一周好吃|2018上半年日本零食大赏 好吃的都在这里

导语：日本似乎非常偏好大赏排行这件事情，除了每年的Cosme美容大赏，日本最大的零食网站もぐナビ（mognavi.jp）每年都会发布零食大赏榜单，甚至每周、每月都会有人气榜单更新，备受吃货们的关注。（来源：界面新闻）

众所周知，日本零食是日本的一大特色，其种类多，出新快、而且颜值极高，能把零食做得这么极致的国家实属不多。Mognavi零食网站更是分类精细，它会根据站内零食商品的人气和评价做出综合评定，推出大赏榜。

榜单上的零食，不仅国民度高，轻易不会踩雷，更重要的是都能在日本走两步就有一间的便利店里买到。

7月最新日本零食大赏排行榜已出炉，又见好多“新面孔”，专属夏天味道的汽水、冰淇淋、奶酪菓子、薄荷咖啡，还说夏天没胃口吗？

2018年7月最新人气排行

冰淇淋榜单

Top 1 森永pino松露巧克力冰淇淋

“Pino”品牌有史以来最好的可可冰产品，巧克力冰心使用来自厄瓜多尔的低温烤可可块，花香浓郁，口感爽滑；外皮涂层巧克力使用来自多米尼加可可块，冰凉的果味香气在口中蔓延。。。。。。

Top 2 哈根达斯浓缩牛奶杯

Haagen-Dazs Minicup

用最简单配方制作的冰淇淋，享受牛奶最原始的味道。浓缩牛奶杯对原料的选择很严格，从牧场草地的选择、奶牛的饲养和取奶流程，严格把控每一道工序。产品最终以浓郁的奶香和爽滑的口感取胜，自2002年上市以来一直受到消费者的一致好评。该产品每年都有销售时间限制，今年将于2018年8月7日重新推出。

Top 3 哈根达斯脆皮沙系列

Hoji茶口味限定款

丰富的口感，精致的茶香，是夏季的完美承诺。包含有红糖酱的Hoji茶冰淇淋与黑糖烤茶巧克力涂层包裹在一起，并用酥脆的hoji茶片夹在中间，呈现处优雅有层次的口感，回味无穷。

甜品榜单

Top 1 Lawson椰奶油煎饼

将椰子味的奶油堆放在3层松软的薄饼上，同时在上面撒上椰奶粉，再配以澳洲坚果酱和坚果碎。搭配咖啡食用，混合的口感像夏天一样美味。

Top 2 Lawson Mochi 年糕卷

肥嘟嘟的面团质地，Q弹软糯的双重口感，包裹着甜甜的黑蜜酱心，吃起来有幸福的味道。

Top 3 7-11 奶酪菓子

柔软蓬松的外皮，搭配浓厚芝士奶油馅料，融入淡淡的柠檬汁，清香爽滑。

巧克力类榜单

Top 1 蒂罗尔巧克力

夏季蔬菜口味

每包蒂罗尔巧克力有7个小包装，三种蔬菜口味：浓郁的番茄（2包）、酥脆的玉米（3包）和略带咸味的豌豆口味（2包），鲜艳明快的包装色调很引人注目。蔬菜与巧克力的完美结合令味蕾愉悦，合适的甜度一吃便会上瘾。

Top 2 乐天PABLO巧克力派

红薯芝士口味

一直受欢迎的乐天巧克力派出了红薯芝士口味，巴勃罗风味的奶酪搭配红薯，混合夹在它们之间的红糖酱和奶油，丰富的香味和有层次的口感令人满足。

Top 3 7-11 Tyrol SEVEN CAFÉ

以“Seven-Eleven Day”命名的Tyrol巧克力，是7-11深受欢迎的商品。该产品使用的碎咖啡豆，揉成巧克力，再现浓郁的香气和浓厚顺滑的口感。

曲奇饼干系列榜单

Top 1 YBC Noir 可可棒

咸坚果味

将黑可可与奶油混合的全新口味。加入2种咸味坚果（榛子，杏仁）揉成酥脆的可可棒，质地清脆，让味蕾享受苦甜的可可和咸坚果编织的味道，深受大家的喜欢。

Top 2 YBC Noir 香草可可棒

YBC Noir可可棒除了坚果口味，经典的香草口味也一直深受欢迎。浓郁的香草奶油，搭配层层酥脆的可可棒，苦甜的口感与香草的浓郁编织成优雅的味蕾回荡在舌尖。

Top 3 7-11 奶酪蛋挞

这是一款厚厚的奶酪蛋挞，浓郁的奶酪唇齿留香！！松软柔和的蛋挞外皮增加了奶酪的丰富口感，一口一个的大小，非常适合当做下午茶小食。

膨化食品榜单

Top 1 Calbee 卡乐比薯条

葱盐口味

Calbee薯条一直是人气系列，脆薯条党的福音。全新的葱盐口味，混合香葱和黑胡椒盐的味道，搭配薯条的醇厚，让人爱不释手。

Top 2 Tohato Yokocho焦糖蛋糕口味玉米烧

怀旧的包装，限定的焦糖蛋糕口味，甜甜脆脆的蓬松口感，好吃到停不下来。

Top 3 Calbee卡乐比薯片

纳豆口味

用酱油调味过的薯片，混合纳豆粉，酥脆的口感，散发着浓香的纳豆清香。

酸奶乳品榜单

Top 1 岩濑乳业酸奶

能使糟糕心情变完美的一款酸奶，无限回购。

Top 2 Yakult 苹果酸奶杯

限定甜点酸奶，用新鲜苹果汁混合纯正酸奶，味道清新爽滑。每杯酸奶含有大量益生菌，能够改善肠道健康。（果汁含量：6%）

Top 3 森永乳业-酸奶杯

富含丰富的“双歧杆菌B-3”，每份含有190㎎钙，是普通牛奶的两倍，不添加香精和人工色素。纯正本真的酸奶味道。

便利店饮料杯

Top1 Lawson 热带水果茶

这是一杯带有热带风情的饮品，夏天特有的味道，芒果切片搭配浓香的红茶，加入百香果汁，令人耳目一新的清爽口感。此饮品富含丰富的膳食纤维。

Top2 Lawson 咖啡杯

薄荷巧克力口味

口感丰富的一款饮品，混合浓郁的巧克力和可可粉，又加入薄荷的清香，喝一口便会爱上。

Top3 全家 果蔬沙拉混合饮品

这是全家推出的一款原创绿色饮品，浓缩了35种水果和蔬菜精华，含有丰富的膳食纤维，健康又美味。

碳酸类饮品

Top1 可口可乐黄金乳酸新口味

含有丰富的营养能量成分，如蜂王浆、人参提取物和天冬氨酸、柠檬酸和混合矿物质。清爽的新口味，可以补充电解质，是一款适合夏天的能量饮品。

Top2 波旁蜂蜜碳酸饮

柠檬口味

“小熊维尼”的包装设计很吸引人。它是一款微型碳酸饮料，其特点是柠檬的酸度混合蜂蜜和甜味，刚刚好的浓度清爽甘甜。

Top3 Pokka zunda 和菓子奶油苏打水

很受欢迎的喜久水庵和菓子奶油苏打水，微碳酸型。Mizuan茶和菓子的味道，融入奶油的香甜，又不失清爽。

生活需要甜品的慰藉，2018我们会在零食里找到更多安慰。而这些安慰只有一间便利店的距离！

图片来源：mognavi.jp网站提供