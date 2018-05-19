清爽的泰国菜 和飙升的温度更配

导语：看着温度计猛然升到34°的高温，是不是有一种夏天真的来了的焦虑感？这个时候，我们需要吃点儿清爽的给自己“降降温”，钟情于使用柠檬、薄荷、海鲜、香料的泰国菜，看起来的确是个不错的选择。（来源：TimeOut北京 作者：Yuki）

唇品泰KLERM

KLERM在泰语里的意思是享受愉悦的意思，主厨兼老板Tom的父亲曾任泰国皇室御厨，母亲也在香港和清迈开过餐厅，从小的耳濡目染让他对于做菜有着极大的热情，希望用食物、饮品和服务让客人体会到“KLERM”。

一盘清爽开胃的青木瓜沙拉是与夏天最契合的选择，黄瓜、莲雾的加入，让传统意义上的青木瓜沙拉看起来不再单调，再用炸过的小虾米点缀，提升了颜值的同时，味道也更富有层次。

绿咖喱焗贻贝几乎是人人必点的菜式，智利黑青口和新西兰绿贻贝的混拼端到面前就颇有惊喜，通过大量凹唇姜（krachai）的使用，汤汁的辛辣与甘甜都远远超出了平均水准，色彩上也呈现出与罗勒截然不同的“绿”。不用顾忌什么形象，用手指拈着吃才是正经事，否则真的要少了很多嗦指头的快乐。吃完贻贝，再用汤汁拌个米饭，相信你接下来唯一想做的事情就是大喊“再来一碗饭”。

烤猪颈肉、古法炆猪软骨、华欣椒盐虾、香茅烧春鸡都是吃肉爱好者不能错过的选择，而更开心的其实是其他两拨人。钟情饮料的人会在第一口泰国1945年老牌ChaTraNue的绿奶粉制作的绿奶茶面前缴械投降，而爱酒的人吃过晚饭前往别急着走，9点以后整场都是你的天堂。

地址：朝阳区三里屯路11号院N3-12号 电话：8440 2101 营业时间：09：00-22：00 人均消费：180元

Patara泰廷泰式料理

Patara在全球分布有11家餐厅，在中国开设的只有北京一家。因为味道纯正，餐厅备受泰国皇室推崇，北京这一间也得到了泰国公主访华时的钦点。

在泰廷，菜式经过了大厨富有创意的调整，你依然可以尝到完全属于泰式料理的特别味道，但会觉得这里的菜品特别容易适应口味，酸辣、酸甜、甜辣，几种泰餐的味道气质彼此融合，互相激发出自己的特色，同时将主要食材的滋味充分展现。

招牌头盘鲜三文鱼木瓜沙拉，经过特别刀法加工的木瓜，每一丝都充斥的木瓜的轻盈口感，精选的三文鱼经过红菜头的浸泡，每一块的色彩都变得更加有层次，且口感更加特别。整道沙拉味道爽口而不乖张，酸甜且清新。

黄咖喱、红咖喱、青咖喱，各色咖喱原汁都由主厨亲自秘制，源自泰国的多种香料经巧心配比，呈现出独属于泰廷的滋味。精致铜锅里，由椰浆、咖喱以及罗勒等香草调制的咖喱汤汁，或浸润着嫩滑牛肉、或包裹多汁的羊肉、或沁入弹压的扇贝，连汤带肉用铜勺舀起浇在松软又劲道的泰国长粒香米饭上，令人满足的泰味香气顷刻弥散在口中。

地址：东城区金宝街 88 号金宝汇购物中心一期6 层 电话：8522 1678/ 8522 1369 营业时间：11：30-14：30，17：30-22：00 人均消费：190元

苏泰 · 辣椒

作为北京地区口碑最好的泰国餐厅之一，苏泰辣椒以它菜品的原汁原味取胜。招牌黄咖喱炒蟹是主厨极力推荐的菜品，蟹肉的鲜美配上秘制黄咖喱的醇香远远超乎你对普通咖喱菜品的想象。苏泰·辣椒每日供应多种鲜活深海蟹，以保证出品的质量。再配上热热的泰国香米饭，绝对是不可错过的佳肴。

