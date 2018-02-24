2018机场餐饮排行TOP10发布 一份机场就餐指南

导语：从世界各大国际机场为游客提供各式各样的就餐体验中，找出了十个用餐体验最好的机场。（来源：界面新闻 作者：郑小龙）



提到机场餐饮，快餐、贵是大众对它最初的印象。随着航空客流量不断上升，机场餐饮也在逐渐发生变化，但其中仍不乏雷区。服务商RewardExpert根据旅客们在世界上各机场的就餐体验（不包含美国），发布了2018机场餐饮指数TOP 10。该排行榜按照机场餐厅的质量、价格、种类进行评比，总分为5分，最后根据总分进行排名。

1、成田国际机场

成田国际机场位于日本东京。成田国际机场以种类丰富、价格低廉的日料而闻名。寿司、日式烤鸡肉串、乌冬面、吉列猪排。你能叫上名字的日本料理，都能在这里品尝到。机场高质量的餐饮水平和实惠的价格使其位列第一。

推荐餐厅：Sushiden

质量：5

价格：5

种类：3.46

总评：4.77

2、桃园国际机场

台湾桃园国际机场在餐饮选择上较为单一，主打正宗台湾美食，如卤肉饭、三杯鸡等。虽然选择较少，但地道的风味与实惠的价格是它位列第二的原因。如果只是在这里转机，推荐品尝珍珠奶茶与台式手擀面。

推荐餐厅：春水堂

质量：4.4

价格：4.1

种类：2.69

总评：4.1

春水堂

3、香港国际机场

目前，香港国际机场位列世界最繁忙机场第三位。因巨大的客流量以及众多的国际航线，为了满足旅客的不同需求，香港国际机场拥有种类丰富的餐厅及高质量的餐饮水平。从中餐、韩式料理、日料到西餐，应有尽有。据悉，网红店Lady M也将于今年入驻该机场。

推荐餐厅：Saboten（胜博殿）

质量：4.17

价格：3.35

种类：4.04

总评：4.03

4、樟宜机场

新加坡樟宜机场是榜单中得分最为平均的机场，餐饮质量高、种类丰富，餐厅价格适宜。其中尤以粤菜出色。

推荐餐厅：御宝轩（Imperial Treasure Cantonese Cuisine）

质量：3.96

价格：3.95

种类：3.85

总评：3.94

御宝轩

5、阿姆斯特丹机场

荷兰阿姆斯特丹机场餐厅种类丰富，人均消费从低到高不等，游客可以根据自己的消费能力选择餐厅。

推荐餐厅：Bowery Restaurant

质量：3.95

价格：3.01

种类：4.42

总评：3.88

Bowery Restaurant

6、盖克威特机场

盖克威特机场是伦敦五大机场之一，伦敦的希思罗机场也同样上榜。相对于更有名气的希思罗机场，盖克威特排名靠前的原因是它餐饮水平高，餐厅消费低。

推荐餐厅：Comptoir Libanais

质量：4.11

价格：3.01

种类：4.65

总评：3.87

7、悉尼机场

悉尼机场餐厅种类丰富，有墨西哥料理、泰国菜和澳大利亚美食等。大部分餐厅价格高昂。

推荐餐厅：Chur Burger

质量：3.9

价格：2.36

种类：5

总评：3.84

8、马德里-巴哈拉斯机场

马德里-巴哈拉斯机场餐饮种类较少，主打西班牙美食及小吃。

推荐餐厅：Vinea

质量：3.96

价格：3.77

种类：2.88

总评：3.77

9、慕尼黑机场

慕尼黑机场餐厅种类丰富，拥有高质量的餐饮水平，大部分餐厅价格偏高。

推荐餐厅：Airbrau

质量：4.20

价格：1.83

种类：3.65

总评：3.76

10、希思罗机场

希思罗机场位列世界最繁忙机场的第二位。2016年，总客流量超过7500万。希思罗机场拥有高质量的餐饮水平。餐厅种类丰富，但大部分餐厅价格高昂。

推荐餐厅：Gordon Ramsey‘s Plane Food

质量：4.29

价格：1.33

种类：3.65

总评：3.75

Gordon Ramsey‘s Plane Food

图片来源：Forbes