味。年轻一代可能不太喜欢这里了，在灯火通明的热闹的香街出现这大红色，楷书的汉字，叶园，十分令人联想到战乱时期逃到海外的老一辈华侨，去国离乡，不忘故土，令人唏嘘，如果是夜里看见就更觉得风雨凄迷。这间餐厅就和在国内老派的馆子是一样的，菜品都不错。