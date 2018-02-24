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2018机场餐饮排行TOP10发布 一份机场就餐指南

2018机场餐饮排行TOP10发布 一份机场就餐指南
2018年02月24日 15:53 新浪时尚
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　　导语：从世界各大国际机场为游客提供各式各样的就餐体验中，找出了十个用餐体验最好的机场。（来源：界面新闻  作者：郑小龙）

　　提到机场餐饮，快餐、贵是大众对它最初的印象。随着航空客流量不断上升，机场餐饮也在逐渐发生变化，但其中仍不乏雷区。服务商RewardExpert根据旅客们在世界上各机场的就餐体验（不包含美国），发布了2018机场餐饮指数TOP 10。该排行榜按照机场餐厅的质量、价格、种类进行评比，总分为5分，最后根据总分进行排名。

1。 成田国际机场

　　1、成田国际机场

　　成田国际机场位于日本东京。成田国际机场以种类丰富、价格低廉的日料而闻名。寿司、日式烤鸡肉串、乌冬面、吉列猪排。你能叫上名字的日本料理，都能在这里品尝到。机场高质量的餐饮水平和实惠的价格使其位列第一。

　　推荐餐厅：Sushiden

　　质量：5

　　价格：5

　　种类：3.46

　　总评：4.77

　　2、桃园国际机场

　　台湾桃园国际机场在餐饮选择上较为单一，主打正宗台湾美食，如卤肉饭、三杯鸡等。虽然选择较少，但地道的风味与实惠的价格是它位列第二的原因。如果只是在这里转机，推荐品尝珍珠奶茶与台式手擀面。

　　推荐餐厅：春水堂

　　质量：4.4

　　价格：4.1

　　种类：2.69

　　总评：4.1

春水堂春水堂

　　3、香港国际机场

　　目前，香港国际机场位列世界最繁忙机场第三位。因巨大的客流量以及众多的国际航线，为了满足旅客的不同需求，香港国际机场拥有种类丰富的餐厅及高质量的餐饮水平。从中餐、韩式料理、日料到西餐，应有尽有。据悉，网红店Lady M也将于今年入驻该机场。

　　推荐餐厅：Saboten（胜博殿）

　　质量：4.17

　　价格：3.35

　　种类：4.04

　　总评：4.03

　　4、樟宜机场

　　新加坡樟宜机场是榜单中得分最为平均的机场，餐饮质量高、种类丰富，餐厅价格适宜。其中尤以粤菜出色。

　　推荐餐厅：御宝轩（Imperial Treasure Cantonese Cuisine）

　　质量：3.96

　　价格：3.95

　　种类：3.85

　　总评：3.94

御宝轩御宝轩

　　5、阿姆斯特丹机场

　　荷兰阿姆斯特丹机场餐厅种类丰富，人均消费从低到高不等，游客可以根据自己的消费能力选择餐厅。

　　推荐餐厅：Bowery Restaurant

　　质量：3.95

　　价格：3.01

　　种类：4.42

　　总评：3.88

Bowery RestaurantBowery Restaurant

　　6、盖克威特机场

　　盖克威特机场是伦敦五大机场之一，伦敦的希思罗机场也同样上榜。相对于更有名气的希思罗机场，盖克威特排名靠前的原因是它餐饮水平高，餐厅消费低。

　　推荐餐厅：Comptoir Libanais

　　质量：4.11

　　价格：3.01

　　种类：4.65

　　总评：3.87

　　7、悉尼机场

　　悉尼机场餐厅种类丰富，有墨西哥料理、泰国菜和澳大利亚美食等。大部分餐厅价格高昂。

　　推荐餐厅：Chur Burger

　　质量：3.9

　　价格：2.36

　　种类：5

　　总评：3.84

　　8、马德里-巴哈拉斯机场

　　马德里-巴哈拉斯机场餐饮种类较少，主打西班牙美食及小吃。

　　推荐餐厅：Vinea

　　质量：3.96

　　价格：3.77

　　种类：2.88

　　总评：3.77

　　9、慕尼黑机场

　　慕尼黑机场餐厅种类丰富，拥有高质量的餐饮水平，大部分餐厅价格偏高。

　　推荐餐厅：Airbrau

　　质量：4.20

　　价格：1.83

　　种类：3.65

　　总评：3.76

　　10、希思罗机场

　　希思罗机场位列世界最繁忙机场的第二位。2016年，总客流量超过7500万。希思罗机场拥有高质量的餐饮水平。餐厅种类丰富，但大部分餐厅价格高昂。

　　推荐餐厅：Gordon Ramsey‘s Plane Food

　　质量：4.29

　　价格：1.33

　　种类：3.65

　　总评：3.75

Gordon Ramsey‘s Plane FoodGordon Ramsey‘s Plane Food

　　图片来源：Forbes

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