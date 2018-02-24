社交网络的胜利！美国麦当劳全面供应四川辣酱

导语：在怀旧情结被社交网络放大的时代，此刻美国人民对四川辣酱是否真爱的检验才刚刚开始。（来源：界面新闻 作者：马越）

美国人民终于不用因为吃不到麦当劳的四川辣酱愤而报警了。

麦当劳22号宣布，从26号（下周一）开始，全美所有麦当劳餐厅都将开始提供四川辣酱。每个地点都会供应2000万包，以防止短缺。

这并不是因为美国人民突然迷恋上了老干妈口味。事实上，麦当劳四川辣酱突如其来的走红，是一场怀旧营销和社交网络的胜利。

麦当劳和四川辣酱的渊源要追溯到1998年。为了配合迪士尼动画电影《花木兰》的宣传，麦当劳在美国推出了一款限量的四川辣酱（Szechuan McNugget sauce）。这本来也不是什么特殊的事情——要知道，麦当劳常常会推出一些带有异国风情蘸酱让鸡块口味变得丰富一些，同时让品牌变得有趣，比如热辣芥末酱、奶油农场酱、泰式拉茶酱之类。

谁知道，社交网络上掀起的一股突如其来的怀旧热潮，让这个诞生近20年的四川辣酱重新成为网红。热门动画《瑞克和莫蒂》中主人公对四川辣酱念念不忘的情节，让网友们突然怀念起了这款特殊辣酱的味道。在数万网友的请愿下，麦当劳终于在2017年10月7号让它回归。但极其限量的供应看上去更像是一个营销噱头，没能如愿买到辣酱的消费者甚至引发了抗议和冲突。一些生产日期快要超过10年的辣酱，在eBay上被炒到了5.67万美元的高价。

《瑞克和莫蒂》

麦当劳在2017年宣布四川辣酱回归

抗议的消费者

麦当劳此番顺应网友心愿，其实更是一个品牌在社交网络上和年轻一代消费者积极互动的方式。快餐连锁品牌Wendy’s在去年也曾经做过类似的事情，一个名叫Carter Wilkerson的男孩突发奇想希望在Twitter上向Wendy’s申请一年的免费鸡块，最终在苹果公司、微软、亚马逊和谷歌这些大公司，以及不少明星的转发下，Wendy’s让他如愿了。

这些或许是只会发生在社交网络时代的案例，其成功的关键在于，品牌们是否有意愿参与到和消费者的互动。但具体到麦当劳四川辣酱这件事情来说，或许更为特殊——全面不限量供应之后，美国人民对于麦当劳四川辣酱的真爱检验才刚刚开始，毕竟，很多人迷恋的恰恰是社交网络上“限量”和“怀念”的感觉。