泰北烤酸肠是一道极具特色的菜品。曾被食客誉为苏泰最受欢迎的下酒菜。起源于泰国东北的酸肠，用猪肉和糯米混合，待发酵后再拿去炭火上烤，大部分人在刚吃时对那微酸的味道非常不习惯，以为是吃到腐坏的香肠！没错，泰北酸肠的秘密就在这里，利用微微的腐化转化的味道，就是它美味的所在，多吃几口就会让你上瘾喔！通常吃泰北酸肠，会附赠朝天椒、姜片和生高丽菜叶，最正统的吃法是一口酸肠，一口辣椒或姜片，怕吃辣的人就别吃辣椒了，但也会错过酸肠和辣椒混合后的美味！生菜则有止辣的作用，满口火辣时吃点清爽的生菜有止辣解腻的功能，另外酸肠配上东北主食糯米饭，就是一顿美美的正餐！

地址：朝阳区麦子店街38号北京三全公寓 电话：6507 7326 营业时间：11：00-14：30，17：00-22：30 人均消费：150元

PakPak喜悦泰餐

在泰国，小吃存在于街头巷尾，一到夜晚，游客和当地人蜂拥至夜市，品尝琳琅满目的泰国小吃，从各色米粉到炸制或烤制的食品，再到清凉的椰子冰激凌或者饮品，每个摊位都聚集了人群。但有一道小吃，总不会让大家陌生：虾浆或鱼浆与香料结合，放入油锅炸制金黄，搭配黄瓜与甜辣酱的小片虾饼与鱼饼，实惠好吃，成为大家解馋又开胃的流行小食。

Pak Pak的香炸虾饼配酸甜汁用新鲜大虾去壳洗净做成虾泥，经至少两百次纯手工摔打，炸至金黄，配以自制酸甜汁与酸黄瓜，口感外酥里嫩，Q爽弹牙。鸿运当头咖喱蟹炒鸡蛋简直属于鸡蛋与咖喱的完美融合，把蟹的鲜味发挥到了极致。蟹肉鲜嫩可口，咖喱丝丝爽滑，与泰国香米是绝佳拍档。青柠蒸鲈鱼是有名的泰国菜，Pak Pak选用正宗泰式小青柠与泰国朝天椒做汁，与新鲜鲈鱼一起蒸治。酸辣的开胃、鱼肉的香滑软嫩，还有柠檬清香味，整道菜色泽艳丽，味道鲜美，充满了泰式风情。

地址：朝阳区金桐西路10号远洋光华国际AB座一层东北侧（世贸天阶东） 电话：85906956 营业时间：11：00-22：00 人均消费：130元

Home Thai：泰国家常滋味

Home Thai整体定位倾向于简约质朴的泰国家常味道。开放式厨房让食客们能看到食物制作的过程，摆在台面上的食材看得出色彩搭配都很用心。这里的冬阴功汤味道正点，六只硕大的明虾、新鲜蘑菇，佐以柠檬叶、香茅、椰浆，香浓酸辣，程度都恰到好处，能瞬间打开你的胃。三色糯米饭除了噱头十足，水准也没有打折扣。白色的椰浆饭、绿色的香兰叶饭、蓝紫色的紫兰花饭，采用天然原材料与泰式传统方式，新鲜芒果浇上椰奶，混合香软的糯米饭在嘴里绽放，这一口鲜甜的让你瞬间穿回Thailand，阳光海滩，椰风拂面。

香兰鸡腿肉，用包粽子的手法，把特别腌制过的大块鸡腿肉包入其中，不仅保证了酱汁完完全全渗透进嫩肉里，更留有叶香。咖喱牛腱，采购最上乘的材料，搭配主厨秘制Massaman Curry，精心熬制四个小时以上，保证牛腱的酥嫩美味，去晚了就很容易吃不到。

地址：朝阳区三里屯路太古里南区3层S2-32 电话：8435 3631 营业时间：11：00-22：00 人均消费：110元

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撰文|Yuki

图片|品牌提供

排版|金亮（实习）