2018机场餐饮排行TOP10发布 一份机场就餐指南

导语：从世界各大国际机场为游客提供各式各样的就餐体验中，找出了十个用餐体验最好的机场。（来源：界面新闻 作者：郑小龙）
提到机场餐饮，快餐、贵是大众对它最初的印象。随着航空客流量不断上升，机场餐饮也在逐渐发生变化，但其中仍不乏雷区。服务商RewardExpert根据旅客们在世界上各机场的就餐体验（不包含美国），发布了2018机场餐饮指数TOP 10。该排行榜按照机场餐厅的质量、价格、种类进行评比，总分为5分，最后根据总分进行排名。
1、成田国际机场
成田国际机场位于日本东京。成田国际机场以种类丰富、价格低廉的日料而闻名。寿司、日式烤鸡肉串、乌冬面、吉列猪排。你能叫上名字的日本料理，都能在这里品尝到。机场高质量的餐饮水平和实惠的价格使其位列第一。
推荐餐厅：Sushiden
质量：5
价格：5
种类：3.46
总评：4.77
2、桃园国际机场
台湾桃园国际机场在餐饮选择上较为单一，主打正宗台湾美食，如卤肉饭、三杯鸡等。虽然选择较少，但地道的风味与实惠的价格是它位列第二的原因。如果只是在这里转机，推荐品尝珍珠奶茶与台式手擀面。
推荐餐厅：春水堂
质量：4.4
价格：4.1
种类：2.69
总评：4.1
3、香港国际机场
目前，香港国际机场位列世界最繁忙机场第三位。因巨大的客流量以及众多的国际航线，为了满足旅客的不同需求，香港国际机场拥有种类丰富的餐厅及高质量的餐饮水平。从中餐、韩式料理、日料到西餐，应有尽有。据悉，网红店Lady M也将于今年入驻该机场。
推荐餐厅：Saboten（胜博殿）
质量：4.17
价格：3.35
种类：4.04
总评：4.03
4、樟宜机场
新加坡樟宜机场是榜单中得分最为平均的机场，餐饮质量高、种类丰富，餐厅价格适宜。其中尤以粤菜出色。
推荐餐厅：御宝轩（Imperial Treasure Cantonese Cuisine）
质量：3.96
价格：3.95
种类：3.85
总评：3.94
5、阿姆斯特丹机场
荷兰阿姆斯特丹机场餐厅种类丰富，人均消费从低到高不等，游客可以根据自己的消费能力选择餐厅。
推荐餐厅：Bowery Restaurant
质量：3.95
价格：3.01
种类：4.42
总评：3.88
6、盖克威特机场
盖克威特机场是伦敦五大机场之一，伦敦的希思罗机场也同样上榜。相对于更有名气的希思罗机场，盖克威特排名靠前的原因是它餐饮水平高，餐厅消费低。
推荐餐厅：Comptoir Libanais
质量：4.11
价格：3.01
种类：4.65
总评：3.87
7、悉尼机场
悉尼机场餐厅种类丰富，有墨西哥料理、泰国菜和澳大利亚美食等。大部分餐厅价格高昂。
推荐餐厅：Chur Burger
质量：3.9
价格：2.36
种类：5
总评：3.84
8、马德里-巴哈拉斯机场
马德里-巴哈拉斯机场餐饮种类较少，主打西班牙美食及小吃。
推荐餐厅：Vinea
质量：3.96
价格：3.77
种类：2.88
总评：3.77
9、慕尼黑机场
慕尼黑机场餐厅种类丰富，拥有高质量的餐饮水平，大部分餐厅价格偏高。
推荐餐厅：Airbrau
质量：4.20
价格：1.83
种类：3.65
总评：3.76
10、希思罗机场
希思罗机场位列世界最繁忙机场的第二位。2016年，总客流量超过7500万。希思罗机场拥有高质量的餐饮水平。餐厅种类丰富，但大部分餐厅价格高昂。
推荐餐厅：Gordon Ramsey‘s Plane Food
质量：4.29
价格：1.33
种类：3.65
总评：3.75
图片来源：Forbes