“谢耳朵”喜欢的中国菜原来长这样

导语：吃完才知道，原来谢耳朵喜欢这种口味的中国菜……在美国动不动就排队的华馆（ P.F.Chang’s ）终于把中国第一家店开在了上海。（来源：外滩画报）

（原标题：《美国最受欢迎的中餐馆将它在中国的第一家店开到了上海》）

还在试营业就引得好多人特意来打Call，连美国华尔街日报也专程飞过来采访！

华馆

这家中餐馆好吃到什么程度？

生活大爆炸里霍华德都把情人节的约会地点选在这里，可想而知，它在米国的影响力是有多大。

生活大爆炸

但是，你以为华馆的标签只是电视剧同款，那就错了。它在25年前就已经是美国最受欢迎的高端中餐厅之一。

华馆的创始人江一帆，所有的菜品都沿袭了母亲江孙芸的手艺，包括口感的研发也是和他的母亲一起完成。

福禄寿餐厅

而它的前身福禄寿餐厅在上世纪60年代，就是美国最受欢迎的中餐馆，连迈克尔杰克逊、约翰列侬和小野洋子都爱来这里吃中餐。

福禄寿餐厅

美国中餐第一人

要说华馆有多牛，一定就绕不开它的前身，福禄寿餐厅。

不仅国务卿基辛格、丹麦国王、著名男高音帕瓦罗蒂等各界名流都排队来吃，甚至它还登上了《花花公子》杂志，文章里面对福禄寿的评价是：美国最好吃的中餐馆之一。

福禄寿餐厅

福禄寿的创始人江孙芸，从小就出身在江浙的大户人家。

江孙芸

在她年幼的时候，她对怎么更精致地品尝美食就有了自己的理解。她亲眼看到作为铁路工程师的父亲，吃每一道菜都格外考究。

坐要坐的端正，吃的时候还得慢慢咀嚼，然后一桌菜的搭配还得主食佐小菜，再配一杯法国产的酒，才算完整。

江孙芸

长大后的江孙芸随着丈夫旅居到了东京，之后又辗转到了美国。

在人人还停留在中餐就是廉价快餐式的印象时，她就开出了截然不同的福禄寿餐厅。

福禄寿餐厅

餐厅里，所有的菜品都按照中式的传统做法，肉要切成薄片用炒锅翻炒，乳鸽要烤到肉吃起来酥脆、流汁，所有菜品原料都一定是最新鲜的。

福禄寿餐厅

在这里吃饭，还得着正装，所有的服务员也得根据传统的规矩上菜。

四周的装修也都用了中式的圆桌和高级木椅，走进来，你还能看到墙上挂着张大千和齐白石的名画。

福禄寿餐厅

就是这样坚持原汁原味的中国味道，让福禄寿餐厅一下子成为了美国最好的中餐厅。

名人们一边吃着江孙芸制作的中国菜，一边还请她开烹饪课程，来传授中餐的制作方法。

福禄寿餐厅

这样的坚持，一开就是44年。等到江孙芸退休，美国厨师界的奥斯卡奖James Beard Award 颁发了终身成就奖给她，来肯定她这么多年对餐饮界的贡献。

福禄寿餐厅

维持了20多年的装修风格

现在的华馆就是在福禄寿的基础上，进行了一些改良之后开出来的。从1993年到现在，全球已经有了超过600家店。

华馆

只是相比福禄寿偏传统的中国菜，华馆的菜品会更中西融合，脑洞也比较大。

店里还会放好听的音乐，有好喝的鸡尾酒，让加了一周班的上班党也可以好好地放松。

华馆

除了这么强的背景背书，来这里吃饭另一个原因，当然是为了生活大爆炸而来！

生活大爆炸

特别这几天，谢耳朵和艾米结了婚，大家又开始重温最开始的剧集，我在看的时候就很好奇这个让他们欲罢不能的情侣特点套餐到底有什么魔力？

生活大爆炸

这里所有的装修都和全球几百家店的风格统一，一走进华馆，就能感受到了浓浓的摩登气息。

华馆

大红色的瓷砖立柱，金色的水晶吊灯，圆弧形的镜子和拼贴了刺绣的沙发，每一处的小心思都在告诉你：我们玩的就是上世纪的中国风。

华馆

吃一个生活大爆炸同款套餐

据店长说，这个双人套餐时间跨度已经超过22年。

几乎每一个美国人或者华人来店里吃饭，都会点上这样一个套餐。

华馆

江氏生菜包鸡肉，沿用了江家的祖传秘方，一直是店里的镇店之宝。

它怎么吃呢？就是先把右边的鸡肉松和干香菇拌一下，再放到生菜里，撒上特质的酱汁，包着吃。

华馆

咸鲜味的口感特别开胃，而且你仔细嚼的话，还能吃到甜甜的荸荠。

华馆

蒙古牛肉，厚实的牛肉片加入蒜和香葱放入铁锅翻炒，有着一股特别的香气。

吃起来特别有上海菜的韵味，浓油赤酱，也不会太腻。

据说盘子里面的葱也非常精贵，光价格都要比芦笋还贵，嚼上去也是甜甜的味道，一点也不辣。

华馆

重头戏当然是这盘蜜汁脆皮虾！

在上海几乎很难吃到这么大颗粒的虾。它的外面还包裹着一层浓厚的蜜汁酱，吃起来也很鲜嫩。

由于量太大，我和同事2人，根本吃不下完，最后还打包了一点带回去。

华馆

吃完了3道主食之后，我们还尝了套餐内的焦糖香蕉春卷，反正我是很少见到把水果和春卷结果在一起的。

一口咬下去，里面不光有香蕉，还加了黄油和香草酱，软糯的口感搭配着酥脆的表皮，竟然一点也不违和。

华馆

除了套餐之外，我还试了另外2道店内的招牌菜：薄饼脆皮酸甜鸡和元祖天妇罗虾。

薄饼脆皮酸甜鸡是专门为上海研发的，底下的薄饼就是淋了枫糖章鱼烧酱的葱油饼，用刀切开，还能吃到蜜汁的脆皮炸鸡。（我给这个想象力100分！）

不过这个口味比较偏甜，感觉一个人吃一点点就会饱了。

华馆

天妇罗炸虾不仅造型好看，微辣的口感吃起来也很过瘾，五星推荐。

华馆

华馆里面也会Serve 一些常规的酒水和咖啡，喜欢的人别错过啦。

华馆

打着饱嗝的我，最后才了解到，原来谢耳朵喜欢的是这种酸酸甜甜的口感，嗯，说不定他上辈子也是个上海人呢。

华馆

P.F Chang‘s 华馆

地址： 南京东路800号C馆8层B02-F08-1-304-305室（原东方商厦内）

电话： 15000860520

营业时间：周一至周日11：00-22：00

人均：200元

文|冷面

图|疯子，部分来自P.F。 Chang‘s 华馆官网和网络