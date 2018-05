朋友第一次来北上广 带TA去哪儿好吃还不丢面儿？

导语:这个问题一直是个老大难,老朋友来你工作/上学的城市玩,作为东道主,带 TA 去哪儿,好吃好看还不会吃垮钱包?(来源:mars新鲜好去处)

北京

大中华跨界宵夜早餐

这间深夜食堂,只在傍晚开张营业,港式的空间,卖的是些小炒卤味、中式简餐,还有从内蒙来的特别饮品。

菜单都是繁体字,没有特别精细装饰的墙面,随意的一张贴画都充满了港味的复古感。

店里店外,到处都是这种只在 TVB 里见过的霓虹标语。

CHUNLICHIFAN Co。,Ltd BEIJING 春麗吃饭公司

地址:北京朝阳区工体西路6号鹿港小镇旁巷内

上海

城市中心的欧洲高级大农场

在原有老建筑空间中尽可能完全打通和挑高,一共三层,欧洲农场的设计概念和装潢竟显得辉煌无比,让人仿佛身在欧洲大农舍中。

阳光露台有机食材市集,五颜六色绿意盎然,让你闻到欧洲先进大农村里的健康生命气息。

蛋筒再不只在买雪糕的时候才能吃了,Green&Safe 把蛋筒与进口食材做成不同口味的 cone ,餐前吃、配酒吃、下午茶也能吃。

Green&Safe

地址:上海黄浦区太仓路181弄上海新天地北里22号1层

杭州

等你一起来做白日梦

和名字意境相似,这家小店整个以白色作为装修基调。与店名同名的饮品‘“白日梦”,则是清透的夏日蓝色,品尝过的人都没法一次性说清它的味道。

坚果经过烘焙变得酥脆,咬下去的每一口都有榛子碎,这款口感扎实的榛子蛋糕值得一试。

这里也提供场地租赁供拍摄使用,不过要提前和店主预约。

Daydream白日梦

地址:杭州上城区凤凰山脚路7号凤凰街8号

广州

不能乱带小朋友去吃的港式大排档

朋友们聚在一起当然要喝啤酒吃宵夜,等我餸上門的怀旧氛围好像就是为此而设。

店内以外卖为主,因此堂食座位并不算多,忙起来出品也要有一定的时间,但是这真诚的分量也值得等待。

餐牌以及包装上的内容很有趣,有趣到 mars 不方便多说,你们还是自己去看吧。

Take Me To Your Home

地址:广州海珠区工业大道北132号花城往事园区E13

深圳

“设计”比“吃的”还要红的有机餐厅

LonFood 坚持“农场到餐桌”的概念,严格优选当地本地农场当季最好的有机食材,研发设计带浓郁欧陆特色的健康菜式。

现在的季度餐品已经达到 0 味精添加、0 反式脂肪、70% 本地农场食材的标准。

白天的 LonFood 是超高颜值的轻食注意餐厅,周末的夜晚变成拥有露天位置的酒吧。LonFoon 其实是一家复合式餐饮品牌,涵盖有机农产品和生活美学花店、精品以及展览。

LonFood

地址:深圳福田区CocoPark外场酒吧街一楼L1C079a铺

成都

老成都风情的接地气面馆

店外是简陋的居民楼,也许会让你觉得这间店的调性很不高端,但店内的小清新会让你对他改观。

整家店简介一新,立柜上摆着些许老旧的杂货,窗台上排排绿植让整间店都透露着一丝古老成都的韵味。

作为一家面馆,店内飘着淡淡的辣油和面香,没有丝毫油烟味。店内提供的十几种面都是老板与家人亲手制作,和着酱料香味自溢。

下面馆

地址:成都锦江区武城大街35号

南京

咖啡大赛冠军舌尖上的北欧风情

阳光不怎么灿烂的日子里,你需要一杯咖啡驱走你心里的一点灰暗与阴霾。

在UNIUNI 纯白的北欧风情中,感受即便是在全世界聒噪中,你作为话题的主角依旧是坚持着自己的纯净,既刚毅又纯真,倔强的看着世界的非议。

在UNIUNI 纯白的北欧风情中,感受即便是在全世界聒噪中,你作为话题的主角依旧是坚持着自己的纯净,既刚毅又纯真,倔强的看着世界的非议。

UNIUNI(凯瑟琳广场店)

地址:南京北京东路1号北极阁广场

文/mars team 图/来源自网络 版权属作者