明星都爱的港式甜品屋原来在这里

导语：冬天热量消耗大，又多了一个吃甜品的理由。想起小时候家家都爱的南方芝麻糊，就一个馋字。（ 来源：StyleMode中文网 作者：森碟）

说起传统甜品，还是要看最会吃的广东、香港一带。香港人管吃甜品叫“喝糖水”。湿气重，因此喝糖水也不失为一种养生之法。夏天喝绿豆沙解暑气，秋天饮杏仁露润肺；冬天的黑芝麻糊、红豆沙则有补血、益气的功效。吃甜品时总有满满的幸福感。和朋友们约在甜品屋，边喝糖水边聊，烦恼就会像被吃掉的糖水一样消散。

芝麻绿豆甜品屋

红墈最出名的甜品屋。去火车站中转或是在红馆看演唱会，都可以顺便溜达过去。老板林先生原是个朝九晚五的白领，走出格子间，做到今时今日的规模，必有过人之处。

看“芝麻绿豆”这个名便知道，这家专注于传统甜品。香港家家主妇都知道配方的杨枝甘露，甜歪歪的糖不甩、料足的么么渣渣、撒了白芝麻的杏仁露，都挑不出毛病。最特别的要属芝麻蛋白炖奶了，号称“宇宙首创”。黑白相间，桌上还附吃法解说。“先尝白色炖奶部分，再尝黑色浓郁芝麻糊，最后搅匀感受第三种新口味。”白天路过，见到老板在店外亲手炒制芝麻，怪不得对自家产品如此自信。

店内墙上挂着老板与多位大明星的合影，而不变的是老板那张腼腆的脸。总有朋友看到TVB明星深夜收工后过去打包。不久前，芝麻绿豆还开到了北京，不如吃完晚饭顺便去数明星照片咯。

翠苑甜品专家

相比于芝麻绿豆在传统之上的创新，翠苑出品则要平实一些，更像是妈妈亲手为你做的甜品。她家开在北角地铁站附近一条市井小巷里。从港岛到九龙中转，总会顺便过去打卡。

这里要首推她家的腰果糊。相比芝麻糊，腰果糊非常少见，别家吃不到。由于制作麻烦，成本较高，只有周日限量供应哦。制作过程是先焗再磨再煮糊，一大口喝下去满嘴香浓，非常有满足感。

店家加料都很足量，又不会太过。比如海带香草绿豆汤里的香草，端上来就有满满的清香，而又不会掩盖主角绿豆的甜味。最可贵的是数十年如一日的坚持，保证看似简单又有各种讲究的中式甜品质素。

糖佰府

糖佰府开在以美食闻名的九龙城。那一带是在港泰国人的聚居地，遍地都是泰国美食和海鲜火锅店。聚餐完随便走进一家甜品店，品质都不坏。顺便提一下，发哥也经常出没那里觅食。

冬天吃椰皇西米再合适不过。椰汁香甜，芝麻馅汤圆皮滑馅多，夹带浓浓芝麻香。南瓜芋圆南瓜味浓，韧劲Q弹。西米晶莹剔透。

这里不仅能喝到滋补养颜的中式传统甜品，还能品尝到刺激味蕾的西式甜品。比如摆盘美丽的双球雪糕心太软，蛋糕外皮薄软，流心份量很足。70%巧克力做的心太软，甜中带甘，朱古力浆融化在嘴里的感觉太过美好；又比如食客极力推荐的芒果拿破仑。

香港店租很高竞争又激烈，为了运营店铺创收，茶餐厅从早餐到午市，下午茶到晚餐再到宵夜，一整天都是“连轴转”地更换菜单；而小小的甜品铺头能够端出那么多品种的中同西式甜品，并且维持相当高水准，实在是让人佩服！